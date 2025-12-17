Pardubice - Olomouc 4:5p. Divoká přestřelka pro Moru. Výhry Plzně a Hradce
Hokejová extraliga mohla mít nového lídra. Pardubice i Třinec ztrácejí na vedoucí Spartu pouze dva body, ale Dynamo doma padlo po přestřelce v prodloužení s Olomoucí 4:5. Oceláři v domácím klání proti Hradci Králové rovněž padli. Vítkovice po reprezentační pauze nestačily na Plzeň a třetí výhru v řadě nepřidaly.
Pardubice - Olomouc 4:5p
V Pardubicích došlo k překvapení. Málokdo by asi věřil, že za stavu 3:0 pro Dynamo se soupeř vzchopí. To se ale povedlo Olomouci, která předvedla, že dokud nezazní siréna, zbraně se neskládají. Když ve 42. minutě Lukáš Sedlák vstřelil gól na 4:3, zdálo se, že domácí utkání dotáhnou do vítězného konce. Za 76 sekund ale srovnal Jakub Orsava a vynutil si prodloužení. V něm se prosadil Petr Fridrich a zařídil svému týmu veledůležité dva body.
Vítkovice - Plzeň 1:3
Po reprezentační přestávce mohla držina Václava Varadi navázat na dvě výhry v řadě. To jim ale překazila Plzeň, která rovněž musela zvítězit, poněvadž si v zádech nesl tři porážky za sebou. V Ostravar areně ale Západočeši zabrali a vezou plný bodový zisk.
Třinec - Hr. Králové 2:5
Třinec měl šanci poskočit na první místo v tabulce. Domácí porážka s Hradcem Králové tomu ale zamezila. Svěřenci Zdeňka Motáka šv utkáí jako první inkasovali, a to ve vlastním oslabení. Východočeši zápas pak dokázali převrátit zápas na svoji stranu. Zlom v utkání nastal v úvodní minutě třetí periody, kdy Kevin Klíma zvýšil na 4:1 a Oceláři už nedokázali reagovat. První gól za Mountfield si připsala nová akvizice v podobě Šimona Marhy.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|3
Mountfield
|31
|14
|5
|1
|11
|86:72
|53
|4
Třinec
|31
|15
|3
|1
|12
|95:80
|52
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Plzeň
|30
|13
|3
|4
|10
|78:60
|49
|7
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|8
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|9
Vítkovice
|32
|13
|3
|2
|14
|81:93
|47
|10
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž