Budou (měli by) zářit! Kdo v extralize povyskočí a povýší svou cenu i vážnost?
Za týden to konečně vypukne. Ze všech stran uslyšíte, že nová extraligová sezona bude znovu skvělou podívanou a ještě víc vzrušující soutěží než posledně. Deník Sport a web iSport sedm dnů před úvodním mistrákem mezi Motorem a Spartou přináší první téma ze sedmidílného seriálu: vybrali jsme hráče, kteří dosud nepatřili mezi hvězdy, ovšem v novém ročníku hodně zaujmou, vyskočí, výkony povýší svou cenu i vážnost v týmu, předvedou rapidní progres, Jde o zatím nepříliš okoukaná jména, co si urvou slávu a potlesk tribun. O koho jde?
Petr Sikora
Klub: Oceláři Třinec
Pozice/věk: křídlo/19
Škoda zranění, které mu zabrání rozjet průlet extraligou od prvního kola. Až se plně uzdraví, uvidíte, že i 19letý junák dokáže udělat rozdíl v zápase. Jdou zprávy, že Sikora se výkonnostně významně posunul a až přijde čas jeho návratu, převezme silnou roli. Takové hráče jako je on, český hokej citelně postrádá. Je to dravec, zapálený i do ostřejšího boje, netrpí zbytečným respektem vůči soupeři. A co víc, je gólový, bodový, zkrátka komplexní hráč. Velmi dobře čte hru, má čuch na to ocitnout se v prostorech, kde se celá akce rozhoduje. Oceláři v něm mají obrovskou budoucnost. Na svůj věk toho umí víc než je obvyklé. A to se bavíme o celosvětovém měřítku.
1+3: Čtyři body posbíral Petr Sikora v šesti jarních bitvách play off, což je velmi slušný počin
Filip Král
Klub: Kometa Brno
Pozice/věk: obránce/25
Ve slavné organizaci Maple Leafs si střihnul dva zápasy, víc svůj značný potenciál neprodal. Další pokus Filip Král učinil v Pittsburghu, kde se však dostal jen na farmu. Krok zpět do extraligy mu může přinést dva skoky dopředu, protože i díky slabší konkurenci na beku se může směle rvát o nominaci na únorovou olympiádu. Ofenzivně talentovaný zadák dostane v Brně ideální pozici k rázné ukázce, čeho je jako zručný obránce schopen. Kumštu má v sobě víc než leckterý útočník. Ještě k tomu přidat svědomitější plnění defenzivních úkolů, aby byl spokojený i Radim Rulík…
7+22: Tolik gólů a asistencí trhnul během 61 duelů posledního ročníku na farmě Penguins v AHL. Přidal však i 16 záporných bodů.
Adam Najman
Klub: Bílí Tygři Liberec
Pozice/věk: centr/24
Při tvrdé srážce s osudem obstál na výbornou, Adam Najman porazil rakovinu, kterou mu zjistili v pátek třináctého (loni v prosinci). Angažmá v Ilvesu Tampere mu kvůli tomu nevyšlo, teď má však před sebou velkou šanci prorazit doma v ještě lepší soutěži. V Liberci, kde už před dvěma roky končil s bilancí 45 bodů. Má na to přidat další a ovládnout produktivitu extraligy. Najman je nejlepší centr U25 české soutěže, pokud chytne sebevědomí hned od prvních kol, můžeme se dočkat velkých věcí, včetně útoku na MS 2026. Synovec Patrika Augusty perfektně čte hru, výborně uvolní spoluhráče a umí i sám zakončit.
33: Tolik gólových asistencí napočítali Adamu Najmanovi po sezoně 2023/24, byl třetím nejlepším nahrávačem ročníku.
Vojtěch Čihař
Klub: Energie Karlovy Vary
Pozice/věk: levé křídlo/18
Mladík z Chomutova má za sebou první kompletní sezonu mezi dospělými za Karlovy Vary. V juniorech patří účastník šampionátů do 18 i 20 let k rozdílovým hráčům. V extralize se zařadí k tahounům Energie. Letos ho draftovali Los Angeles Kings ve druhém kole. Místo kanadské juniorky zvolil pokračování v nejvyšší české soutěži. Do přípravy vletěl v první lajně vedle Jiřího Černocha a Ondřeje Beránka. V elitním útoku si vedl fantasticky: sedm bodů v šesti zápasech. Ve dvacítce zazářil ve svém jediném špílu na Turnaji pěti. Jde ve stopách Jiřího Kulicha.
7: Tolik bodů (4+3) si připsal Vojtěch Čihař v šesti přípravných zápasech za Karlovy Vary.
Tomáš Cibulka
Klub: Motor České Budějovice
Pozice/věk: obránce/21
Hodí se do dnešní doby. Co tím myslíme? Nejde pouze o hokejové kvality, které jsou zásadní, ale i další aspekty jako schopnost zaujmout okolí. Tomáš Cibulka umí hrát hokej, mluvit o něm a ještě dobře vypadá. V jednadvaceti letech dokáže hrát jako protřelý mazák. Uvědomuje si, že NHL by měla být jeho příští adresa, nemá smysl mířit níž. Baví vás přehledem ve hře, v níž se odráží jeho sebedůvěra a schopnost prodat, na co má. Neustále se zlepšuje, krok za krokem. Motoru se přisuzuje hodně těžká sezona, což Cibulkovi přinese další zkušenosti, které následně zúročí. A ano, také on by se měl pokusit o olympiádu.
27: Tolik bodů (6+21) v 52 utkáních předchozího ročníku zaevidoval Tomáš Cibulka a i díky tomu se stal Nováčkem soutěže.
Jan Mandát
Klub: Dynamo Pardubice
Pozice/věk: centr, křídlo/29
V mnoha jiných týmech by byl jasnou volbou do první formace, leckde by mu přišili na dres i kapitánské céčko. Jan Mandát je veskrze týmovým hráčem. Někdejší kokainová aféra mu srovnala priority, dnes je typem ideálního lídra, co odvede kus práce na ledě i v kabině. Nebýt obrovského konkurenčního prostředí v Dynamu, byl by ještě víc vidět. S novou smlouvou v kapse má klid a veškeré náboje k tomu, aby se zařadil po bok Romana Červenky či Lukáše Sedláka. Typ pracanta, co vám splní úkoly na obou stranách hřiště, vzadu oceňujete jeho houževnatost, vepředu nespornou šikovnost. Zaslouží si zkoušku v reprezentaci.
21: Tolik plusových bodů zaznamenal během kompletní minulé sezony, což ukazuje na Mandátovu vyrovnanou hru směrem vpřed i vzad.
Michal Teplý
Klub: Škoda Plzeň
Pozice/věk: křídlo/25
Urostlé křídlo, kterému stačí k manévrování velmi málo prostoru. Velký, silný útočník, přesný střelec i rozehrávač. Vyrostl v Havlíčkově Brodě, extraligu si zahrál v Liberci a jeden start si připsal za Mladou Boleslav. Před šesti lety ho draftovalo Chicago, na jeho farmě v Rockfordu v AHL strávil přes tři sezony. Loni se vrátil, s prostředím v Třinci však úplně nesplynul a herně spíš taky strádal. Plácl si s Plzní, která o něj hodně stála a dost si od něj slibuje. Už v přípravě dostal bývalý juniorský reprezentant hodně prostoru, v týmu s věkem blízkými spoluhráči konečně rozkvete.
11:02: Tolik byl průměrný čas na ledě Michala Teplého v Třinci během základní části. V Plzni dostane výrazně větší prostor.
Jaromír Pytlík
Klub: Bílí Tygři Liberec
Pozice/věk: křídlo, centr/23
Odmala tátou cepovaný hokejista míval u někoho nálepku vydrilovaného hráče bez přirozeného talentu a s nejistou kariérou. Cesta do NHL je zatím přivřená, ovšem co není, může být. V jeho věku není nic ztracené. Sportovní ředitel Tygrů Michal Birner o Pytlíka hodně stál, nabídl mu férovou cestu vzhůru, sám hráč je z podmínek k práci nadšený. V přípravě o sobě dává výrazně vědět, na aklimatizaci po přesunu z Kladna potřeboval jen pár dnů. Týmu je velmi užitečný i univerzálností, dokáže se rychle sehrát s kýmkoli. Pro Radima Rulíka opět zajímavé jméno s ambicí vyrazit na příští MS.
13-25: Třináct bodů v ročníku 2023/24 a pětadvacet rok na to zaknihoval Pytlík v dresu Kladna. Vzestupná tendence by měla pokračovat.
Marcel Barinka
Klub: Rytíři Kladno
Pozice/věk: centr/24
Kladno je jeho už šestou štací od roku 2021. Vnuk Aloise Hadamczika doposud nenašel vysněné pracovní místo, v Německu během krátké doby vystřídal čtyři kluby, návrat do Vítkovic vyšel tak napůl. Teď má ideální příležitost zakotvit, neboť od kouče Čermáka dostává hodně důvěry v první formaci s křídly Nikem Ojamäkim a Danielem Audettem. Noví kladenští cizinci spolu hrávali ve Švýcarsku, tohle spojení vynese nahoru i hru bývalého juniorského reprezentanta, s nímž jsou spojená velká očekávání. Příprava v jejich podání vyhlíží zajímavě. Barinka se blíží ideálnímu věku a nyní předvede průlomovou sezonu.
11: Tolik gólů vstřelil během 35 utkání v sezoně 2024/25 za Vítkovice, víc jich během jednoho ročníku nezapsal.
Adam Raška
Klub: Sparta Praha
Pozice/věk: útočník/23
Červená světla nerozsvěcí za brankáři, nýbrž před soupeři. Tudy fakt ne! Od rodáka z Kopřivnice góly moc nečekejte. Hokej v jeho podání hlavně bolí, svou protivností a dotěrností otravuje soupeře. Prevít, co se dovede dostat pod kůži a znepříjemní jim život. Takových se vidí málo. Sám o sobě řekl, že na ledě je krysa. Není žádný čahoun (178 cm), umí však ukázat zuby a dělat špinavou práci. Ve své první bitce v zámoří si před třemi lety troufl na hvězdného beka Marka Giordana. V minulé sezoně se v AHL porval devětkrát, předtím osmkrát. V Raškově podání to bude boj na hraně.
9: Tolik bitek měl Adam Raška v minulé sezoně v zámořské AHL.
Kristians Rubins
Klub: Škoda Plzeň
Pozice/věk: obránce/27
Už ve své první sezoně zaujal vytáhlý Lotyš svou komplexností. Na začátku ročníku vypadl kvůli zranění, jeho návrat se shoduje s obdobím, kdy klopýtající Plzeň přestala prohrávat. Patřil k jejím klíčovým oporám. Ofenzivní dynamo do útoku, spolehlivý vzadu. Figurou i pojetím připomíná krajana Uvise Balinskise, který hrál v Litvínově, Liberci a už má Stanley Cup s Floridou. Nepůsobí tak ladně, ale když přijde jeho den, dokáže být rozdílovým hráčem. Má zkušenosti ze zámoří a pěti světových šampionátů, včetně letošního, což se Indiánům taky hodí.
5: Na tolika mistrovstvích světa reprezentoval Kristians Rubins. Před dvěma lety pomohl Lotyšsku vybojovat historický bronz.
neznámý žolík: Theodor Pištěk
Klub: Verva Litvínov
Pozice/věk: útočník/24
Zcela nové jméno na mapě. Nositel jména známého z umělecké branže má slušný potenciál. Může sbírat Oscary jako střelec a přímočarý útočník s dobrým tahem do branky. O čtyři roky mladší sestra Tereza hraje za reprezentaci, on sám se objevoval v mládežnických výběrech. Rodák z Tábora odešel ve čtrnácti z karlovarského dorostu do Švédska, kde působil devět let. Krátce si odskočil za moře do univerzitní NCAA. Minulá sezona byla jeho zatím jeho nejlepší. Ve druhé švédské soutěži Allsvenskan byl produktivní, v 62 zápasech si připsal 51 bodů (19+32).
2016/17: Od této sezony působil Theodor Pištěk ve Švédsku. Poslední čtyři hrál druhou nejvyšší soutěž Allsvenskan za BIK Karlskoga.