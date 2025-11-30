Sparta po skalpu Třince dál první, Liberec porazil Dynamo. Otočka Komety, uspělo i Kladno
Hokejisté Sparty ve 28. kole extraligy v přímém souboji o první místo porazili Třinec 2:1 a udrželi vedoucí příčku. Před Pardubice se vyšvihl Liberec po skalpu Dynama 4:2, přičemž Severočeši předčili Východočechy popáté v řadě. Poslední Litvínov podlehl Karlovým Varům 3:4, Kladno vymazalo Vítkovice 3:0, Kometa otočila v Mladé Boleslavi, Hradec Králové přehrál Motor a Olomouc přetlačila Plzeň 1:0.
Liberec - Pardubice 4:2
Podrobnosti připravujeme...
Třinec - Sparta 1:2
Sparťané se po vítězství v Třinci udrželi v čele soutěže. Všechny góly padly v přesilových hrách. Pražany nasměrovala k výhře úvodní třetina, v níž se prosadili Filip Chlapík a Mark Pysyk. Zápas, před kterým dělily oba týmy dva body, zdramatizoval ve 40. minutě Marko Daňo. Hosté ustáli v závěru tlak Ocelářů a vyhráli v soutěži páté z posledních šesti utkáních.
Litvínov - Karlovy Vary 1:2
Podrobnosti připravujeme...
Mountfield HK - České Budějovice 4:2
Podrobnosti připravujeme...
Vítkovice - Kladno 0:3
Podrobnosti připravujeme...
Mladá Boleslav - Kometa 3:4
Podrobnosti připravujeme...
Olomouc - Plzeň 1:0
Podrobnosti připravujeme...
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|30
|14
|4
|1
|11
|89:73
|51
|2
Liberec
|28
|14
|0
|5
|9
|72:66
|47
|3
Pardubice
|27
|13
|2
|3
|9
|81:62
|46
|4
Třinec
|27
|13
|3
|1
|10
|79:67
|46
|5
Plzeň
|27
|12
|3
|3
|9
|69:51
|45
|6
Mountfield
|27
|12
|4
|1
|10
|72:58
|45
|7
Brno
|27
|13
|1
|3
|10
|75:74
|44
|8
K. Vary
|27
|13
|1
|2
|11
|67:70
|43
|9
Č. Budějovice
|28
|11
|3
|2
|12
|80:78
|41
|10
Vítkovice
|28
|11
|3
|2
|12
|70:80
|41
|11
Olomouc
|28
|12
|1
|2
|13
|58:74
|40
|12
Kladno
|28
|9
|3
|4
|12
|71:81
|37
|13
M. Boleslav
|28
|9
|3
|2
|14
|56:68
|35
|14
Litvínov
|28
|5
|2
|2
|19
|52:89
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž