Vítkovice spustily gólostroj a jsou páté. Varaďa: Já budu spokojený, až to celé skončí

Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Početná skupina vítkovických fanoušků ještě dlouho po utkání jásala, takovou lehkost a dominanci svých oblíbenců viděla v probíhající sezoně pouze při říjnové demolici Litvínova. Ostravané zároveň potvrdili, že v jejich vzájemných duelech s Olomoucí zpravidla vítězí jen hosté. Kohoutům uštědřili výprask 6:0. „S výjimkou pěti nebo šesti minut ve druhé třetině musím říct, že kluci hráli fakt dobře. Šli si za tím,“ těšilo trenéra Václava Varaďu.

Přesně před týdnem to s nimi vypadalo, kulantně řečeno, všelijak. Když Vítkovičtí prohráli i druhé domácí utkání v řadě, tentokrát s trápící se Mladou Boleslaví, optimismus v Ostravě nepanoval. Jen o pár dnů později je ale všechno jinak. K předvánočním výhrám na Spartě a s Libercem přidala Ridera jasný skalp Olomouce. Dvoudenní sváteční volno na ní stopy nezanechalo.

V mrazivé „Plecharéně“ zvedla teplotu elitní modrobílá úderka. Anthony Nellis, momentálně už druhý nejproduktivnější hráč extraligy, zapsal gól a asistenci. Stejně si vedl i jeho kanadský komplic Chad Yetman.

Zámořské hvězdy se Václavu Varaďovi odměnily za podepsání nových kontraktů, které vítkovický klub nadělil fanouškům pod stromeček. Kromě Nellise s Yetmanem zůstanou v Ostravě minimálně na příští ročník také Jindřich Abdul, Dominik Hrachovina nebo momentálně zraněný Joe Leahy.

Možná i z důvodu prodloužení smluv s klíčovými fachmany narostla Vítkovicím křídla, naproti tomu Kohouti v utkání 34. kola snad ani nevzlétli. V úvodní periodě nabrali dvoubrankové manko, další dva údery si hosté nechali na druhou část.

Teprve podruhé v extralize se prosadil talentovaný Šimon Fasner, jehož spolupráce s Matějem Přibylem a Vojtěchem Lednickým baví. „Jsem rád, že jsem dostal příležitost a že jsem se trefil. Jsme draví, mladí a funguje nám to,“ liboval si osmnáctiletý útočník.

„S kluky, nejen s těmi mladšími, to není jednoduché. Když jsou na vlně a vyjde jim utkání, tendence vyrovnaných výkonů není tak ostražitá. Dochází k tomu, že tam jsou výpadky. Kluci si to ale komplikované nedělali,“ pokývl Václav Varaďa. 

V závěrečné dvacetiminutovce v nadílce pokračovali Jan Šír s Markem Kalusem, po jednoznačné výhře 6:0 jsou Vítkovice páté. Panuje u nich spokojenost? „Já budu spokojený, až to celé skončí,“ glosoval kouč. „Je to nesmírně vyrovnaná soutěž, každý může porazit každého. Jsou tady kluby a organizace, které mají pětkrát nebo možná víckrát větší rozpočet, my se však snažíme dělat v rámci našich možností to nejlepší,“ dodal Varaďa.

