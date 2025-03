Rána pro Karlovy Vary: Beránek dostal trest, proti Kometě si nezahraje tři zápasy

Hokejový útočník Ondřej Beránek z Karlových Varů dnes dostal k automatickému zákazu startu na jedno utkání od disciplinární komise extraligy za faul na brněnského obránce Marka Ďalogu distanc na další dva duely. Na svém webu o tom informovala Asociace profesionálních klubů. Loňský mistr světa a nejlepší střelec základní části tak může Energii chybět až do konce čtvrtfinálové série s Kometou, jež bude pokračovat v sobotu za stavu 1:1 na zápasy.

Devětadvacetiletý Beránek ve 34. minutě středečního utkání fauloval Ďalogu za brněnskou brankou. Slovenského obránce trefil ramenem do hlavy a Ďaloga už do dalšího průběhu zápasu nezasáhl. Po konzultaci u videa rozhodčí Beránka vyloučili na pět minut a do konce utkání, a protože stejný trest dostal už v předkole proti Vítkovicím, má automaticky stopku na jeden duel.

Dnes dostal Beránek dodatečný dvouzápasový distanc a pokutu ve výši 10 procent základní měsíční odměny od disciplinární komise. „V závěrečné fázi hráč prokazatelně zvýšil svou pozici a aktivním pohybem levého ramena atakoval protihráče do oblasti hlavy nebo krku v okamžiku, kdy protihráč neměl jakoukoli možnost se zákroku bránit,“ uvedla disciplinárka, jež přihlédla k tomu, že Ďaloga byl podle zápisu o utkání zákrokem zraněn a že Beránek byl trestán opakovaně. Hrozil mu distanc až na čtyři zápasy.

Hráč může proti rozhodnutí disciplinárky podat do tří dnů odpor. „Celou situací se intenzivně zabýváme a určitě budeme řešit všechny možnosti, které nám umožňuje herní řád,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Kalových Varů Jiří Kalous.

Bez dodatečného postihu od komise vyvázli Rhett Holland z Brna a Jan Mandát z Pardubic, které za vyloučení na pět minut a do konce zápasu ve středečních duelech komise už dále netrestala.