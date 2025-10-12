ONLINE: Sparta zkouší zlomit sérii proher, čelí ale lídrovi. Hradec hostí derby s Dynamem

Předplatné

Další týden zakončuje kompletní 14. kolo hokejové Tipsport extraligy. Už od 16.00 se Sparta pokouší ukončit sérii pěti porážek v řadě, doma ale čelí aktuálnímu lídrovi soutěže z Českých Budějovic. Kladno chce v Mladé Boleslavi přidat čtvrtou výhru za sebou. V 17.00 v Hradci Králové startuje východočeský derby proti Pardubicím. Hraje se také ve Vítkovicích, Plzni, Olomouci a Litvínově. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice13900446:2727
2Třinec12721239:2726
3Brno13802336:3226
4Plzeň12712228:2125
5Pardubice13620543:3122
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary13601629:3119
8Olomouc12601526:2819
9Liberec13601631:3519
10Mountfield12330629:3215
11Sparta13410834:3514
12Kladno13312728:3913
13M. Boleslav13401825:3713
14Litvínov12201918:387
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

