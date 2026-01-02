Předplatné

ONLINE: Vary - Pardubice 1:1. Třinec vede, Plzeň drtí Litvínov, přestřelka v Boleslavi

Vítkovice v derby přivítaly Třinec
Vítkovice v derby přivítaly TřinecZdroj: ČTK
Třinecký gólman Marek Mazanec
Mladá Boleslav hraje proti Českým Budějovicím
Nick Olesen z Motoru otevřel skóre proti Mladá Boleslavi
Ondřej Kachyňa z Motoru stojí před brankářem Dominikem Furchem
Michal Bulíř se snaží vytočit před brankáře Dominika Furcha
Tory Dello míří na Romana Willa
Brankář Jan Strmeň
Tipsport extraliga
Souboj vedoucích Pardubic na ledě čtvrtých Karlových Varů bude patřit mezi hlavní taháky dnešního prvního novoročního a celkově 37. kola hokejové Tipsport extraligy. Šlágrem bude také moravskoslezské derby, v němž páté Vítkovice přivítají od 17.30 třetí Třinec. Oba týmy dělí v tabulce jen bod. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE přestávka
32Tipsport1,453,99Detail
LIVE přestávka
15Tipsport300701,02Detail
LIVE 3. třetina
01Tipsport133,81,41Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,274,816Detail
LIVE přestávka
11Tipsport3,82,352,7Detail
LIVE přestávka
41Tipsport1,0125130Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3520249111:7968
2Mountfield3617511399:8562
3Třinec36165114107:9159
4K. Vary3518121485:8658
5Vítkovice38164216104:10658
6Sparta35164114108:8857
7Plzeň3515361187:6857
8Liberec3516151389:8455
9Brno3515251394:9554
10Č. Budějovice3613531596:9852
11Olomouc3714321884:10850
12M. Boleslav3511331869:9242
13Kladno3610351881:10341
14Litvínov3610232178:10937
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

