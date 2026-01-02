ONLINE: Vary - Pardubice 1:1. Třinec vede, Plzeň drtí Litvínov, přestřelka v Boleslavi
Souboj vedoucích Pardubic na ledě čtvrtých Karlových Varů bude patřit mezi hlavní taháky dnešního prvního novoročního a celkově 37. kola hokejové Tipsport extraligy. Šlágrem bude také moravskoslezské derby, v němž páté Vítkovice přivítají od 17.30 třetí Třinec. Oba týmy dělí v tabulce jen bod. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|35
|20
|2
|4
|9
|111:79
|68
|2
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|3
Třinec
|36
|16
|5
|1
|14
|107:91
|59
|4
K. Vary
|35
|18
|1
|2
|14
|85:86
|58
|5
Vítkovice
|38
|16
|4
|2
|16
|104:106
|58
|6
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|7
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|8
Liberec
|35
|16
|1
|5
|13
|89:84
|55
|9
Brno
|35
|15
|2
|5
|13
|94:95
|54
|10
Č. Budějovice
|36
|13
|5
|3
|15
|96:98
|52
|11
Olomouc
|37
|14
|3
|2
|18
|84:108
|50
|12
M. Boleslav
|35
|11
|3
|3
|18
|69:92
|42
|13
Kladno
|36
|10
|3
|5
|18
|81:103
|41
|14
Litvínov
|36
|10
|2
|3
|21
|78:109
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž