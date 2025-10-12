Předplatné

Nechtěli jsme hrát couvací hokej, líčil Nedvěd. V O2 areně se po měsíci otřásaly stěny

Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Jiný náboj, jiná energie. Tohle byla opět Sparta. Stěny O2 areny se zase otřásaly. V pátek proti Pardubicím to pod novými trenéry napoprvé nevyšlo. Proti Českým Budějovicím, které přijely jako lídr tabulky, už ano. Sparta po pěti porážkách za sebou v extralize i na vlastním ledě mohla slavit. „Potřebovali jsme vyhrát, abychom se nakopli a probudili. Utkání jsme zvládli celkem solidně a zasloužili si vyhrát. Jsme rádi, že jsme to prolomili,“ řekl po vítězství 4:2 ve 14. kole dvougólový střelec Michael Špaček.

Doma porazila naposledy před měsícem Třinec. Michal Řepík skóroval naposledy právě proti Ocelářům, od té doby si připsal dvě asistence. Byl tak trochu ztělesněním sparťanského znovuzrození. Proti Motoru měl dobré šance. Jednou trefil tyčku, nakonec se dočkal v závěru utkání, kdy pečetil zásahem do opuštěné branky výhru čtvrtým gólem. Ale Pražané šli za vítězstvím od začátku. Hráli v úplně jiném rozpoložení než dřív.

„My jsme nezačali moc dobře. Dostali jsme dva rychlé góly, nechytili vstup do utkání,“ vracel se útočník hostů Jan Ordoš. Sparta na soupeře vletěla a v polovině úvodní části vedla o dvě branky. Dala vlastně tři, jenže prostřední z nich po ráně obránce Siroty rozhodčí odvolali po trenérské výzvě Motoru pro předchozí kontakt Romana Horáka s brankářem. Devět sekund poté dobře zapracoval Adam Raška, procpal se s pukem z pravé strany, naservíroval ho Martinsi Dzierkalsovi a domácí stejně odskočili na dva góly.

„Věděli jsme, do čeho jdeme, výborné mužstvo, kterému se daří. Je sebevědomé, na vlně. Přes sérii nezdarů jsme nechtěli hrát couvací hokej a to se nám dařilo. V první třetině i ve druhé jsme si vynutili faul, škoda, že jsme nepřidali jeden dva góly, dostali bychom se do větší pohody a zápas mohl být snazší. Soupeř se dostal do závěsu, pak se po předchozích neúspěších malinko vkrádá nervozita,“ hodnotil domácí trenér Jaroslav Nedvěd.

Sparta se v první třetině bránila půl minuty ve třech, Josef Kořenář vychytal velkou příležitost Ordoše. Pavel Kousal nastřelil tyč, jenže potom přišlo pár špatných odrazů a budějovický útočník procedil puk sparťanskému brankáři mezi betony.

Článek pokračuje pod infografikou.

„Škoda inkasovaného gólu ve druhé třetině. Vteřinu do konce jejich přesilovky, kdyby nepadl, mohli trochu znervóznět. Náš kontaktní gól přišel docela pozdě. Měli jsme ještě šance, ale v kontextu celého zápasu Sparta vyhrála zaslouženě,“ litoval Ordoš.

Třetí zásah Špačka těsně před vypršením početní výhody v závěru prostřední části byl asi zlomový. Ale dotírající Sparta vypadala jako skokan do výšky, který neustále shazuje laťku. Ještě předtím si vynutila tři fauly, hrála dokonce minutu a půl v pěti proti třem. Nic z toho nebylo, ale zápas nakonec zlomila.

„Neměli jsme co ztratit. Prostě jsme měli hodně porážek a šli jsme do toho s čistým štítem, chtěli jsme mít hlavně dobrý pohyb. Vlítnout na ně, což se nám podařilo. Jen škoda, že jsme ve druhé třetině nevyužili přesilovky, bylo jich hodně za sebou a pět na tři jsme mohli využít nebo zahrát líp. Ale je to za námi. Hlavní jsou tři body,“ prohlásil Špaček.

V první čtvrtině sezony Motor předváděl hokej z říše snů. Ze třinácti zápasů devět vyhrál, z toho pět ze šesti utkání venku. Do Prahy přivezl v Nicku Olesenovi a Róbertu Lantošim dva nejproduktivnější borce soutěže. Na ledě Sparty se však neprosadili. Domácím pomohlo, že se do útoku vrátili uzdravení Raška, Hyka a Lajunen. Historicky se jí na Budějovice doma daří. Porazila je pojedenácté za sebou. Proti komu jinému ukončit sérii nezdarů? „V závěru jsme se soustředili na pečlivou defenzivu a chtěli zápas urvat za každou cenu, což se podařilo,“ dodal kouč Nedvěd.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Plzeň13712328:2225
5Pardubice14621544:3323
6Vítkovice13531437:3322
7Liberec14701632:3522
8Olomouc13601629:3319
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov132011020:437
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

