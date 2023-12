Bolka-gang č. 2: reprezentace a pak směr NHL? Hyka děkuje Výbornému

V extralize si momentálně Mladá Boleslav podepisuje přihlášku do pekla. Nedaří se jí, ve své bídě se zatím propadá hlouběji a hlouběji. Po polovině základní části je z ní aspirant baráže číslo jedna. Dnešní optikou až zarazí, jaké hráče dokázala do světa vystřelit v minulých letech. A jde o dobu poměrně blízkou, ne pravěk. O to hůř pro ni.

Většinou platí, že ji přerostli. Museli dál, aby se posunuli dál.

Tomáš Hyka, Pavel Musil a Radan Lenc. Asi si vzpomenete, Hy-Mu-Le, tři dravci, kteří se dostali na vrchol v roce 2017. Místo nich vyskočila pak v klubu podobná sestava: Pavel Kousal, Ondřej Najman, Oscar Flynn. Další ultrarychlá a zručná rota.

Pět ze šesti hráčů klidně může mít reprezentační ambice, ani jeden už za Boleslav nehraje.

Když se v minulé sezoně přetahovaly Pardubice se Spartou o Pavla Kousala s Ondřejem Najmanem, stala se z akce celkem pikantní story.

Radim Rulík na tiskové konferenci na oko vynadal v minulé sezoně Miloslavu Hořavovi. Dřív spolu vedli Boleslav, Kousala s Najmanem znali. Teď o ně stáli jako kouč Pardubic a Sparty. Kousal s Najmanem podepsali Spartu.

„Gratuluju a neber mi všechny ty moje vytipovaný hráče,“ podával Rulík ruku Hořavovi.

„Slibuju,“ zasmál se kolega.

„Vzpomínám si dobře,“ usměje se tomu dnes Kousal. „V prosinci mi oba volali