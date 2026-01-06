Plzeň dál baví, za tři zápasy dala dvacet gólů. Hrdina Filip: Nechci létat v oblacích
Co se týče jmen na papíře, v extralize najdete několik mnohem nabitějších mančaftů. Jenže Plzeň pár předpokladů, které jí věštily přinejlepším střed tabulky, hází do koše. Její hra má hlavu i patu a v neposlední řadě perfektně propracovaný systém. Není náhoda, že vyhrála už popáté za sebou. A v tabulce je najednou druhá za Pardubicemi. „Všichni šlapeme, jak máme, a nese to ovoce,“ těšilo hrdinu Matyáše Filipa po výhře v 39. kole 6:4 ve Vítkovicích.
Mrkněte se na obranu. Petr Zámorský, Stuart Percy, Jakub Jeřábek nebo Igor Merežko? Všechno prověřená kvalita. Kromě vymakané defenzivy a jistých brankářů získává tým Josefa Jandače viditelnou tvář i v ofenzivě. Litvínov rozstřílel 8:1, Mladou Boleslav 6:2. Další skvělý výsledek zapsala Škoda v Ostravě, kde si s Vítkovicemi poradila 6:4.
„Od prvního gólu to byla velká bída,“ nebral si servítky vítkovický asistent Aleš Krátoška. „Zachraňovali jsme to potom díky plzeňským faulům. Mohlo to dopadnout tak, že by tady nějaký bodík zůstal, ale my jsme si ho nezasloužili. Bylo to opravdu slabé, víceméně všichni hráči tam měli velké rezervy. Utkání se nám nepovedlo, z naší strany to byla hrůza.“
Klíčové bylo, že hosté okamžitě zareagovali na vedoucí gól Jindřicha Abdula. Poté, co Ivo Sedláček svou první extraligovou brankou srovnal, hru víceméně kontrolovali. I za stavu 2:2 jste podvědomě tušili, že to Indiáni zvládnou. Třepali se jen v závěru, kdy soupeři kvůli zbytečným oslabením nabídli snížení na 3:5 a 4:5. „Na konci jsme si to trošku zkomplikovali, ale tři body bereme. Za ten výsledek jsme rádi, i když konec nebyl ideální. Výhra jako výhra,“ věděl Matyáš Filip.
Filip se podílel na 11 z 20 posledních gólů
Oproti Vítkovicím byli Plzeňští všude o krok dřív, zároveň daleko důsledněji fachali v prostoru před brankou. Přesně takto vypadá vyzrálé a ambiciózní mužstvo. „Nesmíme však polevit,“ zavelel Filip. „Je to hezké, ale nesmíme usnout na vavřínech, abychom si nemysleli, že to půjde samo. Chce to být pořád při zemi a furt stejně.“
Za poslední tři zápasy navíc Západočeši nastříleli dvacet branek. Na jedenácti z nich se gólem nebo nahrávkou podílel právě Filip. V duelech s Litvínovem, Mladou Boleslaví a Vítkovicemi zapsal celkem pět tref a šest asistencí.
„Samozřejmě jsem za to rád, ale nechci tady létat v oblacích. Teď je prostě nějaké období, kdy to tam padá, za což jsem moc rád. Ještě k tomu sbíráme i týmové body, takže co víc si přát?“ tázal se plzeňský fantom.
Zažil vůbec někdy, aby byl jeho tým podobně produktivní? „Nezažil, protože celý život jsem strávil na Kladně. Je to skvělé, jsme za to fakt rádi. Když to bude pomáhat, abychom sbírali body do tabulky, budeme za to rádi,“ dodal Filip.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|37
|21
|2
|5
|9
|117:83
|72
|2
Plzeň
|38
|18
|3
|6
|11
|107:75
|66
|3
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|36
|16
|4
|2
|14
|112:93
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|41
|16
|4
|2
|19
|109:118
|58
|9
Olomouc
|40
|16
|3
|2
|19
|93:115
|56
|10
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|11
Brno
|38
|15
|2
|5
|16
|100:105
|54
|12
Kladno
|39
|11
|4
|5
|19
|91:113
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|39
|11
|2
|4
|22
|85:121
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž