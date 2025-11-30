Předplatné

Sparta po skalpu Třince dál první, Liberec porazil Dynamo. Otočka Komety, uspělo i Kladno

Brankář Nick Malík z Plzně pouští gól
Brankář Nick Malík z Plzně pouští gólZdroj: ČTK
Pardubice se představily v atraktivním zápase na ledě Liberce
Malcolm Subban chytal za Pardubice proti Liberci
Malcolm Subban nastoupil v Liberci do třetího zápasu v dresu Pardubic
Malcolm Subban čelí šanci libereckého Tomáše Galvase
Roman Červenka a Lukáš Sedlák gratulují ke gólu Jakubu Laukovi
Malcolm Subban inkasuje gól
Jakub Lauko otevřel skóre za Pardubice na ledě Liberce
43
Hokejisté Sparty ve 28. kole extraligy v přímém souboji o první místo porazili Třinec 2:1 a udrželi vedoucí příčku. Před Pardubice se vyšvihl Liberec po skalpu Dynama 4:2, přičemž Severočeši předčili Východočechy popáté v řadě. Poslední Litvínov podlehl Karlovým Varům 3:4, Kladno vymazalo Vítkovice 3:0, Kometa otočila v Mladé Boleslavi, Hradec Králové přehrál Motor a Olomouc přetlačila Plzeň 1:0. 

Liberec - Pardubice 4:2

Podrobnosti připravujeme...

Třinec - Sparta 1:2

Sparťané se po vítězství v Třinci udrželi v čele soutěže. Všechny góly padly v přesilových hrách. Pražany nasměrovala k výhře úvodní třetina, v níž se prosadili Filip Chlapík a Mark Pysyk. Zápas, před kterým dělily oba týmy dva body, zdramatizoval ve 40. minutě Marko Daňo. Hosté ustáli v závěru tlak Ocelářů a vyhráli v soutěži páté z posledních šesti utkáních.

Litvínov - Karlovy Vary 1:2

Podrobnosti připravujeme...

Mountfield HK - České Budějovice 4:2

Podrobnosti připravujeme...

Vítkovice - Kladno 0:3

Podrobnosti připravujeme...

Mladá Boleslav - Kometa 3:4

Podrobnosti připravujeme...

Olomouc - Plzeň 1:0

Podrobnosti připravujeme...

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3014411189:7351
2Liberec281405972:6647
3Pardubice271323981:6246
4Třinec2713311079:6746
5Plzeň271233969:5145
6Mountfield2712411072:5845
7Brno2713131075:7444
8K. Vary2713121167:7043
9Č. Budějovice2811321280:7841
10Vítkovice2811321270:8041
11Olomouc2812121358:7440
12Kladno289341271:8137
13M. Boleslav289321456:6835
14Litvínov285221952:8921
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
