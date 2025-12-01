Vítkovický týden hrůzy, Varaďovy opory zůstávají za očekáváním. Co bude se Zbořilem?
Od začátku sezony to mají jako na houpačce. Radost střídá zklamání, znovu a znovu. Jen pár dnů po vydřených výhrách nad Třincem a Pardubicemi se vítkovičtí hokejisté ponořili do krize. V zápasech v Plzni, Karlových Varech a doma s Kladnem body nezískali, k tomu navíc počítali hrozivé skóre 1:14. „Stane se. Jsou období, kdy to prostě nelepí a napadá to tam,“ pokrčil rameny kouč Václav Varaďa krátce poté, co jeho mančaft padl 0:3 s Rytíři.
Extraligový rozjezd měly Vítkovice parádní. Z úvodních tří zápasů braly osm bodů, jenže hned poté padly třikrát po sobě. První polovina října jim znovu sedla, jejich čtyřzápasová vítězná šňůra vygradovala osmigólovou demolicí Litvínova. Po následných třech porážkách se ale opět vrátili nohama na zem.
Jeden krok dopředu, další pak dozadu. I tak se dá pro Vítkovice charakterizovat dosavadní průběh sezony. Přesně před týdnem se v Ostravě těšili na utkání v Plzni, po kterém mohli poskočit na druhý flek. Poslední listopadový týden se však přeměnil v horor.
Z ledu Škody odjely Vítkovice s debaklem 0:7, o dva později navíc prohrály 1:4 v Karlových Varech. „Trip se nám nepovedl, prostě takhle to nemůže jít dál,“ kroutil hlavou Varaďův asistent Aleš Krátoška. „Z naší strany to opět nebylo moc dobré. Naši zkušení hráči prostě nepodávají takové výkony, jaké bychom teď potřebovali, aby se to začalo překlápět na naši stranu.“
Zlom nenastal ani v neděli, kdy Ridera v domácím prostředí nevstřelila Kladnu gól ze hry už podruhé za sebou. „Průběh byl vyrovnaný. Hosté hráli velmi dobře dozadu, v jejich pásmu to bylo těžké a úporné. I přesto nás ztráta domácích bodů samozřejmě mrzí. Kluci to nevzdali, ve druhé třetině hosty zatlačili a gól byl na vlásku. Ale ve třech zápasech jsme dali pouze jednu branku. To je prostě něco, co nás trápí,“ věděl Varaďa.
Článek pokračuje pod infografikou
Hapruje to i v defenzivě, v počtu inkasovaných branek jsou modrobílí za Litvínovem a Kladnem třetí nejhorší. Rovněž se jim nedaří ani v oslabeních, ve kterých jsou s mizernou 71,43% úspěšností poslední. „Určitě si speciálními týmy v utkáních nepomáháme. Mrzí nás to, na tom budeme pracovat dál. Věřím, že ve středu to kluci protrhnou a alespoň trošičku jim to tam napadá tak, abychom nějaké body brali,“ hlásil Varaďa před nadcházejícím špílem s Olomoucí.
Ve Vítkovicích zůstávají za očekáváním i někteří hráči, na nichž mělo mužstvo stát. Útočníci Patrik Zdráhal s Martinem Hanzlem nasbírali v polovině základní části jen devět kanadských bodů, oproti minulému ročníku si výrazně pohoršili i Marek Kalus s Janem Hladonikem. Zatímco momentálně zraněný Samuel Kňažko se bohatě vyplácí, další neméně zvučná posila ze zámoří se nebývale trápí.
Řeč je o Jakubu Zbořilovi. Bývalý spoluhráč Davida Pastrňáka z Bostonu nezaujal v Pardubicích a zatím ani ve Vítkovicích. Dostal stěžejní roli, kterou nezvládá plnit. Na ledě nepřesvědčuje, do toho navíc zbytečně fauluje. V utkání s Kladnem si v této sezoně odpykával už třetí disciplinární trest.
„Určitě nejsme spokojeni s tím, že absentuje. Mrzí nás to. Vidíme, že v šesti obráncích nám v podstatě hrají tři mladí kluci, kteří se potkávají s extraligou třeba poprvé. Takhle to momentálně máme, hodně nám chybí Samuel Kňažko. Jakub Zbořil sám sebe vyoutoval. Je to pro nás ztráta, přestože aktuální sezonu prozatím nemá nijak extra. Věříme, že jeho výkony půjdou nahoru, potřebujeme to,“ nezastíral Varaďa.
Jak dlouho mu ale trpělivost se Zbořilem vydrží?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|30
|14
|4
|1
|11
|89:73
|51
|2
Liberec
|28
|14
|0
|5
|9
|72:66
|47
|3
Pardubice
|27
|13
|2
|3
|9
|81:62
|46
|4
Třinec
|27
|13
|3
|1
|10
|79:67
|46
|5
Plzeň
|27
|12
|3
|3
|9
|69:51
|45
|6
Mountfield
|27
|12
|4
|1
|10
|72:58
|45
|7
Brno
|27
|13
|1
|3
|10
|75:74
|44
|8
K. Vary
|27
|13
|1
|2
|11
|67:70
|43
|9
Č. Budějovice
|28
|11
|3
|2
|12
|80:78
|41
|10
Vítkovice
|28
|11
|3
|2
|12
|70:80
|41
|11
Olomouc
|28
|12
|1
|2
|13
|58:74
|40
|12
Kladno
|28
|9
|3
|4
|12
|71:81
|37
|13
M. Boleslav
|28
|9
|3
|2
|14
|56:68
|35
|14
Litvínov
|28
|5
|2
|2
|19
|52:89
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž