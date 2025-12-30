Poslední Litvínov těžce trápil lídra. Výtečný Will uchránil Dynamu všechny body
Kdo je tady první a kdo poslední v tabulce?! Klobouk dolů před Litvínovem, smeknutí je na místě. Podzimní hrůza je dávno v koši, Verva aktuálně patří mezi nejvýkonnější a nejproduktivnější extraligové jednotky. Kvůli nedávné a téměř nekonečné marnosti se Severočeši sami přibili na poslední flek, nyní je otázkou času, kdy z něj vydupou výš. Současné válečnické naladění svěřenců Jakuba Petra ochutnaly Pardubice na svém ledě. Byly dlouho v nejistotě, soka nakonec horko těžko svalily v přesilovkách 3:2. Nejlepší hráč Dynama? Jednoznačně Roman Will, to jemu v kabině děkovali za to, že body a prémie zůstaly doma.
Mezi pardubickými fanoušky neustále diskutovaný brankář perlil zejména v prostřední třetině, kdy do úseku mezi 28. a 37. minutou nashromáždil košatou sérii prvotřídních zákroků. Tady si Will extrémně zvedl údaje v metrice xG (chycené góly nad očekávání).
Výtečně vyšel zejména z ojedinělé situace těsně před půlkou utkání, kdy nejprve lapačkou zneškodnil sólo Matúše Sukela. Akci však předcházelo hození hole Libora Hájka do litvínovského brejku, takže chvíli po aplausu z tribun pro Willa následovalo trestné střílení. Pardubický brankář však pokořil i blafák zkoušejícího Axela Holmströma. Chvíli na to Will zpacifikoval další pokus švédského mazáka, obstál i v řadě dalších solidních šancí, z nichž vyčnívala tvrdá rána Michala Plutnara.
Na Litvínov byl moc dobrý pohled, ačkoli mu na východ Čech nedorazili oba bratři Kašovi a na marodce tým eviduje další důležité borce. S ohledem na situaci hosté hráli na jedničku, výborně startovali na každý puk, rychle otáčeli hru a jednoduše řečeno: strašně moc chtěli…
Houževnaté žlutočerné vosy musela mrzet sada tří trestů v prvním dějství, tady si zatopili. Pravda, první oslabení ustáli s vlastním gólovým bonusem, kdy luxusní brejkovou nahrávku Kevina Czuczmana o mantinel zužitkoval Matěj Maštalířský. Jenže po dvou dalších postizích se prosadil Roman Červenka a po něm z dálky i Peter Čerešňák, jeho dělovce lehce pozměnil směr Daniel Gazda.
Vytrvalé úsilí hostů s vysokojakostním herním provedením však slavilo úspěch, po zaváhání domácích uprostřed hřiště ve 46. minutě se dostal do brejku bek Petr Šenkeřík a z volné jízdy srovnal na 2:2.
Narýsovanou cestu k nastavení ovšem zatarasil další faul a třetí trest, tentokrát z hole Jana Košťálka, jenž třináctou pumelicí sezony vyrovnal klubový rekord v počtu gólů obránce v základní části. A ještě jedno jméno: tříbodový Roman Červenka, jenž z posledních tří duelů vykutal bilanci 3+5.
Milán volá.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|35
|20
|2
|4
|9
|111:79
|68
|2
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|3
Třinec
|36
|16
|5
|1
|14
|107:91
|59
|4
K. Vary
|35
|18
|1
|2
|14
|85:86
|58
|5
Vítkovice
|38
|16
|4
|2
|16
|104:106
|58
|6
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|7
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|8
Liberec
|35
|16
|1
|5
|13
|89:84
|55
|9
Brno
|35
|15
|2
|5
|13
|94:95
|54
|10
Č. Budějovice
|36
|13
|5
|3
|15
|96:98
|52
|11
Olomouc
|37
|14
|3
|2
|18
|84:108
|50
|12
M. Boleslav
|35
|11
|3
|3
|18
|69:92
|42
|13
Kladno
|36
|10
|3
|5
|18
|81:103
|41
|14
Litvínov
|36
|10
|2
|3
|21
|78:109
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž