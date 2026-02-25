Pardubice opět skolily mistra, Sparta má bod navíc z Liberce. Kladno - Třinec 1:3

Předplatné

Tipsport extraliga
Po olympijské přestávce se do akce vrátily všechny týmy hokejové Tipsport extraligy a v šesti zápasech 48. kola šlo o hodně. Plzeň se dostala na druhé místo díky výhře v derby nad Karlovými Vary. Sparta si po výhře v prodloužení v Liberci připsala dva body a je sedmá. Kladno padlo doma s Třincem. Pardubice i počtvrté v sezoně porazily Kometu a upevnily si první místo v tabulce.

Liberec - Sparta 1:2p

Liberec v Home Credit areně utrpěl porážku. Uštědřila mu ji Sparta, která byla v počtu střel pasivnějším týmem. Bílí Tygři vypálili na Jsoefa Kořenáře celkem 36 ran, ze kterých jen jedna skončila v síti, a to z hole Jaromíra Péreze. Výhru Pražanů má na svědomí Roman Horák, který se jako jediný v hostujícím celku zapsal mezi střelce. Nejprve srovnal ve 49. minutě a poté rozhodl v prodloužení. Sparta je aktuálně na sedmém místě tabulky. 

Pardubice - Kometa 4:2

Pardubice si opět přišly na své. I v posledním vzájemném duelu proti mistrovi z Brna zvítězily. Znovu se prosadil nestárnoucí Roman Červenka, jeho kolegové ve druhé třetině vstřelili ještě tři góly. Úspěšné zásahy Komety v podání Rhetta Hollanda a Kristiána Pospíšila nestačily. Dynamo je nyní už na 92 bodech.

Mountfield HK - Vítkovice 4:0

Vítkovice se trápí i po pauze. Za ziskem bodů jely do Hradce Králové, kde ale nepochodily a jasně padly bez vstřeleného gólu. Nepomohla ani přesilovka pět na tři v první třetině, kdy domácí bek Dávid Mudrák obdržel trest do konce utkání. Družina Václava Varadi si tak připsala čtvrtou prohru v řadě.

Kladno - Třinec 1:3

Rytíři z Kladna z posledního místa zaručující účast v play off zápolili v duelu s Třincem. Samuel Vigneault otevřel gólový účet zápasu, ale to byl jediný úspěch, ze kterého se mohli domácí radovat. Poté už slavili jen Oceláři. Nejprve srovnal David Cienciala, pak skóroval Andrej Nestrašil a do prázdné klece v čase 57:57 zpečetil vítězství pro Slezany Petr Sikora.

Č. Budějovice - Litvínov 4:2

Hokejisté Českých Budějovic slaví důležitou výhru. V cestě jim stál Litvínov, který má jistou účast v baráži. Severočeši byli první, kteří šli do vedení, když otevřel skóre Nicolas Hlava. Poté ale třikrát v řadě skórovali Budějovičtí, z toho jednou v oslabení. Hosté ještě jednou snížili, ale když využil přesilovku Róbert Lantoši, bylo rozhodnuto.

Plzeň - K. Vary 2:0

Po olympijské přestávce se Plzeň dostala na druhé místo v tabulce po vítězství nad Karlovými Vary v západočeském derby. První bod v dresu Škodovky zaznamenala nová posila v podobě Adama Kubíka, který přihrál na první a zároveň vítězný gól, o který se postaral Daniel Malák. Druhý gól za necelé dvě minuty měl na svědomí Adam Měchura. Nick Malík si v bráně domácích připsal čisté konto s celkem 22 zákroky.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice48255711153:10892
2Plzeň48225813132:9784
3Liberec48232914130:11082
4K. Vary48226416128:11982
5Třinec48226317139:12181
6Mountfield48218217128:11081
7Sparta48216417148:12479
8Brno48185520127:13769
9Č. Budějovice48175521130:13766
10Vítkovice48174522122:14664
11Olomouc48183324112:14163
12Kladno48155622115:12661
13M. Boleslav4815642397:12761
14Litvínov48113430102:16043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

