Brízgalův zákrok z říše divů: Hezký, ale... Kladno litovalo festivalu spálených šancí
Víc než týden nad Kladnem vládlo slunečno. Třikrát v lize vyhrálo, odlepilo se tím ze dna. Jenže na ledě tabulkového souseda z Mladé Boleslavi se Rytíři znovu potkali s ofenzivní bídou, která je tížila ze startu ročníku. Z 36 střel a pěti nájezdů vytěžili jediný zásah Nika Ojamäkiho, takže po zisku bodu odjížděli s porážkou 1:2. „Možná kdybychom hráli od začátku jako ve třetí třetině, vyhráli bychom,“ litoval zabrzděného vstupu do utkání hostující hrdina v masce Adam Brízgala.
Ve středočeském derby propukl festival spálených šancí. Obě strany nacházely momenty, kdy měl výsledek nabobtnat, jenže brankáři se činili. „Myslím, že to byl jednoznačně jejich zápas,“ měl jasno kladenský hlavní trenér David Čermák.
„Oba jsme si docela zachytali,“ doplnil domácí gólman Dominik Furch. „Měli jsme dost práce, ale tak to někdy je. Puky vás trefují, ani nevíte jak. Jsem za to rád, pro nás jsou dva body do tabulky důležité. Skvělé vítězství.“
Bruslaři si potvrdili 12. příčku v tabulce a zažehnali sérii tří ztrát v řadě. Přesto je trápí zejména neproduktivita zadáků. Hlavní podporovatel útočných akcí z defenzivy Filip Pyrochta se po včerejšku dostal teprve na čtvrtý bod, když zosnoval první gólovou akci, pramenící z povedené teče střelce Aleksiho Rekonena. Tři zápisy dosud získal jiný bek Aleš Čech, zbytek obrany Bruslařů však zůstává po 14 kolech na dvou a méně bodech.
„Samozřejmě dnešní hokej je o tom, že obránci musí podpořit útok, abyste soupeře přečíslili. Jsme rádi, že Pírkovi jely nohy, byl zase na ledě znát. Jenom ať v tom pokračuje,“ přál si boleslavský asistent Martin Slánský.
Útočníci zmar pokaždé nevytrhnou. Do utkání s Kladnem navíc domácí vyrukovali s členy třetí i čtvrté formace, kteří ještě neskórovali. Vážnou krizi spodní šestky prolomil až Rekonen. Ze zahozených příležitostí se pak nejvíc vyjímala ta v podání Tomáše Fořta, s šesti góly paradoxně nejlepšího zakončovatele zelenobílých. V prodloužení ztroskotal na famózním zákroku hokejkou v podání Brízgaly, dorážku Pavla Skalického pokryl na čáře Tristen Robins.
„V tu chvíli je člověk rád, že to nebyl gól, je to hezký. Ale takový zákrok by těšil mnohem víc, kdyby přinesl bonusový bod. Pak už se historie neptá,“ litoval Brízgala, že tygří skok nevedl k výhře, protože v nájezdech jako jediný uspěl domácí Rekonen. „Provedl to výborně. Naznačil, že puk potáhne dál, při mém přesunu kotouč hodil mezi nohy. Na to se těžko reaguje.“
Boleslav i Kladno se na počátku druhé čtvrtiny základní části při další porážce Litvínova oddálily barážovým starostem. Klid ovšem zdaleka nemají.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|5
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|6
Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|13
|2
|0
|1
|10
|20:43
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž