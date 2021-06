Chlapík se těší na restart doma ve Spartě: Ottawa? Čtyři roky slibů

Neboj, šanci dostaneš. Jen si musíš počkat, být trpělivý. Tohle poslouchal útočník Filip Chlapík (24) v Ottawě od chvíle, kdy v roce 2017 začala platit jeho tříletá nováčkovská smlouva. Když skončila, chtěl odejít. Byl znechucený. Nakonec však zůstal. „A byla to chyba. Slíbili mi něco, co neplatilo,“ popisuje kyselý konec v Kanadě forvard, který bude od následující sezony zase nosit rudé barvy Sparty.

Ve Spartě načal už minulý ročník. Nakonec doma odehrál pouhé tři zápasy. Na konci října 2020 podepsal Filip Chlapík roční prodloužení angažmá v Ottawě. Plný nadějí a ambicí odletěl za oceán. Za klub z hlavního města Kanady však naskočil v NHL jen jednou. „Trenér mi opakoval, že šance přijde, že mám být trpělivý. No a za dva dny mě poslali na farmu. To byla finální tečka,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium. Ve Spartě se mu teď vrací chuť do hokeje.

Dá se říct, že je to pro vás restart kariéry?

„Vlastně jo. Sparta je pro mě obrovskou motivací, poslední roky mi bohužel trochu scházela. Je to asi takový paradox. Jste v Kanadě, bojujete o lepší místo, ale během čtyř let ze mě touha trochu vyprchala. Tím, co jsem tam zažil… Věděl jsem, že můžu přijet připravený sebelíp, ale stejně mě čeká to stejné.“

Byla pro vás Sparta jasná volba?

„Ano. V Česku bych jinam nešel, chtěl jsem být doma. Měl jsem nějaké nabídky z Ruska, ale popravdě nic natolik zajímavého, abych tam chtěl odejít. Ve Spartě už jsem začal minulou sezonu, všichni se tu ke mně chovali s respektem, se vším mi vyšli vstříc. Taky už bych si po letech v Ottawě chtěl zahrát nějaké pořádné play off, zažít úspěch. Věřím, že se nám to povede.“

Do Sparty jste se vrátil po půlroce, tým jste ale našel z poloviny jiný. Co říkáte na velkou obměnu, jakou kádr prošel?

„Řekl bych, že jádro zůstalo. Parta je pořád skvělá. Přišlo pár nových kluků, které jsem už taky znal. Doplní se to mladými, tohle je to nejmenší. Těším se, až to rozbalíme na ledě.“

Zmínil jste cíl zahrát si play off. Vaše osobní ambice pak bude jistě hlavně co nejvíc hrát. V Ottawě jste dostával prostor minimální.

„Přesně tak, tohle byla jedna z věcí, která hrozně zabrzdila můj rozvoj.