Kladno přehrálo Kometu, debakl Litvínova 1:8! Vary udolaly Pardubice, derby pro Třinec
Selhání Litvínova s Plzní 1:8 využili hokejisté Mladé Boleslavi i Kladna, kteří se poslednímu týmu tabulky po výhrách nad Českými Budějovicemi a Brnem vzdálili na sedm, resp. osm bodů. Ve 37. kole Tipsport extraligy uspěl také Třinec v moravskoslezském derby nad Vítkovicemi a v dramatickém šlágru Karlovy Vary přetlačily Pardubice 3:2 po prodloužení, když cenný skalp favorita zajistil Ondřej Beránek.
Vítkovice - Třinec 0:2
Třinec vyhrál i třetí utkání pod trenérem Borisem Žabkou, když v Ostravě v moravskoslezském derby zdolal domácí Vítkovice 2:0. Rozhodující gól zaznamenal už v šesté minutě Vladimír Dravecký, výhru Ocelářů v power play zpečetil Patrik Hrehorčák. Brankář Marek Mazanec vychytal svou třetí nulu v sezoně. Trenér Vítkovic Václav Varaďa až na devátý pokus proti některému ze svých bývalých klubů neuspěl.
Mladá Boleslav - České Budějovice 4:2
Hokejisté Mladé Boleslavi zdolali Motor poprvé v sezoně a utnuli sérii pěti nezdarů ve vzájemných duelech. Jihočeši vedli, po obratu domácích vyrovnali, ale v úvodu druhé třetiny rozhodl svým druhým dnešním gólem Patrik Zdráhal. Tři body za branku a dvě asistence si připsal Tomáš Fořt.
Litvínov - Plzeň 1:8
Plzeň i potřetí v sezoně přehrála poslední Litvínov. Západočeši na jeho ledě dominovali a připsali si třetí vítězství za sebou. První hattrickem v nejvyšší soutěži a asistencí se o to zasloužil útočník Matyáš Filip, který dvakrát skóroval v oslabení. Dvěma góly a přihrávkou přispěl Michal Teplý. Litvínov bez bratrů Davida a Ondřeje Kašových utrpěl nejtěžší porážku sezony a prohrál podruhé za sebou.
Olomouc - Liberec 5:3
Podrobnosti připravujeme...
Karlovy Vary - Pardubice 3:2p.
Podrobnosti připravujeme...
Kometa - Kladno 2:4
Hráči Kladna otočili třemi brankami ve třetí třetině vývoj utkání v Brně a po výhře 4:2 si připsali druhou výhru za sebou pod vedením nového kouče Tomáše Plekance. Dvě branky hostů dal Niko Ojamäki. Rytíři tak přerušili sérii čtyř utkání venku, v nichž nezískali ani bod. Naopak Kometa prohrála počtvrté v řadě a popáté z posledních šesti utkání.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|36
|20
|2
|5
|9
|113:82
|69
|2
Třinec
|37
|17
|5
|1
|14
|109:91
|62
|3
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|4
Plzeň
|36
|16
|3
|6
|11
|95:69
|60
|5
K. Vary
|36
|18
|2
|2
|14
|88:88
|60
|6
Vítkovice
|39
|16
|4
|2
|17
|104:108
|58
|7
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|8
Liberec
|36
|16
|1
|5
|14
|92:89
|55
|9
Brno
|36
|15
|2
|5
|14
|96:99
|54
|10
Olomouc
|38
|15
|3
|2
|18
|89:111
|53
|11
Č. Budějovice
|37
|13
|5
|3
|16
|98:102
|52
|12
M. Boleslav
|36
|12
|3
|3
|18
|73:94
|45
|13
Kladno
|37
|11
|3
|5
|18
|85:105
|44
|14
Litvínov
|37
|10
|2
|3
|22
|79:117
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž