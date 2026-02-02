Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Proč Vary tak válí? Motor v problémech. Česká zranění před ZOH

Hokejisté Varů slaví gól Petra Tomka
Trenér Motoru Ladislav Čihák a sportovní manažer Jiří Novotný domlouvají hráčům
Brankář Sparty Josef Kořenář oslavuje vychytanou výhru se střelcem Devinem Shorem
Gólman Motoru Milan Klouček inkasuje branku proti Spartě
Hokejisté Sparty oslavují gól proti Českým Budějovicím
Útočník Colorada Martin Nečas v zápase proti Flyers
Pavel Zacha oslavuje gól proti Philadelphii
Klasické pondělní živé vysílání podcastu Zimák od 11.30 rozebírá nejčerstvější extraligové zprávy předtím, než se nejvyšší soutěž přeruší kvůli olympijské přestávce. Tématem jsou frčící Karlovy Vary, které nabraly nebývalou formu a pauzu stráví na druhém místě. Hodně protichůdná nálada panuje v Českých Budějovicích, kde reálně hrozí sešup mimo play off. Taky proto Motor měnil s Plzní, za Adama Kubíka přivedl Adriána Holešinského.

Zimák tentokrát nevynechá ani první ligu nebo zdravotní situaci českých reprezentantů před ZOH. V debatujícím uskupení redaktoři Sportu Patrik Czepiec, Miroslav Horák, Pavel Bárta a Michal Koštuřík.

Nový díl Zimáku ŽIVĚ si můžete pustit také na YouTube.

