Hrachovina po výhře perlil: Z Varadi jde strach. Ten jeho výraz a kukuč...

Až někam k milionu a půl měly dát Vítkovice za Dominika Hrachovinu, aby ho získaly z Banské Bystrice, kde měl platný kontrakt. „Možná je někdy lepší nevědět,“ glosoval třicetiletý gólman svým typickým způsobem události posledních dní. Ve čtvrtek v Ostravě podepsal, v pátek už se „Hrášek“ postavil do brány. To nejdůležitější? Jeho výkon zásadně pomohl k výhře 2:1 v Olomouci.

Jak se váš přestup seběhl? Akce kulový blesk?

„Ani úplně ne právě, spíš se to nějakou dobu táhlo. Bylo to nahoru dolů. Chvíli už nikdo přesunu nevěřil, pak se to všechno zase přetočilo. Fakt zajímavých pár dní, další zkušenost do života. Věcí, kterých se stalo okolo, byla spousta. Sám ani nevím všechno, ale ono je možná lepší někdy nevědět.“

V Banské Bystrice jste si vedli slušně, teď jdete do mnohem horší pozice v tabulce...

„Je to těžké komentovat, prostě se tak stalo. Vyhodnotil jsem si všechno tak, že jsem vděčný za to, že jsem zpátky v extralize.“

Takže jste na Slovensku pořád pokukoval o comebacku do Česka?

„Hm... Zaprvé jsem rád, že jsem tam byl. Člověku to pomůže ve spoustě věcech, zažije hodně vnitřních uvědomění. Nebudu lhát, nemyslel jsem si, že se ještě někdy do Česka vrátím. Nebo určitě ne takhle rychle, když to řeknu hloupě. Takže cítím vděčnost. Ale pozor, na Slovensku to bylo super, hráli jsme nad naše možnosti, měli kolem sebe super lidi, super kouče, super trenéra gólmanů... Jsem rád za všechno, co jsem zažil. Budu vzpomínat jen v dobrém.“

Podepsal jste v Ostravě smlouvu na dva a půl roku, ale dává takový dokument hokejistům reálně vůbec nějakou jistotu?

„Ne.“

Osoba Václava Varadi hrála v transferu jakou roli?

„Velkou, samozřejmě. Je to persona, která v Česku vyhrávala poháry. Člověk vzal v potaz, že by s takovým jménem někdy chtěl spolupracovat. Já jsem něco vyhrál před lety na začátku kariéry a teď jen sledoval, jak pan Varaďa vyhrává tituly. Nikdy jsem s ním neměl tu čest, ale něco pro mě znamená, že mě chtěl do týmu. Snad to nevyznívá blbě, víte, jak to myslím, ne?“

Rozumím. Taky se však Varaďa oproti jiným koučům nebojí gólmany ostře hodnotit.

„On rozhoduje. Je tím hlavním, kdo určí, kdo půjde chytat. Je šéf, takže musíte být připravený na všechno. Když cítí, že někomu má vynadat nebo něco říct, asi cítí, že to je to nejlepší, co zrovna v tu chvíli dělá. Musíte to vzít. Častokrát je lepší říct všechno upřímně rovnou, než chodit kolem horké kaše a mlčet. Ale dneska už je to tak, že s hlavním stejně ani pořádně nepřijdete do kontaktu. Řekne, kdo jde do brány, a to je asi tak celé. Víc komunikujete s trenérem gólmanů.“

Upřímně, nejde z něj strach?

„Jde, rozhodně jde! Já z něj mám strach hodně, ale to je takovej přirozenej respekt. Hrál NHL, takže přirozeně k němu vzhlížíte. A ještě ten jeho výraz a kukuč mluví za vše... Kdo tvrdí, že nemá respekt, lže.“ (úsměv)

Do jaké atmosféry ve vítkovické kabině, která prohrála desetkrát v řadě, jste přišel?

„Musíte bojovat. Bohužel nebo bohudík už jsem to jednou zažil – a není to vůbec příjemné. Stejně vám ale nezbývá nic jiného než bojovat. Deset proher už nikdo nevezme zpátky, jede se dál a jsou z toho dvě výhry. Budeme se snažit z toho špatného udělat ještě to nejlepší, co půjde.“

V Olomouci jste se o to postaral zásadně.

„Snažil jsem se. Nehrajeme v jednoduché situaci, chtěl jsem klukům pomoct, jako pomohli i oni mně. Doufám, že se to povedlo. Ono je stejně jedno, jak to člověk ukope. Je to úplný šumafuk, musíte hlavně sbírat body. Je to sice klišé, ale platí. Když vyhrajeme 7:6, jsou za to stejné tři body jako za vítězství 2:1“

Co ten váš kouzelný zákrok proti Davidu Škůrkovi?

„To nebyl zákrok ani náhodou. Tyčka, já to pak jen přikryl. Dostal jsem kredit za něco, co jsem neměl, přitom by spíš tyčka měla dostat pochvalu.“

Ale fanoušci stejně skandovali „Hrášek, Hrášek“.

„Jo, jasně. Chcete se v této situaci chytit čehokoli, každý impuls je dobrý. Každé stéblo je pozitivní. Až se na to fanoušci potom doma kouknou, možná se podiví, za co mě tam povzbuzovali. Ale zase jsem tam aspoň skočil. Kdybych to vzdal, mohla ta situace vypadat jinak, takže se takhle blbě trošku pochválím. Zaplaťpánbůh to tam nespadlo.“

Byl jste vůbec nervózní?

„Samozřejmě! Každý zápas jsem nervózní, zvlášť v takové situaci. Ale já to mám tak, že když jsem nervózní, je to lepší, než když jsem v pohodě.“

Dominik Hrachovina v Banské Bystrici v této sezoně:

zápasy: 27

27 výhry: 14

14 prohry: 13

13 úspěšnost zásahů: 91,1 %

91,1 % průměr inkasovaných gólů na zápas: 2,97

2,97 nuly: 0

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39:08. Nahodil Hosté: 25:25. Říčka, 39:59. Přibyl Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček, Weinhold – Fridrich, Kusko, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Nahodil (A), Kohout – Káňa (A), Knotek, Anděl. Hosté: Hrachovina (Lukáš) – Demel (A), Percy, Leahy, Košťálek, Auvitu, L. Kovář, Prčík – Kalus (C), Nellis, Zdráhal (A) – Roberts Bukarts, Yetman, Hladonik – Bambula, Přibyl, Lednický – Říčka, Hašek, Eberle – Hauser. Rozhodčí Jeřábek, Stano – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5172 diváků