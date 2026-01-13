Předplatné

ONLINE: Sparta - Litvínov 1:0. Knot poprvé za Pražany. Liberec vede 3:1 nad Motorem

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Propad Sparty, má Knota. Naštvaní Tygři. Co hala pro ZOH? • Zdroj: isportTV
Liberecký útočník Jaromír Peréz oslavuje gól
Trenér Jaroslav Nedvěd na střídačce Sparty
Útočník Jakub Lichtag z Mladé Boleslavi se pokouší vzít puk hradeckému bekovi T. J. Melanconovi
Obránce Ronald Knot již obléká dres Sparty
Litvínovský lídr Ondřej Kaše ladí formu na olympiádu
Stříbrný junior Tomáš Galvas zpátky v Liberci u puku v zápase s Českými Budějovicemi
Gólman Pavel Čajan v brance Litvínova
18
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Sparty v předehrávce 44. kola Tipsport extraligy proti Litvínovu usilují o ukončení série tří porážek v řadě. Pomoct k výhře má i čerstvá posila v podobě beka Ronalda Knota. Liberec v dohrávce 39. kola hostí České Budějovice. V rámci stejného dějství se pátý Hradec Králové představuje na ledě Mladé Boleslavi. Všechy zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 3. třetina
20Tipsport1,071045Detail
LIVE 2. třetina
31Tipsport1,1925Detail
LIVE 2. třetina
10Tipsport1,157,215Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Mountfield39176115104:9564
6Liberec3917261498:9361
7Sparta38164315117:10159
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice39155316105:10458
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav3912342078:10846
14Litvínov4111342391:13143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů