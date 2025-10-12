ONLINE: Sparta zkouší zlomit sérii proher, čelí ale lídrovi. Hradec hostí derby s Dynamem
Další týden zakončuje kompletní 14. kolo hokejové Tipsport extraligy. Už od 16.00 se Sparta pokouší ukončit sérii pěti porážek v řadě, doma ale čelí aktuálnímu lídrovi soutěže z Českých Budějovic. Kladno chce v Mladé Boleslavi přidat čtvrtou výhru za sebou. V 17.00 v Hradci Králové startuje východočeský derby proti Pardubicím. Hraje se také ve Vítkovicích, Plzni, Olomouci a Litvínově. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|13
|9
|0
|0
|4
|46:27
|27
|2
Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3
Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5
Pardubice
|13
|6
|2
|0
|5
|43:31
|22
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|13
|6
|0
|1
|6
|29:31
|19
|8
Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|9
Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|10
Mountfield
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|11
Sparta
|13
|4
|1
|0
|8
|34:35
|14
|12
Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13
M. Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14
Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž