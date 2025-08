Útoky na Kovaříkovu komisi? V lize se rozehrává nebezpečná hra o vliv na sudí

KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Rozmohl se nám tu jeden nešvar. Přestože se ve fotbalové Chance Lize odehrála teprve tři kola, už dva kluby podaly protest proti výkonům rozhodčích a fakticky i verdiktům komise rozhodčích řízené Liborem Kovaříkem. Nebylo by na tom ještě nic tak divného, pokud by oba protesty přišly po zápasech, v nichž sudí opravdu významně zasáhli do jejich průběhu a komise na to navíc adekvátně nereagovala. Jenomže nic takového se nestalo.

Protesty Plzně (po zápase s Jabloncem 1:1) i Pardubic (po utkání se Spartou 1:3) mají jeden společný jmenovatel – z větší části jsou zcela mimo mísu. Tedy pokud vycházíme z výkladu pravidel fotbalu…

Jen pro připomenutí: Plzeň žádala červenou kartu pro Cedidlu za střet hlavami s gólmanem Jedličkou. Jenže i přes nepříjemné zranění brankáře Viktorky postupovali sudí víceméně správně a podle pravidel. A údajný Puškáčův faul v jednom ze soubojů před vyrovnávacím gólem? Byl by spíše přísný a rozhodně to nebyla situace pro VAR, čehož se Viktorka rovněž vehementně domáhala.

A co reklamovaly Pardubice o kolo později? Vyjmenovaly hned čtyři pochybení sudích včetně mužů u videa. Nicméně jen Uchennův faul loktem, po němž mohla následovat druhá žlutá karta v 82. minutě za stavu 3:1 pro Spartu, měl opodstatnění. A naopak Východočeši úplně opomenuli fakt, že i jejich hráč mohl v závěru zápasu odejít předčasně do kabin a nešel. Řeč je Surzynovi a jeho prošlápnutí Suchomelovy achilovky.

Ani v jednom z utkání se tak rozhodně nedá mluvit o tom, že sudí je zásadně ovlivnili ve prospěch jednoho ze soupeřů. Proč tedy přesto protesty přicházejí, zní logický dotaz. Důvodů je hned několik.

Komu je Kovařík trnem v oku a proč?

Ten nejzásadnější je snaha části ligových klubů dostat sudí a především současnou komisi rozhodčích pod tlak. To je evidentní a vlastně se to i trochu čekalo. Jen tedy ne v takové intenzitě už po třech odehraných kolech.

A proč se to čekalo? Protože Komise rozhodčích FAČR řízená Liborem Kovaříkem totiž tak nějak zůstala novému vedení fotbalu z dob minulých. A protože si rozhodčí v minulé sezoně vedli velmi slušně a vyhnuli se větším skandálům, nebyl jaksi po volbách ten vhodný důvod a příznivá chvíle k personálním čistkám. Tak jako se to nyní děje na Strahově na jiných pozicích. U tak sledované komise, jakou ta rozhodcovská je, by to vypadalo extrémně divně…

Na druhé straně je veřejným tajemstvím, že zejména Libor Kovařík je některým mocným funkcionářům už delší dobu trnem v oku. V první řadě je tu třeba jmenovat Adolfa Šádka.

Kovařík se totiž v září 2024 veřejně ohradil v rámci Ligového výboru LFA proti tlaku, který se tehdy plzeňský bafuňář snažil v duchu svých letitých zvyků na sudí vyvíjet. „Pane Šádku, proč píšete esemesky rozhodčím? A proč chodí Martin Svoboda během plzeňských zápasů do kabiny rozhodčích?“

Tak zněly Kovaříkovy výhrady (jen pro doplnění - Martin Svoboda zvaný Chřestýš – to je ten muž, který nyní domlouval ve volbách FAČR podporu pro Davida Trundu, společného kandidáta dua Adolf Šádek – Jaroslav Tvrdík).

LFA nicméně na tento závažný podnět tehdy nijak nereagovala, což je naprosto skandální. Místopředseda LFA vyvíjí dle předsedy komise rozhodčích tlak na sudí a nikomu to nevadí, nikdo to dál neřeší…

A Adolf Šádek tuhle Kovaříkovu upřímnost nejen že nekvituje, ale evidentně ani nezapomíná. Takže ta západočeská palba do komise hned od začátku ročníku vlastně až tolik překvapivá není. U Pardubic pak lze jen spekulovat o tom, nakolik je k protestu vedlo opravdu jen a jen upřímné rozhořčení po vcelku jasně prohraném zápase, anebo zda přišla inspirace i odjinud…

Důvěryhodnost i stabilita v ohrožení. A co na to Trunda?

Ať už je to ale jakkoliv, obrovská nervozita, která ligu od prvního kola svírá, nevěstí pro další průběh sezony vůbec nic dobrého. A důvěryhodnosti soutěže zásadně nepřispívá. Navíc pokud v této hysterii budou kluby z jakýchkoliv důvodů pokračovat, může dojít hned k několika věcem.

V první řadě k velké nestabilitě mezi samotnými rozhodčími. V lize momentálně působí řada mladých a nepříliš zkušených sudích, kteří se do nejvyšší soutěže dostali rychleji, než je běžné. A to především díky masivnímu a vynucenému odchodu řady starších rozhodčích pošpiněných za Berbrovy éry.

A přestože řada z mladých talentů se nyní jeví zajímavě a jsou příslibem pro budoucnost, může pro ně být velmi těžké v současné atmosféře zpracovat tlak především od klubů a lidí, kteří nyní na Strahově drží v rukou vesla. A pokud se do hlav arbitrů dostane na hřišti prostor pro takový kalkul, nekončí to nikdy dobře. A úplně nejvíc na to nakonec doplatí menší ligové kluby.

Ve hře je pak nyní bezpochyby i budoucnost současné komise. Libor Kovařík zatím ve své pozici obstál. Postupuje více méně konzistentně a se zjevnou snahou sudí dál profesionalizovat a dbát na jejich nezávislost.

Takové nastavení sice šéfové všech klubů v čele s Jaroslavem Tvrdíkem budou vždy veřejně velmi kvitovat. Upřímně se ale Kovaříkova snaha budovat profesionální nezávislost zamlouvá jen některým z nich. A to navíc ještě pouze ve chvílích, kdy jejich klub kouká na ostatní ideálně z prvního místa tabulky…

Protesty kvůli ničemu pak jednoznačně a záměrně pozici Kovaříkovy komise oslabují. A od toho už je jen krok k tomu, aby někdo navrhnul po smršti dalších prázdných protestů změnu v jejím čele. Anebo aby pod nepřiměřeným tlakem došla naopak trpělivost jejímu šéfovi.

Ten by měl v této chvíli v ideálním světě cítit oporu minimálně od nového předsedy FAČR Davida Trundy. Vždyť to je jeho přímý nadřízený, který o Kovaříkovu práci a pokračování v roli šéfa nejsledovanější fotbalové komise před sezonou tolik stál.

Bude proto velmi zajímavé sledovat, zda z Trundovy strany nyní dojde aspoň k nějaké snaze se Kovaříkovy komise zastat. A uchránit ji od tlaku velkých hráčů, se kterými sedí ve výkonném výboru a kteří mu také v řadě případů pomohli do čela FAČR...

Upřímně? Nevsadil bych si na to.