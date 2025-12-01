Předplatné

Škodí video extralize? Varaďa si pořádek udělá. Sexy Liberec a zranění Češi pro ZOH

Zimák ŽIVĚ: Škodí video extralize? Varaďa si pořádek udělá. Sexy Liberec a zranění Češi pro ZOH
Zleva Dominik Mašín a brankář Jakub Kovář ze Sparty se radují z vítězství na ledě Třince
Kometa otočila duel v Mladé Boleslavi především díky příspěvku Libora Zábranského (2+2)
Liberecká radost v podobě Kristapse Zileho a Filipa Sandberga
Jan Ordoš slaví gól se střídačkou
Malcolm Subban nastoupil v Liberci do třetího zápasu v dresu Pardubic
Jan Ordoš střílí na brankáře Mountfieldu Stanislava Škorvánka
Tipsport extraliga
Další díl pondělního Zimáku ŽIVĚ a s ním nová hokejová témata. Expert Jaroslav Bednář společně s redaktory Sportu Patrikem Czepiecem, Pavlem Bártou, Mírou Horákem a Danielem Feketsem zhodnotili poslední vývoj nejen extraligových událostí. Probrali krizi Třince a Vítkovic, sexy projev Liberce, neefektivní Pardubice nebo podivná rozhodnutí rozhodčích u videa. Mají se Češi před olympiádou obávat? A pozor: dojde i na finštinu!

 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3014411189:7351
2Liberec281405972:6647
3Pardubice271323981:6246
4Třinec2713311079:6746
5Plzeň271233969:5145
6Mountfield2712411072:5845
7Brno2713131075:7444
8K. Vary2713121167:7043
9Č. Budějovice2811321280:7841
10Vítkovice2811321270:8041
11Olomouc2812121358:7440
12Kladno289341271:8137
13M. Boleslav289321456:6835
14Litvínov285221952:8921
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

