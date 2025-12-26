Vítkovice spustily gólostroj a jsou páté. Varaďa: Já budu spokojený, až to celé skončí
Početná skupina vítkovických fanoušků ještě dlouho po utkání jásala, takovou lehkost a dominanci svých oblíbenců viděla v probíhající sezoně pouze při říjnové demolici Litvínova. Ostravané zároveň potvrdili, že v jejich vzájemných duelech s Olomoucí zpravidla vítězí jen hosté. Kohoutům uštědřili výprask 6:0. „S výjimkou pěti nebo šesti minut ve druhé třetině musím říct, že kluci hráli fakt dobře. Šli si za tím,“ těšilo trenéra Václava Varaďu.
Přesně před týdnem to s nimi vypadalo, kulantně řečeno, všelijak. Když Vítkovičtí prohráli i druhé domácí utkání v řadě, tentokrát s trápící se Mladou Boleslaví, optimismus v Ostravě nepanoval. Jen o pár dnů později je ale všechno jinak. K předvánočním výhrám na Spartě a s Libercem přidala Ridera jasný skalp Olomouce. Dvoudenní sváteční volno na ní stopy nezanechalo.
V mrazivé „Plecharéně“ zvedla teplotu elitní modrobílá úderka. Anthony Nellis, momentálně už druhý nejproduktivnější hráč extraligy, zapsal gól a asistenci. Stejně si vedl i jeho kanadský komplic Chad Yetman.
Zámořské hvězdy se Václavu Varaďovi odměnily za podepsání nových kontraktů, které vítkovický klub nadělil fanouškům pod stromeček. Kromě Nellise s Yetmanem zůstanou v Ostravě minimálně na příští ročník také Jindřich Abdul, Dominik Hrachovina nebo momentálně zraněný Joe Leahy.
Možná i z důvodu prodloužení smluv s klíčovými fachmany narostla Vítkovicím křídla, naproti tomu Kohouti v utkání 34. kola snad ani nevzlétli. V úvodní periodě nabrali dvoubrankové manko, další dva údery si hosté nechali na druhou část.
Teprve podruhé v extralize se prosadil talentovaný Šimon Fasner, jehož spolupráce s Matějem Přibylem a Vojtěchem Lednickým baví. „Jsem rád, že jsem dostal příležitost a že jsem se trefil. Jsme draví, mladí a funguje nám to,“ liboval si osmnáctiletý útočník.
„S kluky, nejen s těmi mladšími, to není jednoduché. Když jsou na vlně a vyjde jim utkání, tendence vyrovnaných výkonů není tak ostražitá. Dochází k tomu, že tam jsou výpadky. Kluci si to ale komplikované nedělali,“ pokývl Václav Varaďa.
V závěrečné dvacetiminutovce v nadílce pokračovali Jan Šír s Markem Kalusem, po jednoznačné výhře 6:0 jsou Vítkovice páté. Panuje u nich spokojenost? „Já budu spokojený, až to celé skončí,“ glosoval kouč. „Je to nesmírně vyrovnaná soutěž, každý může porazit každého. Jsou tady kluby a organizace, které mají pětkrát nebo možná víckrát větší rozpočet, my se však snažíme dělat v rámci našich možností to nejlepší,“ dodal Varaďa.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|33
|18
|2
|4
|9
|104:76
|62
|2
K. Vary
|33
|18
|1
|2
|12
|83:81
|58
|3
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|4
Mountfield
|34
|15
|5
|1
|13
|91:80
|56
|5
Vítkovice
|36
|16
|3
|2
|15
|98:99
|56
|6
Plzeň
|34
|14
|3
|6
|11
|85:67
|54
|7
Třinec
|34
|15
|4
|1
|14
|100:87
|54
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|33
|15
|2
|4
|12
|90:87
|53
|10
Č. Budějovice
|34
|13
|5
|2
|14
|93:91
|51
|11
Olomouc
|35
|14
|3
|2
|16
|80:100
|50
|12
Kladno
|34
|9
|3
|5
|17
|77:99
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|34
|9
|2
|3
|20
|72:105
|34
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž