Rozpačitá výhra Pardubic. Proč odstoupil Lauko? Nevím, jak to vypadá, říká trenér

Jakub Lauko po svém návratu do sestavy Pardubic nedohrál zápas s Kladnem
Jakub Lauko po svém návratu do sestavy Pardubic nedohrál zápas s Kladnem
Pardubický Jiří Smejkal a kladenský brankář Adam Brízgala a obránce Tomáš Tomek
Pardubický brankář Roman Will proti Kladnu
Pardubický Vladimír Sobotka a kladenský brankář Adam Brízgala a obránce Tomáš Tomek
Kladenský Miroslav Forman v souboji s Ondřejem Miklišem z Pardubic
Pardubický kapitán Lukáš Sedlák v diskuzi s Peterem Čerešňákem
Kladenští Samuel Vigneault a Marcel Marcel se radují z gólu v utkání proti Pardubicím
Pardubický Patrik Poulíček v šanci proti kladenskému brankáři Adamu Brízgalovi
12
Fotogalerie
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Papírové předpoklady hovořily jasně, jenže hokejisté Pardubic se v duelu 46. kola s Kladnem pořádně natrápili. Brali sice dva body, nicméně vykřičníky na konci převládaly. Dynamo se vysvobodilo až zkraje prodloužení, v němž rozhodl Peter Čerešňák. „Nebyl to úplně náš den, Kladno hrálo výborně do ofenzivy i defenzivy. Podařilo se nám dát ale rozhodující gól, kdy to vzal Peter na sebe a rozhodl zápas,“ věděl po výhře 2:1 v prodloužení asistent trenéra Václav Kočí.

Kladenští Rytíři na východě Čech potvrdili, proč jsou z posledních deseti zápasů pátým nejlepším mančaftem v extralize. Plekancova družina se favorizovaného soupeře nezalekla. Poctivě bránila a občas i vystrkovala růžky. Ostatně zkraje třetí části měli za stavu 1:1 víc příležitostí hosté. „Hráli nepříjemně,“ uznal Peter Čerešňák. „Myslím si, že si přenesli hru z malého hřiště, které mají doma. Nekomplikovali si to a vyhazovali puky.“

Od příznivějšího bodového zisku sice Kladno nebylo daleko, zároveň však v úplném závěru mohlo o všechno přijít. V přesilové hře, kterou domácím nabídl Tomáš Tomek, to před Adamem Brízgalou nejednou hořelo.

„Nabádali jsme hráče, abychom nebyli často vylučovaní, protože pardubická přesilovka je nejlepší v extralize a má obrovskou sílu. Dlouho se nám to dařilo. Až teda na poslední vyloučení, kdy si soupeř vytvořil pár šancí, aby to strhnul na svou stranu,“ věděl Ivan Majeský, pravá ruka Tomáše Plekance.

Z enteria areny odjeli Středočeši nakonec s bodem. Jestli to bude v konečném zúčtování zisk nebo ztráta, se uvidí až později. Faktem je, že s novým trenérským štábem šly výkony Rytířů pořádně nahoru. V čem Plekancova medicína zabírá nejvíc?

„Na tuto otázku jsem odpovídal několikrát a furt na ni odpovídám stejně. Roli hrají jeho zkušenost, hodně toho odehrál. Má svůj pohled i cit pro hru. Dokáže nám poradit a super přečíst hru,“ líčil Marcel Marcel, jenž se do zápasového kolotoče vrátil po dvouzápasové pauze. „Byl jsem nedočkavý, nebavilo mě na to koukat. Když jsem sledoval zápas proti Liberci, přešlapoval jsem na místě,“ zaculil se.

Prostě takové nijaké, nezastíral bek

Po šestačtyřiceti odehraných zápasech jsou Rytíři třináctí s jednobodovou ztrátou na dvanáctou Mladou Boleslav. Bruslaři svého tabulkového souseda díky výhře 1:0 nad Litvínovem předstihli. „Ještě jsem to ani neviděl, takže vůbec nevím. Podívám se na to, až dostanu možnost. Umyju se a v autobuse se na to mrknu,“ odpovídal kladenský útočník krátce po utkání.

Naopak Pardubice sice zvítězily, avšak jejich výkon tentokrát působil rozpačitě. „Myslím si, že to nebyl dobrý zápas. Bylo to takové, že jsme nehráli, co jsme chtěli. Bylo tam i hodně ztrát a soupeř měl spoustu šancí. Prostě takové nijaké,“ nezastíral Čerešňák, který v prodloužení rozhodl po sedmi sekundách. „Samozřejmě jsme rádi, že se nám to podařilo dotáhnout a otočit, ale v budoucnu nás může takový výkon stát body,“ měl jasno.

„V prodloužení jsem získal puk a nechtěl ho tahat dozadu, proto jsem to šel zkusit dopředu. Šli jsme tuším dva na dva a nějak se to rozdělilo do dvojiček. Věděl jsem, že jsem blízko k bráně, tak jsem to zkusil obstřelit a nakonec se to podařilo. Jsme za to rádi,“ oddechl si Čerešňák.

Komplikací pro Dynamo může být znovu zdravotní stav Jakuba Lauka. Ačkoliv se pětadvacetiletý útočník téměř po měsíci vrátil do sestavy, z utkání s Kladnem v průběhu závěrečné třetiny odstoupil. „Abych vám řekl upřímně, nevím, jak to vypadá. S doktorem ani fyzioterapeutem jsem ještě nemluvil, takže vám na to nedokážu odpovědět,“ pokrčil rameny Václav Kočí.

21

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice46245710147:10389
2Liberec45232614125:10279
3Plzeň45205812125:9278
4K. Vary45224415122:11378
5Třinec46206317133:11875
6Mountfield46198217118:10775
7Sparta43185416134:11368
8Brno46184519121:13067
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice45165420120:12762
11Olomouc47183224110:13862
12M. Boleslav4515542191:11859
13Kladno46145621110:12258
14Litvínov4611342897:15043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

