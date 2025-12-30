Velký návrat Kauta, těšil se na hymnu. Zranění? Nevím, jestli je tu špatná voda…
Koncem února v Liberci mu při celkem běžném střetu u hrazení křuplo v koleni a bylo zle. Tvrdá ťafka pro Martina Kauta i Pardubice. Možná to byly góly respektovaného kanonýra, které chyběly Dynamu k tomu, aby se prostřílelo k extraligovému titulu. Po nekonečných deseti měsících se 26letý útočník vrátil plnohodnotně do firmy. Na plac. V duelu 36. kola v kompletní pracovní výstroji podpořil výhru svého týmu 3:2 nad Litvínovem.
Při prvním střídání hned vypálil na branku. Při druhém taktéž. Pavel Čajan pokaždé věděl, kam sáhnout. V jednom z dalších shiftů Martin Kaut trefil bolestivě beka Petra Šenkeříka. Jo, jeho kvér pořád štípe! Hokejistův osud zase nebyl lhostejný ani fanouškům, kteří vyvolávali jeho jméno. „Jsem hodně citlivej člověk, málem mě to až dojalo,“ usmíval se po zápase u kabiny.
Lidi byli za váš comeback hodně rádi…
„Snažil jsem se dojetí udržet, jsem moc rád za podporu fanoušků, vůbec jsem to nečekal. Moc všem děkuju za skvělé přivítání. Před zápasem jsem se soustředil na hymnu, abych si ji konečně zazpíval a pak už se soustředil na zápas. Věřím, že to napoprvé nebylo špatné.“
Jak se vám hrálo po tak dlouhé přestávce?
„Docela dobře, kluci mi hodně pomohli. Hrozně moc jsem se na tenhle moment těšil, byl jsem trpělivý. Nečekám, že to okamžitě půjde samo a budu dávat góly, spíš se vynasnažím dělat jednoduché věci a postupně se do toho dostávat.“
Naskočil jste do extraligy hned, jak to šlo, anebo se trpělivě připravoval, až budete pocitově stoprocentní?
„Já se cítil dobře už někdy před měsícem, ale radši jsem se držel protokolu a počkal. Hrát jsem mohl už dřív, ale nebylo kam spěchat. Nejdůležitější je pro nás play off, na které se připravím nejlíp, jak to půjde.“
Koleno drželo?
„Drží, hned to zaklepu… Těším se na další zápasy.“
Byly chvíle, kdy vám čekání přišlo zoufale nekonečné?
„Možná posledních čtrnáct dní. S týmem jsem trénoval zhruba měsíc, míval jsem bezkontaktní dres, poslední dva týdny už jsem jel naplno s kluky. Čekal jsem na tenhle den, vědělo se dopředu, že to bude zrovna tenhle zápas. Nebudu lhát, před zápasem jsem trochu myslel na to, aby se mi hlavně nic nestalo, ale při prvním střídání ze mě obavy spadly. Do soubojů chodím trochu opatrněji, ale s přibývajícími zápasy budu hrát jako předtím.“
První střídání hned dobrá střela, ve druhém to samé. To se na začátek po dlouhé pauze vždycky hodí.
„Určitě. A zvlášť pro mě, protože vím, co je moje silná stránka. Věřím, že jsem střílet nezapomněl. Kdykoli to půjde, budu pálit. Ale jak říkám, nesoustředím se teď vyloženě na góly, chci se do toho dostat postupně a hlavně chci pomáhat týmu k vítězství.“
Co návrat snášelo hůř? Plíce, nebo nohy?
„Plíce v pohodě, nohy trošku bolí. Ale není to bolest, kterou bych nemohl snést, protože jsem se na to hrozně těšil. Ze začátku jsem měl nohy pocitově nejvíc fresh za celou kariéru, až pak ke konci jsem začal trochu cítit a zkracoval jsem si střídání, abych se nezavařil.“
Byla pauza v něčem pozitivní?
„Víc jsem poznal svoje tělo. Po operaci to bylo těžké na hlavu, šlo o novou zkušenost. Ale všechno špatné je pro něco dobré. Možná se to mělo stát, ale teď už je to za mnou.“
Na operaci jste mohl jít hned v únoru, ale počkal jste s vírou, že byste nějakým zázrakem mohl případně naskočit do finále play off?
„Byla tam taková varianta. Ale pak jsme se s trenérem rozhodli, že nebudeme riskovat. Pak jsem se rozhodl, že kdyby to dopadlo (titul), nechtěl jsem oslavovat v nemocnici a se zákrokem počkal. Kdybych to věděl, možná bych šel na operaci rovnou, ale to už nevrátím. Měl jsem koleno oteklé, takže jsem dlouho čekal, než mi splaskne otok.“
V Pardubicích je to se zraněními začarované. Jen co jste nastoupil, vypadl na několik týdnů Jáchym Kondelík… Je to normální?
„Nevím, jestli je tady špatná voda, nebo co… Nikdy jsem to nezažil. Věřím, že Kondel bude co nejdřív zpátky. Rád bych si taky zahrál v plné sestavě. Ale nevypadá to, teď zase odstoupil Kuba Lauko, ani nevím, co mu je. Snad budou kluci brzy zpátky.“
Souhlasíte, že tři body s Litvínovem jdou hodně za Romanem Willem?
„Určitě. Hlavně ve druhé třetině nás hodně podržel, byla tam od nás spousta chyb v obranném pásmu, Litvínov měl přečíslení. To se nám nesmí stávat. V tomhle se musíme všichni zlepšit.“
Kaut po návratu
Body: 0
Střely: 3
Čas na ledě: 15:16
Čas na přesilovce: 2:54
Hity: 1
Plus/minus: 0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|35
|20
|2
|4
|9
|111:79
|68
|2
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|3
Třinec
|36
|16
|5
|1
|14
|107:91
|59
|4
K. Vary
|35
|18
|1
|2
|14
|85:86
|58
|5
Vítkovice
|38
|16
|4
|2
|16
|104:106
|58
|6
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|7
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|8
Liberec
|35
|16
|1
|5
|13
|89:84
|55
|9
Brno
|35
|15
|2
|5
|13
|94:95
|54
|10
Č. Budějovice
|36
|13
|5
|3
|15
|96:98
|52
|11
Olomouc
|37
|14
|3
|2
|18
|84:108
|50
|12
M. Boleslav
|35
|11
|3
|3
|18
|69:92
|42
|13
Kladno
|36
|10
|3
|5
|18
|81:103
|41
|14
Litvínov
|36
|10
|2
|3
|21
|78:109
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž