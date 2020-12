Srdcaře Formana Sparta odložila. Nepotřebný? Čísla mluví jinak

Největší patriot, sparťan až za hrob. Přesto se Miroslav Forman (30) stal pro Spartu nepotřebným. Sestavou se propadal, až skončil na tribuně. Vysvobozením je pro něj hostování do konce ledna v Motoru. „Nic příjemného, ale snad mi to pomůže,“ říká. Proč se stal pro klub svého srdce postradatelným? Hrála roli narušená osobní linka s trenérem Josefem Jandačem? V čem je Formanova síla a kde má naopak slabiny? Přečtěte si důkladný rozbor pro iSport Premium.

Na sezonu se ohromně těšil. Načal už jedenáctý ročník ve sparťanském áčku. Dres s rudým eskem oblékl Miroslav Forman ve 456 zápasech. Další však nějakou dobu nepřidá. O víkendu se dočasně přestěhoval na jih Čech. Do konce ledna bude hostovat v Českých Budějovicích.

„Tak to v hokeji chodí,“ pokrčí rameny. „Není to pro mě nic příjemného, ale doufám, že mi to pomůže a zároveň že já pomůžu Motoru. Nepitvám se v tom, proč se to stalo. Neřeším coby kdyby. Je to nová zkušenost, může mě to posunout dál,“ hledá pozitiva třicetiletý forvard, který v neděli poprvé v kariéře naskočil v nejvyšší soutěži v jiných než sparťanských barvách.

A hned dal gól. „Jsem za něj strašně rád, nebyl to žádný krasavec, ale počítá se. Hodně mi pomohl,“ přiznává. Porážce s hradeckým Mountfieldem (3:5) ale stejně nezabránil.

SESTŘIH: České Budějovice - Mountfield HK 3:5. Motor podrazil hrozivý vstup do utkání, poprvé se prosadil Forman

Bodová bída? Ne tak docela

„Nevím, co by se muselo stát, abych ze Sparty odešel,“ říkal Forman ještě v srpnu. Rozhodně nečekal, že důvodem pro odchod (byť jen dočasný) bude to, že pro něj v sestavě nezbude místo.

Pod trenéry Josefem Jandačem a Miloslavem Hořavou se jeho čas na ledě smrsknul na titěrných 12 minut za zápas. V patnácti duelech sebral jen šest bodů (2+4). Docela bída, řeknete si. Na tak malý ice time to ale tak špatná vizitka není.

Pokud převedeme jeho statistiky do analytické roviny a čísla všech dalších útočníků Pražanů zasadíme na stejnou startovní čáru tím, že je přepočteme na 60 minut čistého času na ledě každého z nich, dostaneme zajímavé výsledky.