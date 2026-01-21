Předplatné

ONLINE: Pardubice - Kometa 4:1. Válec Dynama ve druhé třetině, další gól přidal Mikliš

Adam Zbořil gólově otevřel šlágr s Pardubicemi
Adam Zbořil gólově otevřel šlágr s PardubicemiZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Adam Zbořil přijímá gratulace po svém gólu
Robert Kousal dohlíží na brněnského brankáře Aleše Stezku
Brněnský Adam Zbořil se ocitl po souboji na ledě
Michal Gulaši v klinči s Robertem Kousalem
Miloš Kelemen v obří šanci trefil hokejku brankáře Aleše Stezky
Michal Gulaši blokuje střelu Miloše Kelemena
Tipsport extraliga
Hokejisté Pardubic v dohrávce 22. extraligového kola v další repríze posledního finále play off přivítají mistrovskou Kometu Brno. Východočeský lídr tabulky může udělat další krok za vítězstvím v základní části. Dynamo vede o sedm bodů před Plzní a usiluje o šestou domácí výhru za sebou. Daří se i Kometě, která může v Pardubicích prodloužit sérii čtyř vítězství. Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice42224610132:9580
2Plzeň43194812117:8973
3Třinec44196316131:11472
4Mountfield43188116110:10071
5Liberec42202614113:10070
6K. Vary42203415109:10870
7Sparta42175416128:11065
8Brno42174516116:11264
9Vítkovice45174420119:13463
10Č. Budějovice42165318114:11661
11Olomouc44173222100:12659
12Kladno43144520106:11655
13M. Boleslav4214442088:11354
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

