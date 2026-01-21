ONLINE: Dynamo - Kometa. Kdo ovládne další reprízu posledního finále?
Hokejisté Pardubic v dohrávce 22. extraligového kola v další repríze posledního finále play off přivítají mistrovskou Kometu Brno. Východočeský lídr tabulky může udělat další krok za vítězstvím v základní části. Dynamo vede o sedm bodů před Plzní a usiluje o šestou domácí výhru za sebou. Daří se i Kometě, která může v Pardubicích prodloužit sérii čtyř vítězství. Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|4
Mountfield
|43
|18
|8
|1
|16
|110:100
|71
|5
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|6
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž