Bravo, Strmeň! Gólman exceloval v nájezdech a vychytal si dárek k narozeninám
Brněnský expres Jakub Flek dávno platí za extraligové eso, s 20 góly je jejím nejlepším střelcem. V Českých Budějovicích se ocitl v hlavní roli v situacích, po nichž kroutil hlavou a které kvůli jejich nevyužití měly vliv na výsledek. Kometa držela náboje na tříbodový lup, jenže za stavu 2:1 pokazila pobídky na smeč, zbytečně faulovala a brala jen bod. Motor ovládl nájezdy, vyhrál 3:2 a oslavoval Jana Strmeně, jenž v den 34. narozenin bral cenu pro hvězdu vyprodané bitvy. Ten chytil 33 střel z 35 ve hře, posléze čapl všech sedm penalt hostí. A to už je kousek.
Jihočeši se s rozjezdem nepárali, v 11. sekundě vedli 1:0. Ale pak… Kometa v prostředním dějství během necelých dvou minut otočila z 0:1 na 2:1 a pádila k tříbodovému odvozu. Motor po mistrovské otočce poztrácel energii, částečně i víru. Dělal chyby. „Druhá třetina byla od nás tradičně špatná, pasivní. Dělali jsme přesně to, co jsme si říkali, že dělat nebudeme, odevzdávali jsme kotouče, přicházeli o ně. Měli jsme štěstí, že soupeř šel jen do jednogólového vedení,“ vylíčil trefně trenér Jiří Hanzlík.
Jenže Kometa se sama obrazně řečeno trefila do nohou. Klíčový moment páteční bitvy nastal ve 34. minutě, kdy Šimon Stránský vystihl u vlastní modré nepřesnou budějovickou rozehrávku, okamžitě vyrazil k sólovému úniku, aby se do jasné akce přimísil Jakub Flek. Raketové nohy jejich pána vystartovaly z levého křídla, rázem se valili dva brněnští hráči na gólmana Strmeně…
Jenže co teď? Stránský lehce přibrzdil, přihrál Flekovi, ten kumpánovi poslal puk zpátky na finální střelu, jenže Stránský si na palbu tolik nevěřil, a tak Flekovi kotouč vrátil – do přihrávky na hraně brankoviště však logicky skočil budějovický brankář a brněnské duo klopilo hlavu. „Je to na hráčích, my za ně nemůžeme hrát. Pokud se dostanou do takové šance, oba jsou natolik zkušení, že si to musí vyřešit. Přehráli situaci, gól nepadl, takže to vyřešili špatně,“ řekl k tomu trenér Kamil Pokorný.
Po třech minutách si brněnský lídr o poznání lépe vyměňoval kotouč s Andrejem Kollárem, Flek v oslabení prorotoval až před Strmeně, ten však znovu vyhrál. A aby toho nebylo málo, na druhé straně zanedlouho Tomáš Cibulka dělovkou z první srovnal na 2:2.
Kometa přišla o momentum, Motor se nakopnul zpátky do potřebného drajvu, čehož výsledkem byly další dvě přesilovky. Tu první rychle zhatila přemíra snahy Michala Bulíře, tu druhou zkraje třetí třetiny domácí nevyužili. Blížící se prodloužení mohl zrušit Šimon Stránský, v 56. minutě se šikovně uvolnil a před sebou měl už jen Strmeně, ale ten své kolegy opět podržel a vyprodané aréně dopřál extra čas.
V něm se Liboru Zábranskému a po něm i Jakubu Flekovi hodně nelíbilo, že sudí vyloučili brněnského beka po souboji s Bulířem, hosté šli do tří, avšak ubránili se a poslední minutu hráli přesilovku oni. Nic… Šlo se na nájezdy. Jan Strmeň postupně vyzrál na Zbořila, Fleka, Kollára, Ekrta, Cingela, Pospíšila i Krále. Aleš Stezka si vedl také výborně, tváří v tvář pokořil Bulíře, Štencela, Olesena, dvakrát Nováka, ovšem na druhý pokus Róberta Lantošiho nestačil. „Honza dostal cenu i od kluků v kabině, pochytal spoustu těžkých situací, dal si dárek k narozeninám,“ usmál se nakonec kouč Hanzlík.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|33
|18
|2
|4
|9
|104:76
|62
|2
K. Vary
|33
|18
|1
|2
|12
|83:81
|58
|3
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|4
Mountfield
|34
|15
|5
|1
|13
|91:80
|56
|5
Vítkovice
|36
|16
|3
|2
|15
|98:99
|56
|6
Plzeň
|34
|14
|3
|6
|11
|85:67
|54
|7
Třinec
|34
|15
|4
|1
|14
|100:87
|54
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|33
|15
|2
|4
|12
|90:87
|53
|10
Č. Budějovice
|34
|13
|5
|2
|14
|93:91
|51
|11
Olomouc
|35
|14
|3
|2
|16
|80:100
|50
|12
Kladno
|34
|9
|3
|5
|17
|77:99
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|34
|9
|2
|3
|20
|72:105
|34
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž