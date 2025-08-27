Předplatné

Čihák: Poslední rok smlouvy? Neřeším, v hokeji není trpělivost. S Gulašem si volají

Hlavní trenér českobudějovického Motoru Ladislav Čihák
Hlavní trenér českobudějovického Motoru Ladislav ČihákZdroj: hcmotor.cz / foto: Petr Tibitanzl
Trenér Českých Budějovic Ladislav Čihák během utkání proti Litvínovu
Trenér Českých Budějovic Ladislav Čihák během utkání proti Liberci
Trenér Českých Budějovic Ladislav Čihák během utkání proti Liberci
Trenér Českých Budějovic Ladislav Čihák na střídačce
Střídačka Českých Budějovic pod vedením kouče Ladislava Čiháka sleduje nepovedený zápas se Spartou
Trenér Ladislav Čihák na střídačce Českých Budějovic
7
Fotogalerie
Pavel Mádl
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Coby vůdce střídačky na jihu Čech startuje už třetí sezonu. Kádr českobudějovického kouče Ladislava Čiháka (44) se přes letní pauzu příliš neobměnil. Z Liberce dorazilo nové nebezpečné útočné duo Michal Bulíř – Róbert Lantoši. „Je vidět, že spolu fungují a vůbec nic nevynechají,“ tvrdí v rozhovoru pro web iSport trenér, jemuž běží poslední rok kontraktu. Motor po dvou solidních sezonách ale nyní tápe v přípravě a musel skousnout domácí vysokou porážku od Bílých Tygrů 0:7 a od Berlína 3:5. Extraligový ročník jeho svěřenci rozehrají s nadupanou Spartou.

Nevyšly vám poslední dva přípravné duely. Co je příčinou takových výsledků?
„Utkání s Libercem se nám nepovedlo, dělali jsme velké chyby v obraně. Podobné jsme dělali v minulé sezoně a oni je teď dokázali potrestat. Vůbec se nebudu vymlouvat na to, že máme náročný program. Proti Berlínu jsme už měli lepší pohyb. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že je mistrem německé ligy. Podařilo se nám aspoň využít dvě přesilovky, a hlavně jsme neinkasovali v oslabeních, která jsme dokázali ubránit.“

Běží vám poslední rok kontraktu. Máte v hlavě, že hrajete o novou smlouvu? „Nemám, nikdy jsem to takto neměl. Chci to mít nastavené tak, aby nám sezona šlapala. O novou smlouvu také hrají hráči, kterým po sezoně končí, takže pro ně je to stejné. V Plzni jsem měl také smlouvu jenom na rok a vydržel jsem tam spoustu sezon. Jsem rád, když se v klubu pracuje trpělivě. Ve fotbale to funguje, v hokeji bohužel ne. Jsem vděčný za důvěru a uděláme maximum, aby měl Motor dobrou sezonu.“

Co o ní rozhodne?
„Vždy se říká, že start je důležitý, ale hraje se 52 kol a byly týmy, které v prosinci byly první a v březnu byly rády, že postoupily do předkola. A byly celky, které byly předposlední a udělaly takový skok, že skončily klidně na šestém místě. Nám se to také podařilo, byli jsme ve středu tabulky a v závěru nám chybělo pár bodů na první čtyřku.“

Bavil jste se už se sportovním manažerem Jiřím Novotným o dalších možnostech?

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů