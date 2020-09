Kouč Sparty Hořava se nepřímo trefil do Kvapila: Nikdo není víc než tým!

Měl být součástí elitní formace. Lajna ve složení Michal Řepík – Roman Horák – Marek Kvapil mohla aspirovat na nejlepší trio ligy. Pouhý den před prvním zápasem nové sezony ale přišla zpráva, že Kvapil v týmu končí. Zákulisní zprávy říkají, že odmítl přistoupit na plošné dvacetiprocentní snížení smlouvy. Jako jediný z celého týmu.

Vedení Sparty na web pověsilo zprávu, že situaci nebude dále komentovat. Po nedělním utkání se Zlínem ale mnohé naznačil kouč Miloslav Hořava. „Byl to náš klíčový hráč, ale my se to snažíme neřešit. Přejít to. Ta situace se stala, hotovo. My tým naštěstí nemáme postavený na jednom hráči,“ řekl ke ztrátě.

K vyhazovu zkušeného 35letého extraligového střelce mělo dojít právě na popud trenérů, kteří v pospolité kabině takového hráče nechtěli. „Vydali jsme k tomu nějaké prohlášení, nemůžu se k tomu vyjadřovat. Řeknu ale jedno… Nikdo není víc než tým. Nikdo! A platí to všude na světě, ne jen u nás,“ nepřímo se trefil do Kvapila Hořava.

V prvním útoku nahradil svérázného forvarda David Tomášek . A zatím jim to s Horákem a Řepíkem funguje. Hlavně duo H+Ř v úvodních dvou kolech zapsalo dohromady pět bodů. Proti Zlínu se trefil Horák právě po báječné zadovce Řepíka. Té předcházel další pas naslepo od Lukáše Rouska. „Byl to krásný gól. Vyplynulo to ze hry, nebylo to nic secvičeného. Nahrávky šly rychle, super, že to takhle hezky vyšlo,“ popsal mladík.

S hrou lajny byl spokojený i Hořava. „Všichni tři hráli výborně. Možností máme hodně, změnám se nebráníme, ale spíš bychom to chtěli ustálit. Teď to vypadalo výrazně lépe, než dvě třetiny utkání v Plzni.“

Kvapil mančaft ihned opustil. Aktuálně se řeší jeho další působiště. Podle informací deníku Sport o něj měla zájem Mladá Boleslav, Sparta však nechce posilovat konkurenci. Nevypadá to, že by měl zakotvit v extralize. Řeší se hlavně cizina.

Hodně smutný pohled se hráčům naskytl na prořídlé ochozy O2 areny, do které dorazilo pouze 2511 diváků, Historicky nejnižší návštěva na Spartu v této hale. Povolený limit na utkání přitom byl osm tisíc fanoušků. „Bylo to smutné. Když si ale vezmu, jaká je situace, jak všichni straší… jsem rád, že vůbec někdo přišel,“ pravil Hořava.

Z produktivity svých hráčů byl pak pořádně zarmoucený zlínský kouč Robert Svoboda. Také druhý duel sezony jeho tým prohrál. Navíc dal za 120 minut jediný gól z 57 střel. „Stručně řečeno, trápíme se. Nedáváme góly, s tím pak neuhrajete nic. Hra byla dost dobrá na to, abychom si na nějaký bod mysleli. Bez branky to ale nejde. Musíme na tom rychle zapracovat,“ má jasno trenér Beranů.

SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:0. Domácí výhru Pražanů rozhodl po skvělé akci Horák

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:46. Horák, 51:52. Kudrna, 58:07. Jurčina Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, Piskáček, Tomáš Dvořák, Jurčina, T. Pavelka, Kalina – Tomášek, Horák, Řepík – Rousek, Sukeľ, Dvořáček – Buchtele, Pech, Forman – Zikmund, Říčka, Kudrna. Hosté: Kašík (Huf) – Řezníček, Gazda, Suhrada, Nosek, Hamrlík, Ferenc, Dluhoš – Herman, Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Fryšara, Dufek – Kubiš, P. Sedláček, Karafiát. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 2 511 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 2 2 0 0 0 11:2 6 2. Mountfield 2 2 0 0 0 9:3 6 3. Plzeň 2 1 0 1 0 7:6 4 4. Třinec 1 1 0 0 0 5:2 3 5. M. Boleslav 2 1 0 0 1 7:5 3 6. Sparta 2 1 0 0 1 6:5 3 7. Olomouc 2 1 0 0 1 5:5 3 8. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 9. Pardubice 2 0 1 0 1 4:9 2 10. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 11. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Litvínov 1 0 0 0 1 2:4 0 13. Zlín 2 0 0 0 2 1:7 0 14. Č. Budějovice 2 0 0 0 2 3:10 0

