Dva body i pro tebe, Roku! Olomouc rozvrátila Dynamo. Jak je na tom Slovinec?
Rok Macuh se stal hrdinou i nechtěnou obětí extraligové předehrávky v Pardubicích, tu opouštěl přikurtovaný na nosítkách ve druhé části, z níž byl odvezen do špitálu. Jeho gól a následná pětiminutová přesilovka po srážce se sokem vytáhla Olomouc z třígólového bláta. Velká divočina nakonec skončila bídou pro Dynamo, které neudrželo vedení 3:0 a padlo v prodloužení 4:5!
Mandátův střet s Rokem Macuhem, vyhodnocený jako pětiminutový faul, naprosto změnil děj duelu, při němž byli „čajíčkoví“ hosté po prvním dějství zralí na odjezd domů. Jenže gól z ničeho právě v podání slovinského útočníka a jednou proměněná dlouhá přesilovka dotáhla Hanáky zpět do zdánlivě odevzdané bitvy. A pak i k parádním dvěma bodům. „Tohle je neobyčejné vítězství,“ zářil autor vítězné rány Petr Fridrich.
Dynamo ukázalo pořádný hlad od prvního střídání. Chuť na kořist přinesla vedení 1:0 po 18 sekundách, kdy se Matěj Machovský nechal překvapit Milošem Kelemenem. V čase 3:55 trestuhodně nehlídaný Jakub Lauko pohodlně dorážel na 2:0. Další hřích spáchali hosté ve 14. minutě, Renars Krastenbergs dovolil klidnou projížďku Patriku Poulíčkovi. Pánové, co je s vámi?! „Měli jsme hrůzostrašný vstup, nešly nám nohy, prohráli jsme všechny osobní souboje, to pak moc šancí nemáte. Po první třetině to s námi nevypadalo dobře,“ uznal jeden z trenérů Petr Svoboda.
Ti o pauze nehodili do sestavy granát, dali hráčům důvěru ve stejném složení. „O střídání Machyho jsme vůbec neuvažovali, je to náš stavební kámen,“ poznamenal Svoboda. A najednou laxnost, kterou jste mohli vytýkat hostům v první části, patřila domácím. Rok Macuh lehounce protancoval mezi Johnem Ludvigem a Janem Stránským, na druhý pokus pak porazil i Malcolma Subbana – 1:3.
Jenže pak došlo na nehodu, kterou vidět nechcete. Za velkého ticha se v zaplněné hale odehrával boj o Macuhovo zdraví. Za pouhých 23 sekund od gólu už nevěděl o sobě poté, co jej u mantinelu zastavil Mandát. Macuh dohrání nečekal a podle toho to dopadlo. Dostal „vypínák“ do brady a padl k zemi. Sudí Šír s Mejzlíkem se během ošetřování otřeseného Slovince vydali k přezkumu celé situace a nakonec Mandátovi udělili přísný pětiminutový postih plus odchod do kabin. Trenér Dynama Filip Pešán si vyžádal vysvětlení, evidentně s trestem nesouhlasil.
Macuh zůstane v nemocnici na pozorování
Hosté v následné převaze korigovali na 2:3, to už zase dýchali. Pomohla jim i sada vynikajících zákroků Machovského, jenž dal zapomenout na předchozí nejistotu. „Dal nám obrovskou šanci tady něco uhrát,“ těšilo Svobodu. Nejistota se naopak vloudila na pardubické hole, její majitelé vypadli z rytmu a začali nervóznět. O to víc, když Karel Plášek (znovu neobsazený) ve 47. minutě dorovnal na 3:3. Domácí si neoddechli ani po přesilovkové dorážce Lukáše Sedláka v 52. minutě, protože Jakub Orsava po minutě znovu dorovnal.
A v nastavení celý bláznivý obrat dokonal Fridrich. „Super práce od kluků, před gólmanem udělali bordel, moc toho neviděl a podařilo se nám to prostřelit,“ těšilo Svobodu. Že se nakonec vyhrálo, pochopil večer v nemocnici i Macuh. „Bylo nám řečeno, že Rok byl asi 10 nebo 15 vteřin mimo, postupem času si na všechno vzpomněl a byl při vědomí. Nechají si ho den v nemocnici na pozorování,“ vyřkl olomoucký kouč dobré zprávy.
Pardubického kouče hodně mrzelo ztracené vedení, vedle toho ale i jiné okolnosti, které naklonily partii k obratu. „Z naší strany výborná první třetina, ale inkasovaný gól na 3:1 přinesl hostům momentum, hostující hráč (Rok Macuh) nás tam prokráčel snad přes tři hráče, hodně lehkovážně. Troufám si ale říci, že soupeř hrál kolem střídačky v šesti, pokud budu strohý,“ poukázal směrem k sudím „To se nám nelíbilo, reagovali jsme, bohužel neúspěšně…“
Na každý pád, Dynamo si rozhodně mělo poradit a třígólový náskok uhájit. „Stoprocentně jsme to měli dotáhnout do vítězného konce, máme natolik zkušené mužstvo, že jsme si toho vědomi my i hráči. Neměli jsme dát čtyři branky, ale spíš osm. Jak už to bývá, pokud tomu nejdete naproti celých šedesát minut, dopadne to tak, jak to tady dopadlo,“ posteskl si parťák Pešána.
Mlejnek doufá, že Macuhovi nic zásadního po zdravotní stránce nebude. „V prvé řadě hostujícímu hráči přejeme, aby byl co nejdříve fit, to je jednoznačně na prvním místě. Rozhodčí si střet nějakým způsobem vyhodnotili, ale myslím si, že určitou část toho souboje nese za sebou i hostující hráč,“ dodal Mlejnek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|3
Mountfield
|31
|14
|5
|1
|11
|86:72
|53
|4
Třinec
|31
|15
|3
|1
|12
|95:80
|52
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Plzeň
|30
|13
|3
|4
|10
|78:60
|49
|7
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|8
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|9
Vítkovice
|32
|13
|3
|2
|14
|81:93
|47
|10
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž