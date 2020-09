Velké jméno pro Spartu! Chlapík z Ottawy vypomůže měsíc a zadarmo

Hokejisty extraligové Sparty posílí útočník Filip Chlapík. Kmenový hráč Ottawy za Pražany nastoupí již dnes v Liberci. Třiadvacetiletý rodák z Prahy se s klubem, ze kterého odcházel do zámoří, dohodl zatím na měsíční výpomoci a to bez nároku na finanční odměnu. Pražanům chce pomoct nastartovat nový ročník a zabojovat o smlouvu v NHL.

Jako jediný hráč ze zámoří byl Filip Chlapík v poli zájmu vedení Sparty ještě před startem nové sezony Tipsport extraligy. Vzhledem k nabitému kádru ale Pražané na příchod forvarda s 56 starty v NHL nijak nespěchali. Situace se ale změnila po nečekaném konci Marka Kvapila, který jako jediný člen týmu odmítl snížení platu kvůli složité koronavirové situaci.

"Po odchodu Marka Kvapila se nám v útoku uvolnilo místo, Filip může zvýšit konkurenci v elitních formacích. Jeho hlavní charakteristika mluví za sebe - je to sparťan hrající v NHL. Navíc stále mladý kluk," řekl Petr Ton, sportovní ředitel pro klubový web.

Vicemistr světa z mistrovství světa do 18 let z roku 2014 přichází pomoct Spartě minimálně na měsíc, během kterého by si chtěl říct o novou smlouvu v NHL, nejlépe opět u Senators. V kanadském klubu skončila Chlapíkovi tříletá nováčkovská smlouva a 9. října se může stát chráněným volným hráčem. Dres s velkým "S" na hrudi bude oblékat zcela zadarmo. "Chce se ukázat našim fanouškům. Je moc rád za šanci a za to, že se může připravovat se Spartou a pomoci týmu," dodal Ton.

Vítáme v týmu novou posilu! Z NHL se k nám vrací FILIP CHLAPÍK! 💙💛❤ Filip nebude chybět v dnešní sestavě proti Liberci ✅#hcsparta #nezastavíš pic.twitter.com/rHnJbOCGIk — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) September 29, 2020

V uplynulé sezoně sehrál Chlapík za Ottawu 31 duelů a zaznamenal tři branky a stejný počet asistencí. V AHL za Belleville si připsal ve 37 duelech 22 bodů (10+12).

S hokejem začínal ve Slavii a přes Letňany a Liberec přišel v roce 2013 do Sparty. Hned po sezoně se vydal do kanadské QMJHL do celku Charlottetown Islanders, kde působil tři roky.

Chlapík nastoupí za Spartu již dnes na hřišti Liberce od 18.00.

