Trončinský míří do Litvínova. Obranu Pardubic vyztuží Porseland | iSport.cz

Mathias Porseland míří z Litvínova do Pardubic • ČTK

Hokejisté Litvínova se radují z vyrovnávací branky Mathiase Porselanda, pro nějž to byla první trefa v extralize • ČTK

Hokejový obránce Marek Trončinský odchází z posledního týmu extraligy Pardubic do desátého Litvínova výměnou za švédského beka Mathiase Porselanda. Kluby se dohodly na jejich výměně do konce sezony. Trončinský měl opustit Dynamo už na konci listopadu, kdy s ním Pardubice přestaly počítat a měl si hledat nové angažmá, ale po třech týdnech se do týmu vrátil.