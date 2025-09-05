Kdo opraví Motor? Klouček už to nevydržel a bouchl. Musíme si pomáhat, reagoval Lantoši
Ve druhé třetině odjel frustrovaný na střídačku, naštvaně mrsknul vyrážečkou na zem a zaklel tak nahlas, že to znělo celou arénou: „Kuuuu….aaaa!“ ulevil si Milan Klouček. Gólman Českých Budějovic před chvílí inkasoval gól od Straubingu na 0:5. Generálka na úterní extraligový odpich se Spartou skončila pro Motor výpraskem 3:7. Co s tím, Jihočeši? „Bylo to o šancích, my je neproměnili, oni ano a tím se dostali strašně na koně,“ vylíčil kouč Ladislav Čihák svůj pohled.
Středeční výhra 8:4 nad Zvolenem měla zapůsobit jako přiškrcení tučné porážkové série z přípravy. Pravdu však měli spíš ti, kteří tvrdili, že výše výsledku se slovenským sokem překonala kvalitu výkonu a že čtvrtfinalista jarního play off DEL bude mít v pátek ve hře jiný ordnung. A měli pravdu. Průměrný soubor elitní německé soutěže ukázal výrazně vyšší jakost ve všech směrech. To vše před zraky velmi spoře zaplněného kotle Motoru.
Vlastně ani nemá význam vypisovat, co Budějovicím drhlo. Respektive co v přípravě drhne proti silnějším oponentům: sterilní útok, málo nebezpečný, bez dobré nahrávky, natož série dvou, tří rozdílových pasů. Málo překvapivých nápadů a potřebné podpory defenzivních hráčů. V pěti pospolu dopředu a v pěti dozadu? Pohřešovaná disciplína. „První třetina svým způsobem vypadala hrůzostrašně, ale byla vyrovnaná. To, co k nám prošlo na bránu, jim ne. My jsme buď nastřelili hráče nebo nám to zblokovali. Malé věci, detaily, které však rozhodly,“ pokračoval Čihák.
Zvlášť beci jsou pod zvyšujícím se tlakem, protože vzadu jsou k vidění opakující se minely a nedotaženosti. Nedůraz, špatné přebírání hráčů a i v tomto případě slabý support ofenzivních složek. Ocenění aspoň pro zadáka Romana Vráblíka, jenž velkou bolestí odnášel odvážné bloky a i sekání soupeře…
Straubing podobně jako nedávno Liberec (7:0) nezřídka činil z hráčů kužele. Po gólu hostů v oslabení na 1:7 tleskali i někteří domácí příznivci. Taková to byla lahůdka… A do toho vstoupíte do sezony s rozštelovanou jedničkou Milanem Kloučkem. „Musíme si pomáhat navzájem, on nám a my jemu. Jsme tam jeden pro druhého. Pokud někdo udělá chybu, druhý ji musí napravit,“ řekl k tématu brankoviště a binci před ním útočník Róbert Lantoši.
Pozitiva? Snad Přikrylův útok s Beránkem a Kubíkem, jeho zarputilost a snaha o důsledný tlak do brány, plus fyzické otravování protivníka. Přesilovka se rovněž zařadila do kategorie zmaru, vzhledem k pokročilému datu byste čekali mnohem lepší zavezení kotouče do pásma, jisté vzorce a aspoň náznak promyšlené souhry, signály. Ze všeho nejvíc vám však zůstaly v hlavě individuální pokusy Lantošiho přes jednoho, někdy i dva hráče. Ano, v přesilovce.
Lehká úleva přišla až v poslední třetině po trefě Adama Kubíka, následně dorazila další korekce. „Máme mladý tým, pokud vedeme a dáme nějaké góly, klukům se uvolní ruce, najednou se jim hraje lehčeji. Zatímco pokud lehkovážně inkasujete, padne to na ně. Takhle to zkrátka je. Začneme hrát, až když dáme pár gólů, teď ve třetí třetině. Byla pro nás 3:1, ale… Prostě musíme dál pracovat, to je realita,“ podotkl hlavní kouč.
Přes všechnu přípravnou bídu má Motor kliku. O body se hraje až po neděli, celá čtrnáctka je na tom stále stejně. Pokud v úterý porazí Spartu, povede tabulku… Je to omšelé tvrzení, ale pravdivé – v příštích dnech se naplno prokáže charakter kabiny, v neposlední řadě síla propojení mezi mužstvem a trenéry. „Od toho příprava je, aby nám všechno rozkryla. My jsme věděli, že to letos nebude nic jednoduchého, budeme se s tím prát statečně a budeme trpěliví. S mladými kluky se musí pracovat i po psychické stránce, aby to jen tak nezabalili. Prohrávat 0:1 nebo 0:2 nic neznamená, o tomhle bude celá sezona.“
Pohled Miroslava Horáka: Záblesky ve tmě
Motor má za sebou hrubě nepovedenou herní přípravu. Porazil jen prvoligový Tábor a slovenský Zvolen. Přes všechna negativa jsem ovšem zahlédl záblesky v poslední třetině duelu se Straubingem. Jasně, Němci při vedení 6:0 polevili, kam by se extra hnali. Nebyl důvod, ukázali toho víc než dost. Ale za stavu 1:7 to domácí nezabalili, a jakmile zinscenovali jednu povedenou akci, dodalo jim to energii na další. Zas a znovu. Z minipříběhu krátké revolty rezultovaly dva hezké góly. Když nic jiného, aspoň nějaká dávka sebevědomí pár hráčům do jinak mrazivého pátečního podvečeru. Zdánlivě nic neřešící detail, směrem k úterku však může pomoci.
Příprava Budějovic
- Tábor - Motor 1:3
- Zug - Motor 3:2
- Bern - Motor 3:2
- Sparta - Motor 4:2 (v Milevsku)
- Motor - Liberec 0:7
- Motor - Eisbären Berlín 3:5
- Motor - Linec 1:3
- Motor - Zvolen 8:4
- Motor - Straubing 3:7