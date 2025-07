Hapal řešil ve vlaku posily: Záležet bude na Evropě a nejbližších týdnech. Co sestava?

PŘÍMO Z VARŠAVY | Víte, k čemu může být kromě pohodlí a jídelního vozu fajn pětihodinová cesta vlakem do Varšavy? K řešení posil. „S panem majitelem, Michalem Bělákem a Luďkem Mikloškem jsme se tam o tom hodně bavili,“ přikývl kouč Baníku Pavel Hapal a druhým dechem dodal, že se momentálně bude muset opřít zejména o ty, které v kádru má. Těch nyní ubylo, Ostrava jde na odvetu s Legií personálně rozbitá. Chybí jí varianty do středu pole a na levé křídlo. Přesto si přijela pro postup.

Je to vhozená rukavice pro ostatní, ale taky zatraceně složitá písemka. Nahradit nejproduktivnějšího lídra, osobnost, autora rozdílových situací nebude jen tak. Řeč je samozřejmě o Ewertonovi, oficiálně až ve čtvrtek začíná doba po něm.

Po dvou letech to za Brazilce bude muset vzít někdo jiný. Když šanci dostal před týdnem Filip Kubala, nevypadalo to vůbec špatně. Presoval, přihrál na gól. Ale vzápětí si poranil koleno, musel střídat a chybět bude několik měsíců...

Do toho trable Michala Kohúta. Jarní kometu bolí od duelu v Ďolíčku stydká kost, což je průšvih. Fyzicky nabušený univerzál s ostrou levačkou měl být tím, kdo už mužstvo definitivně potáhne.

Aby toho nebylo málo: Christian Frýdek, tedy další alternativa, kterou Baník s výhledem náhrady za Ewertona v létě přiváděl, do Polska kvůli svalovým problémům neodcestoval rovněž vůbec.

Zrovna teď! Ve chvíli, kdy se má zúročit roční práce z minulé sezony. Nyní má přijít odměna, místo toho dorazila Ostrava do Varšavy dost oslabená. Není to výmluva, je to fakt.

Z nadějných předchozích týdnů, kdy se realizační tým těšil z toho, že úspěšný kádr zůstal pohromadě a ještě ho rozšířil právě Frýdek s Christem Tiéhim (hrál ve středu za béčko), se rychle přešlo do relativně smutnější nálady. Což o to, „Ewemu“ transfer každý přál, nicméně s tolika zraněními se nepočítalo.

„Okruh hráčů se nám zmenšil,“ podotkl trenér Pavel Hapal, aniž by hledal alibi nebo se vymlouval. „Řešíme to. Není to jednoduché, ale pokud to bude možné, chtěli bychom některé hráče, které máme v hlavě, přivést. Bude záležet na nejbližších týdnech, jestli se nám podaří postoupit do základní fáze Evropské, nebo Konferenční ligy. Bylo by to náročné, museli bychom reagovat. Pokud bychom přiváděli hráče, který nezná českou ligu, bude mu aklimatizace trvat. Takže asi bude nejlepší stavět třeba na klucích, kteří s námi byli na letním soustředění a teď jsou s béčkem.“

To ale až v budoucnu, ve Varšavě to bude o jiných. „Přemýšlíme o jednom nebo dvou postech, možná i o rotaci na některých pozicích,“ naznačil kouč. Variant – bohužel pro něj – není tolik.

Útočný trojzubec může vypadat tak jako na předzápasovém tréninku ve složení Matěj Šín, David Buchta, Erik Prekop. Vedení klubu v čele s majitelem Václavem Brabcem, Luďkem Mikloškem, Michalem Bělákem, Janem Staňkem nebo Radkem Bělákem celou hodinovou jednotku pečlivě sledovalo. I oni jsou zvědavi, jestli jejich organizace udělala za rok progres. Jak by ne.

Určitým překvapením by bylo nasazení Dennise Owusua, německý rychlík nicméně už v Plzni ukázal, že se do venkovních mačů hodí. Stejně tak se může vysunout na Ewertonovo místo Daniel Holzer před Patricka Kpoza, v tomhle případě by se i s Michalem Frydrychem na pravé straně dalo umně přepínat ze systému se třemi stopery na klasickou čtyřobráncovou řadu.

Očekává se návštěva kolem jednadvaceti tisíc diváků, kompletní třicetitisícová kapacita nebude naplněna kvůli uzavřené tribuně. Je reálné, že v případě remízy půjde utkání do prodloužení, možná po roce zase do penalt. Baník sice proti Teplicím pošetřil síly, ale vzhledem ke kvalitě a šíři lavičky by tento scénář hrál do karet spíš domácím, jejichž příznivci se rozhodli ukončit bojkot.

„Od Kodaně je kopeme skoro na každém předzápasovém tréninku a (asistent) Marcel Frajt si vede statistiku úspěšnosti,“ usmál se Hapal při připomenutí nepovedeného rozstřelu. „I já je pořád trénuju,“ doplnil ho staronový kapitán Michal Frydrych. „Záleželo by na situaci. Máme jasně dané střelce i pro ligu, první jsou na řadě oni, ale po nich se klidně můžu objevit já,“ uzavřel.

Jak by mohla vypadat sestava Baníku

Varianta 3 - 4 - 2 - 1

Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Munksgaard, Rigo, Boula, Holzer - Šín, Buchta - Prekop.

Varianta 3 - 4 - 1 - 2

Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta, Rigo, Boula, Holzer - Šín - Owusu, Prekop.

Varianta 4 - 2 - 3 - 1

Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný, Kpozo - Rigo, Boula - Buchta, Šín, Holzer - Prekop.