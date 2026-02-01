Předplatné

Sparta - Motor 4:3. Třetí domácí výhra v řadě, řádil Shore. Stíhačka hostů nestačila

Hokejisté Sparty oslavují gól proti Českým Budějovicím
Hokejisté Sparty oslavují gól proti Českým BudějovicímZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Brankář Sparty Josef Kořenář oslavuje vychytanou výhru se střelcem Devinem Shorem
Sparťan Adam Raška se rve s Ondřejem Kachyňou z Českých Budějovic
Útočník Sparty Devin Shore oslavuje další gól
Trenér Motoru Ladislav Čihák a sportovní manažer Jiří Novotný domlouvají hráčům
Českobudějovičtí hokejisté se radují z gólu na Spartě
Bitka mezi útočníkem Sparty Adamem Raškou a Ondřejem Kachyňou z Českých Budějovic
Sparťanský útočník Devin Shore začíná oslavovat další gól proti Motoru
Fotogalerie
Pokračují v produktivní domácí sérii. Hokejisté Sparty v dohrávce 40. kola Tipsport extraligy vyhráli 4:3 nad Českými Budějovicemi a doma si připsali třetí výhru v řadě. Vítězství Pražanů řídil skvěle rozjetý Kanaďan Devin Shore, který si připsal dva góly a asistenci. Motor naopak padl už pošesté za sebou. Ke zlomení bídné série Jihočechům nepomohl ani povedený závěr třetí třetiny, kdy během necelých dvou minut snížili ztrátu na rozdíl jednoho gólu. Sparťané před olympijskou pauzou hrají ještě v pondělí proti Plzni.

Pysyk sice v 6. minutě v první velké šanci zápasu Kloučka neprostřelil, ale o chvíli později už otevřel skóre. Po kombinaci Chlapíka, Řepíka a Shorea zblízka zamířil do odkryté branky. V 8. minutě při Knotově vyloučení vypálil z levého kruhu Lantoši a Kořenář vytěsnil jeho ránu držadlem hokejky. Při Cibulkově vyloučení se v oslabení prodral přes Pysyka Toman, ale k zakončení se už nedostal. Na druhé straně měl možnost Dzierkals.

Potom Tomanovi nevyšlo zakončení v přečíslení dvou na jednoho. V 17. minutě už se Motor radoval. Olesen bekhendem uvolnil Harrise, který se trefil z pozice mezi kruhy. V čase 18:02 se Sparta vrátila do vedení. Štencel přihrál Vráblíkovi, jenž byl ale bez hokejky, puk získal Vesalainen a o pravou tyč poslal puk do branky. Pro finského útočníka to byla první trefa v 10. utkání v extralize. Před pauzou mohl ještě po kombinaci s Hochem odpovědět Lantoši.

Ve 23. minutě využil po 15 vteřinách přesilovou hru pěti proti třem po Chlapíkově přihrávce Shore, který z brankoviště usměrnil puk do prázdné branky. Za dalších 13 sekund opět kanadský útočník zužitkoval podobným způsobem i Řepíkovu nabídku při pokračující klasické početní výhodě.

Další možnosti domácích měli Hyka a po Shoreově přihrávce Chlapík, který ale bekhendovým blafákem Kloučka nepřekonal. Lantošiho únik kryl lapačkou Kořenář. Potom se popral domácí Raška s českobudějovickým Kachyňou. Motor se ještě ubránil při Ordošově pobytu na trestné lavici.

Hosté se tlačili za snížením, ale Sparta je do šancí nepouštěla. Motor se neprosadil ani při Pysykově trestu, při kterém kryl Kořenář Hochovu střelu z pravého kruhu. V 54. minutě se dostal před Kořenáře po individuální akci Lantoši, ale nepřekonal jej. Při vyloučení Kryštofa Hrabíka v čase 58:12 snížil po Přikrylově přihrávce Štencel. Motor finišoval, ale povedlo se mu devět sekund před koncem díky Beránkovi už jen zkorigovat na 3:4.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Liberec47232814129:10881
4Plzeň46205813126:9678
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta45205416142:11774
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

