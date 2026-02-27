Předplatné

Dynamo vítězem základní části. Řepík napsal historii ligy, Kometa - Třinec 5:1

Pardubičtí Roman Červenka a John Ludvig se radují z gólu proti Kometě
Pardubičtí Roman Červenka a John Ludvig se radují z gólu proti Kometě
Budějovičtí hokejisté se radují z gólu proti Vítkovicím
Budějovický Jan Ordoš před vítkovickým brankářem Dominikem Hrachovinou
Budějovičtí hokejisté se radují z gólu proti Vítkovicím
Vítkovičtí hokejisté se radují z gólu proti Českým Budějovicím
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina proti Českým Budějovicím
Budějovický Brant Harris a vítkovický Vojtěch Lednický
Budějovický brankář Milan Klouček zasahuje proti Vítkovicím
Pardubice ve 49. kole vyhrály na ledě posledního Litvínova a po dvou letech tak s jistotou vyhrají základní část hokejové Tipsport extraligy. Štempl tomu dalo utkání mezi Spartou a Plzní, které Západočeši prohráli. Ve zbylých šesti kláních Třinec zavítal k úřadujícímu mistrovi do Brna, o postup do play off také bojovala Mladá Boleslav, která ale v derby padla s Libercem. Kladno vyhrálo v Karlových Varech.

Sparta - Plzeň 3:0

V O2 areně se psala historie. Sparťan Michal Řepík totiž skóroval v čase 00:06 a stal se tak střelcem nejrychlejšího gólu v hisotrii české extraligy. A byl to zároveň gól vítězný. Ve všech periodách dokázali domácí jednou skórovat, v listině střelců si udělal ještě jednou zápis Michal Řepík a Michael Špaček.

Olomouc - Mountfield HK 2:4

Hradec Králové si po olympijské přestávce zapsal druhou výhru za sebou. Po výhře a vynulování Vítkovic se svěřenci Tomáše Martince představili v Olomouci, kde sice po prvních dvaceti minutách prohrávali 0:1, ale druhou třetinu jasně ovládli a zaznamenali tři góly. V čase 58:24 ještě snížil domácí David Vitouch, leč příliš pozdě.

K. Vary - Kladno 2:4

Kladno mělo před sebou těžkého soupeře z Karlových Varů, proti kterému ale vyhrálo.Trenér Tomáš Plekanec ze střídačky sledoval celkem čtyři úspěšné zásahy. Viděl i pětiminutový trest v podání svého svěřence Antonína Melky, který se musel poroučet do kabin za bodnutí špičkou hole.

Kometa - Třinec 5:1

Kometa si dokázala poradit s Třincem. Po druhé třetině už dokonce vedla 3:1, nezbrzdil ji ani neproměněné trestné střílení v podání kapitána Jakuba Fleka. Oceláři se sice prosadili jenom jednou, přitom na bránu Aleše Stezky vyslali 43 střel.

Vítkovice - Č. Budějovice 5:4p

České Budějovice bude tato prohra velmi mrzet. Proti Vítkovicím vedly už 3:0, ale o vedení přišly, a Vítkovice zápas dokázaly otočit na svoji stranu. Budějovickým se ještě podařilo vyrovnat díky Martinu Beránkovi. V prodloužení ale na sebe vzal zodpovědnost Chad Yetman a přisoudil Rideře bod navíc. Ostravané se tak radují z výhry po čtyřech porážkách v řadě.

Ml. Boleslav - Liberec 4:5p

Ve čtvrtém podještědském derby v sezoně se odehrála přestřelka, ze které vyšli nakonec lépe Bílí Tygři. Hosté veddli od 45. minuty o dva góly, ale o vyrovnání se postarali Filipové Pyrochta a Pavlík. Zápas dospěl do prodloužení, které ale trvalo pouze 28 sekund, když rozhodl Američan Jesper Weatherby. Boleslav tak ztratila dva body v situaci, kdy bojuje o postup do přdkola play off.

Litvínov - Pardubice 1:4

Pardubice mohou předčasně slavit. Už ve 49. kole po výhře v Litvínově si připsaly do tabulky tři body a po dvou letech se tak opět stanou vítězem základní části Tipsport extraligy. Skóre otevřely až ve druhé třetině. Znovu úřadoval Roman Červenka, který k tomuto veledůležitému vítězství přispěl třemi body (1+2). Za černožluté se jako jediný prosadil slovenský olympionik Matúš Sukeľ.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
14Detail
LIVE Po prodl.
45Detail
LIVE Po prodl.
54Detail
LIVE
24Detail
LIVE
24Detail
LIVE
51Detail
LIVE
30Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice49265711157:10995
2Plzeň49225814132:10084
3Liberec49233914135:11484
4Mountfield49228217132:11284
5Sparta49226417151:12482
6K. Vary49226417130:12382
7Třinec49226318140:12681
8Brno49195520132:13872
9Č. Budějovice49175621134:14267
10Vítkovice49175522127:15066
11Kladno49165622119:12864
12Olomouc49183325114:14563
13M. Boleslav49156523101:13262
14Litvínov49113431103:16443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

