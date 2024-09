Pouze čtyři nové tváře, čekání na titul se táhne 18 let. Dočká se ho Sparta?

O úspěchu či nezdaru v sezoně ovšem bude rozhodovat až play off. Sparťané by jistě neradi skončili potřetí za sebou před branami finále. Naopak chtějí po 18 letech konečně vytoužený titul.

Hyka by měl patřit společně s Filipem Chlapíkem mezi ofenzivní tahouny. Navíc by rád dokázal Pardubicím, že udělaly chybu, když mu předčasně ukončily smlouvu. Kemiläinen má potenciál patřit mezi elitní obránce extraligy.

Změny v kádru

Příchody: Tomáš Hyka (útočník, 31 let); Valtteri Kemiläinen (obránce, 32 let); Dominik Mašín (obránce, 28 let); Miikka Salomäki (útočník, 31 let)

Odchody: Nicolas Beaudin (obránce, 24 let); Jan Buchtele (útočník, 34 let); Oldřich Cichoň (brankář, 22 let); Stephen Harper (útočník, 29 let); Josh Kestner (útočník, 30 let); Jakub Konečný (útočník, 22 let); Michael Krutil (obránce, 22 let); Radek Mužík (útočník, 23 let)