Hradec stále počítá padlé. Nevíme, s kým začneme extraligu, řeší kouč. Co bude s Pavelkou?
Kalina, Mudrák, McCormack, Pavelka, navíc disciplinárně potrestaný Pláněk. To jsou hradečtí beci, kteří delší dobu scházejí a ještě nějakou dobu budou z různých důvodů, převážně kvůli zdravotním malérům. Defenzivní kostra Mountfieldu dostala pořádnou ťafku, přitom příští týden startující extraliga rozjede sezonu v neobvyklém kvapíku. Kdo na začátku zaváhá, ten už potřebný flek nemusí dohnat. V Hradci Králové oficiálně promluvili k novému ročníku, respekt kvůli trablům se sestavou netají ani hlavní kouč Tomáš Martinec. Navíc ze sestavy vypadl útočník Patrik Miškář, nehraje ani Jordann Perret.
Marodka má u vás druhou kabinu, berete to už s nadhledem, protože problém nějakou dobu trvá, anebo se obáváte dopadů na výkony v extralize?
„Vůbec to neberu s nadhledem. Hráčů na marodce je víc, z jiných (osobních) důvodů chybí třeba Pavelka. První zápasy nebude hrát Martin Pláněk. První čtyři obránci nám budou chybět. Přestože se snažíme hrát svým osobitým stylem, jsme si dobře vědomi toho, že brankář a obrana je to nejdůležitější. Nyní máme obranu kompletně novou nebo hodně promíchanou. Bereme to jako fakt, nedá se s tím nic dělat, pracujeme s klukama, které máme a budeme se snažit být co nejlíp připraveni.“
Vyvstává kvůli padlým největší problém v nastavení a chápání spolupráce mezi útočníky a řadou obránců, buď náhradních nebo těch, kteří by za normálních okolností nehráli v takové roli? Aby útočníci dostávali správnou podporu, na jakou jsou zvyklí.
„Máte pravdu. Hra se prolíná, jak do útoku, tak do obrany, rychlá rozehrávka… Všechno souvisí se vším, takže nejde vyloženě jen o defenzivní část naší hry, jde i o podporu útoku. Přišli noví kluci, zvykají si. Bohužel se nám složení neustále mění i během přípravy, další kluci nám z toho vypadli. V tuhle chvíli přesně nevíme, s kým extraligu začneme. Některé hráče máme i půjčené. Čekají nás nyní dva zápasy, dva výborní soupeři (Bern a Bolzano v Lize mistrů), kteří nás hodně prověří a nastaví nám zrcadlo. Na to se těším. Věřím, že budeme připraveni na sezonu co nejlíp.“
Musel jste částečně poupravit zažité herní schéma, které Hradec roky piluje a ladí?
„Zatím se snažíme pořád držet naší hry, jet dál podle playbooku. S klukama se snažíme pracovat v tom duchu, aby se se systémem sžili co nejvíc. Víme, že typologicky teď máme v sestavě jiné beky, je to pro ně něco nového, dostávají to do sebe a uvidíme. Zápasy v Lize mistrů nám ukázaly, že nás čeká ještě hodně práce.“
Martinu Pláňkovi odvolací komise zkrátila postih za atak na Lukáše Sedláka z osmi za pět utkání. Aspoň něco, nebo byste si představoval úplné prominutí?
„Doufali jsme, že bude moci nastoupit hned od začátku extraligy, myslíme si, že trest byl přísný. Extrémně přísný. Takové je ale rozhodnutí. Bude nám chybět první tři zápasy, musíme se s tím popasovat.“
Zadák a kapitán Tomáš Pavelka se omluvil z přípravy z rodinných důvodů a oficiálně má být k dispozici později. Kdy se vrátí? A počítáte s ním napevno do sezony?
„Přiznám se, že představu zatím moc nemáme. Momentálně je navíc nemocný, takže ani netrénuje. V tuhle chvíli nevíme, kdy by se mohl připojit a začít s tréninkem. Těžko předvídat, jak to s ním bude. Všechno je ve vývoji, v podstatě čekáme, jak se u něj vyvine rodinná situace a kdy se uzdraví, aby se mohl vrátit do přípravy.“
Jak jste spokojený s novou ofenzivní akvizicí Lukášem Radilem? Dostává se do vašeho pojetí hry čím dál víc?
„Sžívá se s tím… (usmívá se) Ráďa je zkušený hráč a jsme moc rádi, že se pro Hradec rozhodl. Pracuje výborně každý den, byť je to pro něj něco nového, než hrával v minulosti. Věřím, že pro nás bude rozdílovým hráčem.“
Na přesilovce?
„Nejen na přesilovce. Troufnu si říci, že jsme hráče s takovou historií v klubu doposud neměli. Má toho opravdu hodně za sebou, je to chytrý, charakterový kluk a pro nás strašně důležitý hráč. Do útoku se nám podařilo doplnit charakterové borce s vysokou pracovní morálkou. Věřím, že skvěle zapadnou i do našeho systému. Konkurence v útoku je, hlavní je zůstat zdravý. Díky olympiádě i Champions League nás čeká extrémně náročná sezona.“
Náročný start sezony
Máte velký respekt z našlapaného úvodu sezony právě kvůli ztrátám v defenzivě?
„Máme. Nechci říkat přímo obavu, ale respekt určitě ano. Měli jsme ho už kvůli startu v Lize mistrů, našlapanému programu kvůli olympiádě, takže tam velký respekt byl ještě před tím, než nám začali odpadávat zranění obránci. Během dvou měsíců nás čeká třicet zápasů, první dva měsíce budeme hrát třikrát týdně, tam nejvíc potřebujeme zdravé hráče. Obava trošku je, ale zároveň se těšíme, až to vypukne a začnou ostré zápasy o všechno.“
Velký ohlas vzbudil odchod reprezentačního juniora Adama Novotného do kanadské juniorky. Mluvilo se o tom, že mu chystáte ještě větší roli než posledně, přesto zvolil zámoří. Zklamalo vás to?
„Určitě to bylo trošičku zklamání, věřili jsme, že Adam bude mít letos větší roli v týmu, přes léto udělal zase progres. Vyspěl a byl by platnější pro tým než v minulé sezoně. Zároveň se to dá pochopit, mladí kluci mají vidinu NHL, on má před draftem. Chápu pohled i druhé strany, agenti a manažeři tamních klubů ho chtějí mít tam, aby si zvykl na nové prostředí. Těžko říci, jestli je to pro něj dobrý, nebo špatný krok. Jde do juniorské soutěže, která svou kvalitou nebude dosahovat úrovně dospělé extraligy. Zamrzel mě i odchod Štěpána Černého, byť je na tom fyziologicky podstatně hůř než Adam. Absolvoval s námi přípravu a vzhledem k nynější situaci u našich obránců by i přes handicap fyzické síly mohl hrát extraligu. Nedá se nic dělat. Vzhledem k tomu, jak je to u nás nastavené, je pro ně zámořská juniorská soutěž velmi lákavá a upřednostňují ji před domácí výchovou.“
Na tiskové konferenci padl cíl být po základní části do osmého místa. Co první čtyřka jako loni?
„Naše cíle, ambice a sny jsou vždy nejvyšší, maximální. Na druhou stranu jsme realisti, do sezony jdeme s pokorou, protože extraliga šla svou úrovní strašně nahoru. V podstatě probíhá boj o každý bod s každým týmem. Pokud nebudete stoprocentně nachystaní, budete těžko bodovat. Pro nás je nejdůležitější dobře odstartovat, začít výborně a posbírat co nejvíc bodů. Věřím, že v průběhu sezony si můžeme začít klást další cíle.“
Po odchodu Petera Frühaufa a Tomáše Hamary máte k ruce nové asistenty Martina Vágnera a Petra Koukala, nováčky v elitní soutěži. Přibyla vám práce, anebo se do toho oba dostali rychle?
„Kluci, kteří tu byli loni, dostali z jejich pohledu lukrativní nabídky a rozhodli se je využít. Přišel Martin, můj kolega z mládeže, kterého velice dobře znám, spolupracovali jsme během minulých sezon. Je to výborný trenér. Zná náš playbook a ví, co chceme hrát. Styl hry mládeže a áčka je velice podobný, neměl problém okamžitě přeskočit. Petr Koukal býval skvělý hokejista, výborný charakterový kluk, který má blízko ke kabině, některé zažil ještě jako hráč. Bude skvělým pojítkem mezi kabinou a trenérským týmem. Věřím, že i on vidí hokej parádně a může z něj být výborný trenér.“
Petr Koukal býval dlouholetým pardubickým hráčem, to samé Lukáš Radil. V lehké nadsázce, nejste nakonec rád, že největší rival často a rád nakupuje hvězdy, čímž se Hradci otvírá prostor a šance sbírat už nepotřebné sousední hráče?
„Takhle jsem o tom úplně nepřemýšlel… (usmívá se) Ráďa už v Hradci hrál a faktem je, že dojezdová vzdálenost hraje v tomto směru velkou roli. Myslím si, že i naopak někteří kluci z Hradce šli do Pardubic. Hlavně z toho důvodu, že Pardubice mají obrovskou historii a nejvyšší ambice. Ovšem i Hradec má své cíle a má hráčům určitě co nabídnout. Což je důvod, proč mezi oběma týmy korzují.“