Cyklistické přestupy: bomba vybouchla, Evenepoel odchází. Vacek může povýšit

Kola cyklistických přestupů se roztočila na plné obrátky. Od 1. srpna mohou týmy oznamovat příchody nových posil. Na ta největší jména se ale čekalo. Teď už je to ale potvrzeno. Remco Evenepoel odchází ze Soudal-Quick Step. Svou roli v týmu či případné vykoupení ze smlouvy dál řeší Juan Ayuso. A co Češi? Prodlouženo zatím nemá Mathias Vacek, u nějž se však mluví o setrvání v Lidl-Trek a dokonce o „povýšení“.

Napětí na všech frontách. Takový je letošní cyklistický rok. Řeší se složení jednotlivých divizí na další tři roky. Z českého pohledu je nejzajímavější situace celku Picnic-PostNL, jehož členem je také Pavel Bittner. Ten je aktuálně v žebříčku za uplynulé tři sezony na 17. příčce, přičemž World Tour, tedy nejvyšší liga zahrnuje 18 celků.

Pomoci nizozemské sestavě by měla i plánovaná fúze celků Intermarché-Wanty (18. místo) a Lotto (12. místo), protože týmy, které Bittnerovu sestavu nejvíc ohrožují, jsou právě Intermarché, jež ztrácí 647 bodů a Cofidis, který má na 19. místě manko 1867 bodů.

Od začátku srpna se navíc spustilo období, v němž mohou týmy oznamovat nové posily. Smlouvy často bývají domluveny dopředu, ovšem jejich veřejné potvrzení nesmí nést dřívější datum než 1. srpna.

Přestupová bomba byla odpálena

Několik týdnů se spekulovalo o největším přestupu sezony, ne-li posledních let. Oficiálně však byl oznámen až v úterý. Řeč je o Remcu Evenepoelovi. Mladý Belgičan měl sice až do konce příštího roku platný kontrakt v týmu Soudal-Quick Step, ale už třetí rok v řadě se spekulovalo o jeho odchodu někam, kde by měl větší týmovou podporu na třítýdenních etapových podnicích. Už před týdnem italská média, zejména Gazzetta dello Sport informovala, že je už vše domluveno.

Zatímco dřív bylo jméno dvojnásobného olympijského vítěze spojováno s týmy Ineos Grenadiers nebo Red Bull-Bora-hansgrohe, nyní už se mluvilo pouze o německém celku. V předchozích letech nechtěl tehdejší šéf Quick Stepu Patrick Lefevere o Evenepoeleově předčasném odchodu ani slyšet. „Pokud nedodržíte smlouvu, budete žalováni,“ hlásil už před dvěma lety do médií.

Nyní má však belgická sestava nové vedení, které se znovu chce zaměřit na někdejší chloubu tohoto týmu – jarní klasiky. A tak byl odchod časovkářského světového šampiona opravdu reálnější a také logičtější.

„Vzali jsme si nějaký čas, abychom to probrali s našimi sponzory a partnery a na základě toho se vedení týmu rozhodlo, že pro všechny bude nejlepší, když Remcovi dovolíme odejít už na konci tohoto roku,“ stojí v prohlášení týmu Soudal-Quick Step zaslaném médiím.

Podle belgického práva bude muset Evenepoel stávajícímu týmu zaplatit odstupné ve výši minimálně jednoho ročního platu. Podle některých zdrojů je výstupní klauzule v jeho smlouvě odhadovaná na 5-6 milionů eur (122-147 milionů korun).

Další žhavé zboží

Jenže Evenepoel nebyl jediné žhavé zboží na trhu. Stále víc se mluví o Juanu Ayusovi. Mladý Španěl má v celku UAE Emirates-XRG podepsáno až do konce roku 2028. Už loni se ale proslýchalo o jeho nespokojenosti v Pogačarově týmu, kde se to mladými talenty jen hemží. Laso měl tehdy ve vzduchu roztočit šéf kazašské Astany Alexandr Vinokurov, k realizaci ale nedošlo.

Nyní, kdy se na Giro d´Italia vyšvihl o rok mladší Isaac del Toro, ale přestupové spekulace u rodáka z Barcelony opět nabraly na intenzitě. Ayuso vyměnil manažera, který už v posledních dnech Tour de France vedl intenzivní diskuse o možné roli svého klienta v týmu z Emirátů, a také o podmínkách případného odchodu. Ty jsou podle všeho ale k vítězi letošního etapáku Tirreno-Adriatico dost přísné. Hovoří se o zákazu přestupu do mega stájí jako Ineos Grenadiers, Lidl-Trek či Red Bull-Bora-hansgrohe. Naopak Movistar, který po domácím závodníkovi touží, by zřejmě nevadil.

Ayuso je nyní ve startovní listině UAE Emirates na nadcházející Vueltu, společně s Del Torem a Joaem Almeidou. Bude tak nejspíš záležet, jaký prostor na této Grand Tour dvaadvacetiletý cyklista dostane.

Olympijský vítěz je zatím volný

Wout van Aert a Mads Pedersen před pár měsíci podepsali ve svých týmech „doživotní“ smlouvy. Na trhu ale najdeme velká jména, kterým kontrakt končí letos a o jehož prodloužení, které se, na rozdíl od přestupů, může uskutečňovat po celý rok, se zatím nemluvilo.

Mezi ně patří podle údajů Mezinárodní cyklistické unie (UCI) třeba i Primož Roglič. Čtyřnásobný vítěz španělské Vuelty má ale podle šéfa týmu Ralfa Denka s německou sestavou setrvat i v roce 2026.

Současně vidí Red Bull-Bora-hansgrohe slibnou budoucnost v třetím muži letošní Tour Florianu Lipowitzovi. Ani on zatím nemá podle UCI prodlouženo. Dá se to ale přičítat spíš tomu, že jeho manažer vyjednává lepší podmínky, tým s ním však rozhodně počítá.

Na trhu jsou ale třeba i olympijský vítěz z Tokia 2021 Richard Carapaz či překvapení této sezony Kévin Vauquelin. U čtyřiadvacetiletého Francouze se ale mluví o tom, že by měl od příští sezony posílit britský Ineos.

Vacek si může polepšit

Z českých závodníků v nejvyšších divizích jsou volní Josef Černý, domestik týmu Soudal-Quick Step, a zejména Mathias Vacek. Mladík ze Šumavy, který na sebe výrazně upozornil jak na loňské Vueltě, tak letos na Giru, by ale potíže mít neměl. Už nějakou dobu se v zákulisí šušká, že prodlouží v Lidl-Trek, kde se k němu zachovali dobře i v době, kdy kvůli ruské invazi na Ukrajinu skončil tým Gazrom-RusVelo. Navíc po odchodu silného klasikáře Jaspera Stuyvena by měl úřadující český šampion jak v silničním závodu, tak v časovce „povýšit“ a v mnoha závodech nahradit právě zkušeného Belgičana.

Náhradu budou muset týmy hledat za zkušené borce, kteří po sezoně ukončí kariéru. Mezi ně patří Rafal Majka (UAE Emirates-XRG) či Tim Declerq (Lidl-Trek), kteří v posledních letech patřili mezi nejlepší domestiky světa.

Oznámeno už bylo i několik zajímavých přestupů. Vedle Stuyvena, který jde do Quick Stepu, jsou to vrchař Valter Attila z Visma-Lease a Bike do Bahrain-Victorious, sprinter a klasikář Edward Planckaert z Alpecin-Daceuninck do Soudal-Quick Step či sprinter Dylan Groenewegen z Jayco AlUla do druhodivizního Unibet-Tietema Rockets. Tam za svým bratrem Tomášem přestupuje z celku Novo Nordisk podporujícího cukrovkám i jeho bratr Matyáš.