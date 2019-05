Další nový začátek Pardubic. Salfický odsunut, kdo je kdo ve vedení? | iSport.cz

V ideálním světě by se objevil nový majitel, koupil majoritní podíl pardubického hokejového klubu od města, zbavil ho politických rozhodnutí a různých dohod pro dohody. Začal by leštit slavnou značku. Na druhou stranu, dovedete si představit, že v tuhle chvíli se najde (v dobrém slova smyslu) šílenec, který vytáhne ze své kapsy miliony, plus další nasype do chodu zbídačené organizace a nabalí na sebe další peníze? Asi sotva. Libor Zábranský je v Brně jenom jeden.

Na současném stavu, že Pardubice přestaly být blýskavou značkou, ale momentálně spíš hnijí někde na vrakovišti, má město svoji liknavostí a tolerancí vůči přehmatům bývalého šéfa klubu Dušana Salfického taky svůj podíl. Původně koupilo ojetinu, která přestávala jezdit. Do pucu ji nedalo, spíš dohlíželo, jak z kraksny někdo sebral ještě motor a odmontoval kola.