Pardubice opět skolily mistra, Sparta má bod navíc z Liberce. Kladno - Třinec 1:3
Po olympijské přestávce se do akce vrátily všechny týmy hokejové Tipsport extraligy a v šesti zápasech 48. kola šlo o hodně. Plzeň se dostala na druhé místo díky výhře v derby nad Karlovými Vary. Sparta si po výhře v prodloužení v Liberci připsala dva body a je sedmá. Kladno padlo doma s Třincem. Pardubice i počtvrté v sezoně porazily Kometu a upevnily si první místo v tabulce.
Liberec - Sparta 1:2p
Liberec v Home Credit areně utrpěl porážku. Uštědřila mu ji Sparta, která byla v počtu střel pasivnějším týmem. Bílí Tygři vypálili na Jsoefa Kořenáře celkem 36 ran, ze kterých jen jedna skončila v síti, a to z hole Jaromíra Péreze. Výhru Pražanů má na svědomí Roman Horák, který se jako jediný v hostujícím celku zapsal mezi střelce. Nejprve srovnal ve 49. minutě a poté rozhodl v prodloužení. Sparta je aktuálně na sedmém místě tabulky.
Pardubice - Kometa 4:2
Pardubice si opět přišly na své. I v posledním vzájemném duelu proti mistrovi z Brna zvítězily. Znovu se prosadil nestárnoucí Roman Červenka, jeho kolegové ve druhé třetině vstřelili ještě tři góly. Úspěšné zásahy Komety v podání Rhetta Hollanda a Kristiána Pospíšila nestačily. Dynamo je nyní už na 92 bodech.
Mountfield HK - Vítkovice 4:0
Vítkovice se trápí i po pauze. Za ziskem bodů jely do Hradce Králové, kde ale nepochodily a jasně padly bez vstřeleného gólu. Nepomohla ani přesilovka pět na tři v první třetině, kdy domácí bek Dávid Mudrák obdržel trest do konce utkání. Družina Václava Varadi si tak připsala čtvrtou prohru v řadě.
Kladno - Třinec 1:3
Rytíři z Kladna z posledního místa zaručující účast v play off zápolili v duelu s Třincem. Samuel Vigneault otevřel gólový účet zápasu, ale to byl jediný úspěch, ze kterého se mohli domácí radovat. Poté už slavili jen Oceláři. Nejprve srovnal David Cienciala, pak skóroval Andrej Nestrašil a do prázdné klece v čase 57:57 zpečetil vítězství pro Slezany Petr Sikora.
Č. Budějovice - Litvínov 4:2
Hokejisté Českých Budějovic slaví důležitou výhru. V cestě jim stál Litvínov, který má jistou účast v baráži. Severočeši byli první, kteří šli do vedení, když otevřel skóre Nicolas Hlava. Poté ale třikrát v řadě skórovali Budějovičtí, z toho jednou v oslabení. Hosté ještě jednou snížili, ale když využil přesilovku Róbert Lantoši, bylo rozhodnuto.
Plzeň - K. Vary 2:0
Po olympijské přestávce se Plzeň dostala na druhé místo v tabulce po vítězství nad Karlovými Vary v západočeském derby. První bod v dresu Škodovky zaznamenala nová posila v podobě Adama Kubíka, který přihrál na první a zároveň vítězný gól, o který se postaral Daniel Malák. Druhý gól za necelé dvě minuty měl na svědomí Adam Měchura. Nick Malík si v bráně domácích připsal čisté konto s celkem 22 zákroky.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|48
|25
|5
|7
|11
|153:108
|92
|2
Plzeň
|48
|22
|5
|8
|13
|132:97
|84
|3
Liberec
|48
|23
|2
|9
|14
|130:110
|82
|4
K. Vary
|48
|22
|6
|4
|16
|128:119
|82
|5
Třinec
|48
|22
|6
|3
|17
|139:121
|81
|6
Mountfield
|48
|21
|8
|2
|17
|128:110
|81
|7
Sparta
|48
|21
|6
|4
|17
|148:124
|79
|8
Brno
|48
|18
|5
|5
|20
|127:137
|69
|9
Č. Budějovice
|48
|17
|5
|5
|21
|130:137
|66
|10
Vítkovice
|48
|17
|4
|5
|22
|122:146
|64
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|48
|15
|5
|6
|22
|115:126
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|48
|11
|3
|4
|30
|102:160
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž