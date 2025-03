Kundrátek bez trestu, Pospíšil se stopkou? Po výroku komise hrozí v play off bramboračka

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 7 )

Vstoupit do diskuse ( 7 )

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Leckdy nezávidím rozhodčím, nezávidím ani šéfovi disciplinárky Viktoru Ujčíkovi. Pravda, závidím sudímu Janu Hribikovi sebevědomí, s jakým vyrazil za Pavlem Grossem ke střídačce Sparty, aby mu oznámil, ať přestane být arogantní. Aha, tak jo… Pokud si tímto způsobem chtějí arbitři získat větší respekt, po němž dlouhodobě volají, pak jsou na nejlepší cestě k pravému opaku. Později se prý Hribik Grossovi omluvil, že to přepískl, což je fajn konec bizarní epizody.

Naopak tleskám sudím Robinu Šírovi a Tomáši Cabákovi za odvahu a způsob, jakým ohodnotili hit Kristiána Pospíšila na Víta Jiskru v úterním duelu Komety s Karlovými Vary. Ano, loket brněnského hráče tam byl, po kontrole videozáznamu sudí Pospíšilovi ponechali dvě minuty. Byť kouč Pavel Patera označil Pospíšilův atak za „hnus a jasných pět minut a do konce“ (což v té rychlosti a povaze pádu Jiskry na led může vzbudit první dojem), záznam prokazuje, že Pospíšil se víc než na dvě minuty za faul loktem neprovinil.

Možná jsem staromilec, ale v Pospíšilově podání jde o záležitost, která k hokeji vždy patřila, patří a dál patřit musí. Jinak se tenhle sport zkazí, potažmo zahubí. Ano, nebylo to úplně daleko od pověstné hrany, ovšem dvouminutový prohřešek je na místě a nic víc. Mimochodem, Jiskrovi se nic nestalo, hrál dál. Což není nepodstatné. Je to právě důležité směrem k (ne)vynesení disciplinárního rozsudku, ve kterém komise vyměřila Popíšilovi trest na jeden zápas. Věřím, že i Pavel Patera po zhlédnutí záznamu změnil svůj pohled na věc.

Paradoxně absolutně bez trestu vyšel s nepěkným zákrokem Tomáš Kundrátek. Při druhém zápase v Praze obránce Ocelářů mimo proud hry zezadu a intenzivně sekl do lýtka sparťana Michala Řepíka. Sudí si faulu nevšimli, hrálo se dál. Očekávalo se, že si všimne disciplinární komise, ta ovšem Kundrátka nechala být. Nepřišlo jí to ani trochu podobné s loňskou surovou sekerou Řepíka na Patrika Hrehorčáka v sérii stejných týmů. Ano, tam to bylo horší, ale nemůžu se zbavit dojmu, že ostřílený třinecký bek stopku na jedno utkání dostat měl.

Už jen proto, že tímto verdiktem sudí a hlavně disciplinárka daly najevo, že sekery holí zezadu, kdy to druhý absolutně nečeká, jsou v pohodě a povolené. Od teď každý podobný zákrok jako ten Kundrátkův musí bezpodmínečně projít. Ano, už to slyším: Je přeci play off… Ano, jenže Pospíšil ho taky hraje. Vlastně nehraje.