Pardubice - Olomouc 4:5p. Divoká přestřelka pro Moru. Výhry Plzně a Hradce

Olomoučtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím
Olomoučtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti PardubicímZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Pardubický Lukáš Sedlák překonává olomouckého brankáře Matěje Machovského
Olomoučtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Olomouci
Pardubický brankář Malcolm Subban inkasuje v utkání proti Olomouci
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Olomouci
Olomoucký útočník Rok Macuh je odvážen z ledu po tvrdém nárazu
Rok Macuh z Olomouce byl sražen Janem Mandátem z Pardubic
Hokejová extraliga mohla mít nového lídra. Pardubice i Třinec ztrácejí na vedoucí Spartu pouze dva body, ale Dynamo doma padlo po přestřelce v prodloužení s Olomoucí 4:5. Oceláři v domácím klání proti Hradci Králové rovněž padli. Vítkovice po reprezentační pauze nestačily na Plzeň a třetí výhru v řadě nepřidaly.

Pardubice - Olomouc 4:5p

V Pardubicích došlo k překvapení. Málokdo by asi věřil, že za stavu 3:0 pro Dynamo se soupeř vzchopí. To se ale povedlo Olomouci, která předvedla, že dokud nezazní siréna, zbraně se neskládají. Když ve 42. minutě Lukáš Sedlák vstřelil gól na 4:3, zdálo se, že domácí utkání dotáhnou do vítězného konce. Za 76 sekund ale srovnal Jakub Orsava a vynutil si prodloužení. V něm se prosadil Petr Fridrich a zařídil svému týmu veledůležité dva body.

Vítkovice - Plzeň 1:3

Po reprezentační přestávce mohla držina Václava Varadi navázat na dvě výhry v řadě. To jim ale překazila Plzeň, která rovněž musela zvítězit, poněvadž si v zádech nesl tři porážky za sebou. V Ostravar areně ale Západočeši zabrali a vezou plný bodový zisk. 

Třinec - Hr. Králové 2:5

Třinec měl šanci poskočit na první místo v tabulce. Domácí porážka s Hradcem Králové tomu ale zamezila. Svěřenci Zdeňka Motáka šv utkáí jako první inkasovali, a to ve vlastním oslabení. Východočeši zápas pak dokázali převrátit zápas na svoji stranu. Zlom v utkání nastal v úvodní minutě třetí periody, kdy Kevin Klíma zvýšil na 4:1 a Oceláři už nedokázali reagovat. První gól za Mountfield si připsala nová akvizice v podobě Šimona Marhy.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3215411296:7754
2Pardubice301524996:7253
3Mountfield3114511186:7253
4Třinec3115311295:8052
5Liberec3015051079:7250
6Plzeň3013341078:6049
7Olomouc3214221474:8448
8Brno2914131181:7947
9Vítkovice3213321481:9347
10K. Vary2914121272:7846
11Č. Budějovice3011421386:8643
12Kladno309351374:8838
13M. Boleslav309321660:7835
14Litvínov306222057:9624
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

