Nepostradatelný Hoch rozrazil dveře. Teď jde o reakci Motoru: komu sebere minuty?
Celou sezonu 2024/25 jej pečlivě dozorovali zástupci Utahu, Štěpán Hoch byl pro Mammoth dopředu jasnou a pak i stvrzenou volbou červnového draftu NHL v Los Angeles (3. kolo). Na české poměry vydatně talentovaný osmnáctiletý centr byl zároveň zabrán klubem Victoria Royals z kanadské juniorské WHL, takže se hráči otevřelo klasické dilema: odejít na konci léta do zámořské soutěže mezi věkově příbuzné hokejisty, anebo to zkusit mezi dospělými chlapy v extralize. Vyhrál plán s trikotem Motoru a hned v prvním kole si 18letý mládenec užil gólovou oslavu před plným barákem a rovnou proti Spartě. Vše vypadá růžově, ale jak to půjde dál? Zas tak jednoduché to není.
Ačkoli České Budějovice první ostrou bitvu prohrály, v kabině nepanovalo nedýchatelné zklamání. Důvod? Hra týmu, v mnoha směrech odlišná a na mnohem vyšší levelu než v utrápené přípravě se sedmi porážkami. Motor podnikl krok dopředu, který však nebude mnoho znamenat, pokud v dalším představení v pátek v Hradci neurve body. Nebo aspoň jeden a další kousky v neděli v Plzni.
Výkon Štěpána Hocha patřil k tomu nejpozitivnějšímu z úterní produkce modrého souboru a potěšil všechny, kteří rádi vidí kvalitní výkony domácích teenagerů. Usměvavý Jihočech ve třetí části srovnal na 2:2 a vdechl naději na tabulkový zisk, kterou nakonec sfoukl Pavel Kousal, a Sparta odvezla upracované vítězství 3:2.
