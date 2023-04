SESTŘIH: Hradec - Vítkovice 1:2p. Hosté v rekordním duelu srovnali sérii

Po předlouhém boji se dočkali úžasného srovnání. Vítkovičtí hokejisté v šestém semifinále Generali Česká play off, které se s časem 138:51 stalo nejdelším zápasem v historii extraligy, vyhráli v Hradci Králové 2:1 v prodloužení a srovnali sérii z 0:3 na 3:3. Podobně jako Pardubice s Třincem si i Ostravané proti Východočechům zahrají o postup do boje o Masarykův pohár v rozhodujícím sedmém zápase. O výhře výběru kouče Miloše Holaně rozhodl po více jak dvou hodinách čisté hry kapitán Dominik Lakatoš. Velkou zásluhu na triumfu měl ovšem také brankář Aleš Stezka. Duel o všechno je na programu v sobotu od 15:30.

Hokejisté Vítkovic zvítězili v šestém utkání semifinále extraligy v Hradci Králové 2:1 ve čtvrtém prodloužení a vynutili si sobotní rozhodující sedmý zápas na domácím ledě. V čase 138:51 rozhodl nejdelší zápas v historii domácí nejvyšší soutěže v oslabení kapitán Ostravanů Dominik Lakatoš. Vítkovice už prohrávaly 0:3 na zápasy a živí naději na to, že by mohly jako první v historii domácí nejvyšší soutěže takto nepříznivý stav v sérii otočit.

V úterý rozhodl v Ostravě o výhře Vítkovic v čase 98:59 obránce Patrik Koch a jednalo se o třetí nejdelší duel. Dnes byl překonán stejně jako dva ještě delší. Rekordem byl dosud 113 minut a 51 sekund dlouhý pátý zápas předkola z roku 2013, kdy Vítkovice vyhrály v Českých Budějovicích 3:2 v 3. prodloužení. Druhý nejdelší byl loňský duel Sparty s Libercem v pátém čtvrtfinále, v kterém zvítězila Sparta doma 5:4 ve 3. prodloužení v čase 103:28.

Do branky Mountfieldu se vrátil po jednom zápase Matěj Machovský místo Henriho Kiviaha, zraněného obránce Bohumila Janka nahradil Patrik Marcel a do sestavy se vrátil kapitán Radek Smoleňák a další útočník Marek Zachar místo Matěje Chalupy a Radka Pilaře. Kouč Vítkovic Miloš Holaň měl k dispozici po jednozápasovém disciplinárním trestu Robertse Bukartse a mimo hru zůstal Vojtěch Lednický.

Domácí měli v úvodní části převahu, přestříleli soupeře v poměru 13:6, ale nedokázali se prosadit. Jako první za Hradec Králové zahrozil bekhendem Okuliar a v 5. minutě vytěsnil Stezka Perretův pokus z levého kruhu. Ostravané se ubránili i při Krenželokově trestu a v čase 10:44 se ujali vedení. Jarůšek našel neobsazeného Kriegera, který se trefil nad lapačkou přesouvajícího se Machovského.

Vyrovnat se nepodařilo Štohanzlovi, který ztroskotal na vítkovickém brankáři. Potom v době, kdy zůstal po Rosandičově zákroku otřesený Krieger, se v protiútoku dostal do šance Perret. Stezka opět zasáhl a poradil si s McCormackovou ránou od modré čáry.

V úvodu druhé části se po trestech Radovana Pavlíka a Štohanzla ubránili domácí v dlouhém oslabení včetně šesti sekund ve třech proti pěti. V oslabení se málem dostal do šance Perret, největší šanci hostů v početní výhodě měl Mueller, ale vystřelil z pozice mezi kruhy do Machovského. Z brejku pak zahrozil Jarůšek. Domácí se těžko dostávali do vyloužených šancí a v 34. minutě nepřekonal Stezku Zachar. Vítkovice se ubránily i pro Kochově trestu.

V třetí třetině měli šance Kotala, Gewiese, který jel sám na Machovského, a Fridrich. Na druhé straně byli blízko vyrovnání Okuliar a Rosandič, který se dostal před vítkovického gólmana, ale neuspěl. Při hře čtyř proti čtyřem se natlačil před Stezku Rosandič, ale nedotlačil za něj puk. Potom neuspěl střelou z levého kruhu Werek, ale v 51. minutě obránce McCormack už ano. Na jeho Jaruškem tečovaný pokus brankář Ostravanů lapačkou nedosáhl.

Po Rosandičově nahození od poloviny hřiště Stezkovi vypadl puk, ale Eberle dorážku kryl. Machovský vytěsnil lapačkou Stehlíkovu střelu. Vítkovický gólman zastavil pravým betonem Perretův průnik. Velkou možnost odvrátit prodloužení měli hosté. Okuliar vyhodil puk do hlediště a putoval 56 sekund před koncem řádné hrací doby na trestnou lavici. Po Lakatošově přihrávce byl sám před domácím gólmanem Krieger, ale nenašel prostor, kudy jej překonat.

V nastavení Muellerova střela způsobila krvavé zranění bránícímu Kalinovi v obličeji. Hrálo se opatrně bez velkých šancí. V 72. minutě Klímův pokus z mezikruží hosté zblokovali. Před koncem prvního prodloužení obral o puk Rosandiče Chlán, ale zakončení se mu nepovedlo. O chvíli později se dostal před Machovského i Bukarts, ale blafákem do bekhendu na něj nevyzrál.

V 85. minutě mohl rozhodnout Okuliar, který se ocitl před Stezkou a trefil pravou tyč. V polovině druhého nastavení měl šanci rozhodnout vítkovický Kotala, ale Machovského zblízka nepřekonal. Vítkovice potom odolaly při tlaku Mountfieldu, ale Gewiese vyhodil puk do hlediště a v oslabení Stezka dál držel svůj tým především proti Lalancetteovi. V 99. minutě jej nepřekonal ani Klíma. Potom šel pykat opět za vyhození puk Kovář.

Ve 104. minutě se musela opravit díra v sítě jedné z branek. Po Kriegerově chybě minul v šanci Zachar. V čase 104:44 po Lakatošově šanci Bukarts dorazil puk do branky ze vzduchu, ale sudí Hradil a Stano si ověřili, že to bylo vysokou holí. Na druhé straně nezasunul puk po objetí branky za Stezku Jergl, který pak i při Kochově trestu neuspěl s pokusem z úhlu.

Ve 138. minutě narazil Gewiese na mantinel Štohanzla a domácí měli čtvrtou přesilovku v nastavení. V oslabení ale po Dejově přihrávce proměnil přečíslení blafákem do bekhendu Lakatoš.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50:39. McCormack Hosté: 10:44. Krieger, 138:51. Lakatoš Sestavy Domácí: Machovský (Kiviaho) – Gaspar, McCormack, Kalina, Blain (A), Rosandić, F. Pavlík (A), Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Perret, Lalancette, Jergl – Okuliar, Kev. Klíma, Werek – Zachar, Štohanzl, Smoleňák (C). Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, L. Kovář, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Jarůšek, Krieger, Mueller (A) – Bukarts, Dej, Lakatoš (C) – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, L. Krenželok (A). Rozhodčí Hradil, Stano – Špůr, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 322 diváků

