Čihák: Poslední rok smlouvy? Neřeším, v hokeji není trpělivost. S Gulašem si volají
Coby vůdce střídačky na jihu Čech startuje už třetí sezonu. Kádr českobudějovického kouče Ladislava Čiháka (44) se přes letní pauzu příliš neobměnil. Z Liberce dorazilo nové nebezpečné útočné duo Michal Bulíř – Róbert Lantoši. „Je vidět, že spolu fungují a vůbec nic nevynechají,“ tvrdí v rozhovoru pro web iSport trenér, jemuž běží poslední rok kontraktu. Motor po dvou solidních sezonách ale nyní tápe v přípravě a musel skousnout domácí vysokou porážku od Bílých Tygrů 0:7 a od Berlína 3:5. Extraligový ročník jeho svěřenci rozehrají s nadupanou Spartou.
Nevyšly vám poslední dva přípravné duely. Co je příčinou takových výsledků?
„Utkání s Libercem se nám nepovedlo, dělali jsme velké chyby v obraně. Podobné jsme dělali v minulé sezoně a oni je teď dokázali potrestat. Vůbec se nebudu vymlouvat na to, že máme náročný program. Proti Berlínu jsme už měli lepší pohyb. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že je mistrem německé ligy. Podařilo se nám aspoň využít dvě přesilovky, a hlavně jsme neinkasovali v oslabeních, která jsme dokázali ubránit.“
Běží vám poslední rok kontraktu. Máte v hlavě, že hrajete o novou smlouvu? „Nemám, nikdy jsem to takto neměl. Chci to mít nastavené tak, aby nám sezona šlapala. O novou smlouvu také hrají hráči, kterým po sezoně končí, takže pro ně je to stejné. V Plzni jsem měl také smlouvu jenom na rok a vydržel jsem tam spoustu sezon. Jsem rád, když se v klubu pracuje trpělivě. Ve fotbale to funguje, v hokeji bohužel ne. Jsem vděčný za důvěru a uděláme maximum, aby měl Motor dobrou sezonu.“
Co o ní rozhodne?
„Vždy se říká, že start je důležitý, ale hraje se 52 kol a byly týmy, které v prosinci byly první a v březnu byly rády, že postoupily do předkola. A byly celky, které byly předposlední a udělaly takový skok, že skončily klidně na šestém místě. Nám se to také podařilo, byli jsme ve středu tabulky a v závěru nám chybělo pár bodů na první čtyřku.“
Bavil jste se už se sportovním manažerem Jiřím Novotným o dalších možnostech?