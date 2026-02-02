Zimák ŽIVĚ: Proč Vary tak válí? Motor v problémech. Česká zranění před ZOH
Klasické pondělní živé vysílání podcastu Zimák od 11.30 rozebírá nejčerstvější extraligové zprávy předtím, než se nejvyšší soutěž přeruší kvůli olympijské přestávce. Tématem jsou frčící Karlovy Vary, které nabraly nebývalou formu a pauzu stráví na druhém místě. Hodně protichůdná nálada panuje v Českých Budějovicích, kde reálně hrozí sešup mimo play off. Taky proto Motor měnil s Plzní, za Adama Kubíka přivedl Adriána Holešinského.
Zimák tentokrát nevynechá ani první ligu nebo zdravotní situaci českých reprezentantů před ZOH. V debatujícím uskupení redaktoři Sportu Patrik Czepiec, Miroslav Horák, Pavel Bárta a Michal Koštuřík.
Nový díl Zimáku ŽIVĚ si můžete pustit také na YouTube.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|4
Plzeň
|46
|20
|5
|8
|13
|126:96
|78
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|45
|20
|5
|4
|16
|142:117
|74
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž