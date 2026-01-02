Předplatné

Kladno přehrálo Kometu, debakl Litvínova 1:8! Vary udolaly Pardubice, derby pro Třinec

Zleva Samuel Vigneault, Martin Procházka, Kelly Klíma, Jérémie Blain a Griffin Mendel z Kladna se radují
Zleva Samuel Vigneault, Martin Procházka, Kelly Klíma, Jérémie Blain a Griffin Mendel z Kladna se radují Zdroj: ČTK
Karlovarská radost
Třinecký gólman Marek Mazanec
Vítkovice v derby přivítaly Třinec
Mladá Boleslav hraje proti Českým Budějovicím
Nick Olesen z Motoru otevřel skóre proti Mladá Boleslavi
Ondřej Kachyňa z Motoru stojí před brankářem Dominikem Furchem
Michal Bulíř se snaží vytočit před brankáře Dominika Furcha
Selhání Litvínova s Plzní 1:8 využili hokejisté Mladé Boleslavi i Kladna, kteří se poslednímu týmu tabulky po výhrách nad Českými Budějovicemi a Brnem vzdálili na sedm, resp. osm bodů. Ve 37. kole Tipsport extraligy uspěl také Třinec v moravskoslezském derby nad Vítkovicemi a v dramatickém šlágru Karlovy Vary přetlačily Pardubice 3:2 po prodloužení, když cenný skalp favorita zajistil Ondřej Beránek.

Vítkovice - Třinec 0:2

Třinec vyhrál i třetí utkání pod trenérem Borisem Žabkou, když v Ostravě v moravskoslezském derby zdolal domácí Vítkovice 2:0. Rozhodující gól zaznamenal už v šesté minutě Vladimír Dravecký, výhru Ocelářů v power play zpečetil Patrik Hrehorčák. Brankář Marek Mazanec vychytal svou třetí nulu v sezoně. Trenér Vítkovic Václav Varaďa až na devátý pokus proti některému ze svých bývalých klubů neuspěl.

Mladá Boleslav - České Budějovice 4:2

Hokejisté Mladé Boleslavi zdolali Motor poprvé v sezoně a utnuli sérii pěti nezdarů ve vzájemných duelech. Jihočeši vedli, po obratu domácích vyrovnali, ale v úvodu druhé třetiny rozhodl svým druhým dnešním gólem Patrik Zdráhal. Tři body za branku a dvě asistence si připsal Tomáš Fořt.

Litvínov - Plzeň 1:8

Plzeň i potřetí v sezoně přehrála poslední Litvínov. Západočeši na jeho ledě dominovali a připsali si třetí vítězství za sebou. První hattrickem v nejvyšší soutěži a asistencí se o to zasloužil útočník Matyáš Filip, který dvakrát skóroval v oslabení. Dvěma góly a přihrávkou přispěl Michal Teplý. Litvínov bez bratrů Davida a Ondřeje Kašových utrpěl nejtěžší porážku sezony a prohrál podruhé za sebou.

Olomouc - Liberec 5:3

Karlovy Vary - Pardubice 3:2p.

Kometa - Kladno 2:4

Hráči Kladna otočili třemi brankami ve třetí třetině vývoj utkání v Brně a po výhře 4:2 si připsali druhou výhru za sebou pod vedením nového kouče Tomáše Plekance. Dvě branky hostů dal Niko Ojamäki. Rytíři tak přerušili sérii čtyř utkání venku, v nichž nezískali ani bod. Naopak Kometa prohrála počtvrté v řadě a popáté z posledních šesti utkání.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
42Detail
LIVE
18Detail
LIVE
02Detail
LIVE
24Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
53Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3620259113:8269
2Třinec37175114109:9162
3Mountfield3617511399:8562
4Plzeň3616361195:6960
5K. Vary3618221488:8860
6Vítkovice39164217104:10858
7Sparta35164114108:8857
8Liberec3616151492:8955
9Brno3615251496:9954
10Olomouc3815321889:11153
11Č. Budějovice3713531698:10252
12M. Boleslav3612331873:9445
13Kladno3711351885:10544
14Litvínov3710232279:11737
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

