Jandač o souboji eg s Hořavou i vztahu s Tonem. Spartě pomůžu, věří | iSport.cz

Odmítl několik nabídek z extraligy i KHL. Po zářijovém brzkém konci v Magnitogorsku říkal Josef Jandač, že si chce odpočinout. V aktuální sezoně už o žádnou práci nestál. Svůj postoj však nakonec přehodnotil. Po třech a půl letech se vrací do Sparty, kde vytvoří rovnocenné trenérské duo s Miloslavem Hořavou. „Nejsme ješitní, svoje ega srovnáme. Bude to fungovat,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium Jandač.

Když ve Spartě vybírali nového kouče po odvolaném Uwem Kruppovi, zněla otázka jasně: Bude to Miloslav Hořava, nebo Josef Jandač? Nakonec je tu řešení, které na počátku čekal jen málokdo. Tým budou trénovat společně. Při sedmihodinové schůzce si ujasnili své pohledy na hokej, v myšlenkách se potkali. „Neděláme z toho vědu. Shodli jsme se, že my dva můžeme vymýšlet cokoli, ale musí to hlavně sedět týmu,“ popisuje Jandač. Už dnes se bude hlásit na prvním tréninku v Holešovicích.

Zvažoval jste dlouho, jestli nabídku Sparty přijmete?

„Ještě ve středu ráno jsem vstával s tím, že nevím, jestli do toho půjdu. Pralo se to ve mně. Zvažoval jsem všechno možné. Od Sparty jsem cítil, že o mě hodně stojí, což pro mě bylo nakonec to nejdůležitější. Bylo to ale všechno hrozně rychlé. S Jardou Hlinkou jsem se bavil, že si spolu sedneme, ale spíš až s ohledem na další sezonu.“

Původně jste také říkal, že v té aktuální už nikde trénovat nechcete.

„Je to tak, byl jsem rozhodnutý. Potom mi ale zavolal Miloš Hořava, jestli bych se s ním nepotkal. Seděli jsme spolu několik hodit, debatovali o všem možném. Na hokej máme podobný pohled. Že bychom si navzájem ukazovali, kdo má větší pravomoci, o tom vůbec nemůže být řeč. Z Miloše jsem cítil velký zájem, opravdu chtěl, abych přišel. Pak jsme seděli s vedením i majitelem Sparty.“

Tyhle hovory ve vás zase zažehly plamen? Ještě v pondělí jste nevěděl, jestli vůbec nažhavíte motory.

„Je to přesně tak. Cítil jsem, jak mě to dostává zpátky. Byl jsem jako medvěd, který se probírá ze zimního spánku. Vylezl z díry a kouká, jak kolem něj roztává sníh. Největší dilema to nakonec bylo směrem k rodině. Plánovali jsme na jaro cestování, dětem jsme koupili k Vánocům poznávací zájezd do Asie. Nikdy před tím jsme si na něco takového kvůli mně čas nenašli. Když ale nakonec viděli, že se doma kroutím jako žížala, řekli mi, ať to vezmu. Pořád jsem si tím ale nebyl stoprocentně jistý.“