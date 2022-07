Hradec do platového blázince nejde. Cizinec? Lepší a levnější nás zajímá

Nádech, euforie a pocit blaženosti. Hradec dostal pohár pro vítěze základní části. Pak ale všechno rychle zhasla Mladá Boleslav, která první tým tabulky vystřelila z play off už ve čtvrtfinále. Strategie se v klubu ale nezměnila, žádné otevření kohoutu s penězi nenastalo. „Zase tak velkou obměnu kádru jsme dělat nemuseli. Za 56 kol jsme byli nejlepší, vážíme si toho, určitou kvalitu to podtrhuje,“ hlásí Kmoníček. „Rádi bychom na to navázali a byli v případném play off úspěšnější,“ přidá.

Tým se moc nezměnil. Odešel brankář, přišel brankář (Filip Novotný do Mladé Boleslavi, do Hradce Jan Růžička), to samé platí v obraně (Radim Šalda x River Rymsha) i v útoku (Jakub Orsava x Marek Zachar). „Odchody jsme nahradili minimálně stejně, spíš lépe,“ je v klidu generální manažer.

Pak je zde jedna výjimka. Zmizel bombarďák Ahti Oksanen. Sbalil si výstroj, hokejky, rybářské náčiní, 25 gólů a vyrazil do švédského Oskarshamnu (ano, tam působil i Tomáš Zohorna, na kterého Mountfield dal podle informací iSport.cz taky nabídku). Po něm zůstala díra. „Jsou dvě možnosti. Buď se hráče pokusíte někým nahradit, na což musíte v dnešní, finančně náročně době, mít prostředky. Nebo musíte věřit, že tým, který zůstal z velké části pohromadě, dokáže být ještě lepší. Někteří naši hráči mají podle mě svoje limity třeba ještě někde úplně jinde, takže bych se druhé možnosti úplně nebál,“ zůstává v klidu Aleš Kmoníček.

Změny v kádru Mountfieldu HK PŘÍCHODY ODCHODY Jan Růžička (b, Mladá Boleslav) Filip Novotný (b, Mladá Boleslav) River Rymsha (o, Poprad) Radim Šalda (o, Litvínov) Marek Zachar (ú, Liberec) Jakub Orsava (ú, Olomouc) Ahti Oksanen (ú, Oskarshamn)

