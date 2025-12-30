Předplatné

Poslední Litvínov těžce trápil lídra. Výtečný Will uchránil Dynamu všechny body

Litvínovský Matěj Maštalířský překonává Romana Willa z Pardubic
Litvínovský Matěj Maštalířský překonává Romana Willa z PardubicZdroj: Michal Beránek (Sport)
Axel Holmstrom z Litvínova v šanci proti pardubickému brankáři Romanu Willovi
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Litvínovu
Matúš Sukel z Litvínova v šanci proti pardubickému brankáři Romanu Willovi
Litvínovský Jonáš Bednařík láme hokejku v utkání proti Pardubicím
Litvínovský Jonáš Bednařík láme hokejku v utkání proti Pardubicím
Závar před bránou Litvínova v utkání proti Pardubicím
Pawel Zygmunt z Litvínova v bitce proti Ondřeji Miklišovi z Pardubic
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Kdo je tady první a kdo poslední v tabulce?! Klobouk dolů před Litvínovem, smeknutí je na místě. Podzimní hrůza je dávno v koši, Verva aktuálně patří mezi nejvýkonnější a nejproduktivnější extraligové jednotky. Kvůli nedávné a téměř nekonečné marnosti se Severočeši sami přibili na poslední flek, nyní je otázkou času, kdy z něj vydupou výš. Současné válečnické naladění svěřenců Jakuba Petra ochutnaly Pardubice na svém ledě. Byly dlouho v nejistotě, soka nakonec horko těžko svalily v přesilovkách 3:2. Nejlepší hráč Dynama? Jednoznačně Roman Will, to jemu v kabině děkovali za to, že body a prémie zůstaly doma.

Mezi pardubickými fanoušky neustále diskutovaný brankář perlil zejména v prostřední třetině, kdy do úseku mezi 28. a 37. minutou nashromáždil košatou sérii prvotřídních zákroků. Tady si Will extrémně zvedl údaje v metrice xG (chycené góly nad očekávání).

Výtečně vyšel zejména z ojedinělé situace těsně před půlkou utkání, kdy nejprve lapačkou zneškodnil sólo Matúše Sukela. Akci však předcházelo hození hole Libora Hájka do litvínovského brejku, takže chvíli po aplausu z tribun pro Willa následovalo trestné střílení. Pardubický brankář však pokořil i blafák zkoušejícího Axela Holmströma. Chvíli na to Will zpacifikoval další pokus švédského mazáka, obstál i v řadě dalších solidních šancí, z nichž vyčnívala tvrdá rána Michala Plutnara.

Na Litvínov byl moc dobrý pohled, ačkoli mu na východ Čech nedorazili oba bratři Kašovi a na marodce tým eviduje další důležité borce. S ohledem na situaci hosté hráli na jedničku, výborně startovali na každý puk, rychle otáčeli hru a jednoduše řečeno: strašně moc chtěli…

Houževnaté žlutočerné vosy musela mrzet sada tří trestů v prvním dějství, tady si zatopili. Pravda, první oslabení ustáli s vlastním gólovým bonusem, kdy luxusní brejkovou nahrávku Kevina Czuczmana o mantinel zužitkoval Matěj Maštalířský. Jenže po dvou dalších postizích se prosadil Roman Červenka a po něm z dálky i Peter Čerešňák, jeho dělovce lehce pozměnil směr Daniel Gazda.

Vytrvalé úsilí hostů s vysokojakostním herním provedením však slavilo úspěch, po zaváhání domácích uprostřed hřiště ve 46. minutě se dostal do brejku bek Petr Šenkeřík a z volné jízdy srovnal na 2:2.

Narýsovanou cestu k nastavení ovšem zatarasil další faul a třetí trest, tentokrát z hole Jana Košťálka, jenž třináctou pumelicí sezony vyrovnal klubový rekord v počtu gólů obránce v základní části. A ještě jedno jméno: tříbodový Roman Červenka, jenž z posledních tří duelů vykutal bilanci 3+5.

Milán volá.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3520249111:7968
2Mountfield3617511399:8562
3Třinec36165114107:9159
4K. Vary3518121485:8658
5Vítkovice38164216104:10658
6Sparta35164114108:8857
7Plzeň3515361187:6857
8Liberec3516151389:8455
9Brno3515251394:9554
10Č. Budějovice3613531596:9852
11Olomouc3714321884:10850
12M. Boleslav3511331869:9242
13Kladno3610351881:10341
14Litvínov3610232178:10937
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

