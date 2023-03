Lakatoš: Být kapitánem jsem si ani nepředstavoval. Co říká na rasismus?

Poprvé v kariéře vede v play off extraligový tým jako kapitán. Vítkovický útočník Dominik Lakatoš (25) si s parťáky náležitě užil postup mezi elitní čtyřku přes Kometu Brno a připravuje se na Mountfield HK. Série začíná v úterý v Ostravě (17.30). Naskočit by do ní měl i Lakatoš, který poslední čtvrtfinále v Brně po zblokované ráně pukem nedohrál. „Jsem fit, vše v pořádku,“ říká Dominik Lakatoš.

Poprvé vedete tým v play off jako kapitán, co to pro vás znamená?

„Zatím mě to ani nemělo šanci potkat, protože jsem měl takové kapitány a zkušené hráče... Nikdy bych si nepředstavil, že bych mohl být kapitán.“

Už v základní části jste nahrazoval Lukáše Krenželoka, když byl zraněný. Překvapilo vás céčko pro play off?

„Seběhlo se to tak, v kabině se to takto pořešilo. Bylo to spíše Lukáše (Krenželoka) rozhodnutí. Prostě to tak je, zodpovědnost mám a musím ji na ledě vracet.“

Je to jiné, jít do play off jako kapitán?

„Není, akorát se můžu bavit s rozhodčími.“ (usmívá se)

Musíte si dávat pozor, když teď mají sudí kamery a ruchové mikrofony?

„Snažím se s nimi bavit slušně, ale někdy v emocích zazní slova, která bych říkat neměl... Ale to k tomu patří.“

Ozvou se vám například rodiče, když vám nějaké slovo ujede?

„Ne, o tom se se mnou nebaví.“

Asi vás znají?

(usměje se) „Doufám, že ano.“

Přijedou osobně na semifinále?

„Ještě jsme se nebavili. Ale když budou mít čas a v práci se jim poštěstí, tak určitě přijedou.“

V sérii s Kometou se řešily rasistické pokřiky na vaši adresu. Trenér Miloš Holaň sám říkal, že tohle ho mrzí a je to přes čáru. Jak to vnímáte vy?

„Nevím, já na stadionu nic neslyšel. Jestli na mě něco pořvávali, nemám tušení. Mě tohle nerozhodí.“

Co čekáte od semifinále s Mountfieldem HK?

„Budou to stejná utkání jako s Brnem. Tvrdé zápasy, boj až do konce. Bude to podobné.“

V čem je podle vás soupeř nepříjemný?

„Mají výborné bruslaře, hrají hodně pospolu, dokážou si vyhovět. Koukal jsem na sérii s Libercem a hráli velice dobře. Nicméně, my hrajeme jiný styl hokeje než Liberec a myslím, že to bude pro ně nepříjemné. Základ úspěchu jsou gólmani a my máme skvělého Aleše (Stezku), který nás drží v těžkých chvílích. Můžeme se o něj opřít. A těšíme se i na atmosféru, když je vyprodáno, lidi nás ženou dopředu.“

Hradečtí hokejisté jsou důrazní i rychlí, bude složité je defenzivně chytat?

„Sešlo se jim to, rok jim vyšel dobrý, ale nemyslím si, že bychom se měli extra připravovat na nějaké věci, co se týká Hradce. Spíš se musíme připravit sami na sebe a naši hru. Věřím, že právě naší hrou, kterou jsme se prezentovali celou sezonu, budeme úspěšní.“

Bude třeba se znovu připravit i mentálně? Oliver Okuliar, Jakub Lev nebo zkušený Radek Smoleňák se umí soupeřům dostat pod kůži.

„Bude to úplně to samé jako s Pospíšilem z Brna. Víme, co proti tomu máme dělat - nedostat je do laufu, jak si to představí oni.“

Jaká je před semifinále atmosféra v kabině?

„Jsme natěšení! Víme, že může být úspěch. Samozřejmě ještě nekončíme. Po x letech jsme se dostali do semifinále, ale zároveň si myslíme, že máme na víc. A chceme víc. Nekončíme.“

