Dynamo vítězem základní části. Řepík napsal historii ligy, Kometa - Třinec 5:1
Pardubice ve 49. kole vyhrály na ledě posledního Litvínova a po dvou letech tak s jistotou vyhrají základní část hokejové Tipsport extraligy. Štempl tomu dalo utkání mezi Spartou a Plzní, které Západočeši prohráli. Ve zbylých šesti kláních Třinec zavítal k úřadujícímu mistrovi do Brna, o postup do play off také bojovala Mladá Boleslav, která ale v derby padla s Libercem. Kladno vyhrálo v Karlových Varech.
Sparta - Plzeň 3:0
V O2 areně se psala historie. Sparťan Michal Řepík totiž skóroval v čase 00:06 a stal se tak střelcem nejrychlejšího gólu v hisotrii české extraligy. A byl to zároveň gól vítězný. Ve všech periodách dokázali domácí jednou skórovat, v listině střelců si udělal ještě jednou zápis Michal Řepík a Michael Špaček.
Olomouc - Mountfield HK 2:4
Hradec Králové si po olympijské přestávce zapsal druhou výhru za sebou. Po výhře a vynulování Vítkovic se svěřenci Tomáše Martince představili v Olomouci, kde sice po prvních dvaceti minutách prohrávali 0:1, ale druhou třetinu jasně ovládli a zaznamenali tři góly. V čase 58:24 ještě snížil domácí David Vitouch, leč příliš pozdě.
K. Vary - Kladno 2:4
Kladno mělo před sebou těžkého soupeře z Karlových Varů, proti kterému ale vyhrálo.Trenér Tomáš Plekanec ze střídačky sledoval celkem čtyři úspěšné zásahy. Viděl i pětiminutový trest v podání svého svěřence Antonína Melky, který se musel poroučet do kabin za bodnutí špičkou hole.
Kometa - Třinec 5:1
Kometa si dokázala poradit s Třincem. Po druhé třetině už dokonce vedla 3:1, nezbrzdil ji ani neproměněné trestné střílení v podání kapitána Jakuba Fleka. Oceláři se sice prosadili jenom jednou, přitom na bránu Aleše Stezky vyslali 43 střel.
Vítkovice - Č. Budějovice 5:4p
České Budějovice bude tato prohra velmi mrzet. Proti Vítkovicím vedly už 3:0, ale o vedení přišly, a Vítkovice zápas dokázaly otočit na svoji stranu. Budějovickým se ještě podařilo vyrovnat díky Martinu Beránkovi. V prodloužení ale na sebe vzal zodpovědnost Chad Yetman a přisoudil Rideře bod navíc. Ostravané se tak radují z výhry po čtyřech porážkách v řadě.
Ml. Boleslav - Liberec 4:5p
Ve čtvrtém podještědském derby v sezoně se odehrála přestřelka, ze které vyšli nakonec lépe Bílí Tygři. Hosté veddli od 45. minuty o dva góly, ale o vyrovnání se postarali Filipové Pyrochta a Pavlík. Zápas dospěl do prodloužení, které ale trvalo pouze 28 sekund, když rozhodl Američan Jesper Weatherby. Boleslav tak ztratila dva body v situaci, kdy bojuje o postup do přdkola play off.
Litvínov - Pardubice 1:4
Pardubice mohou předčasně slavit. Už ve 49. kole po výhře v Litvínově si připsaly do tabulky tři body a po dvou letech se tak opět stanou vítězem základní části Tipsport extraligy. Skóre otevřely až ve druhé třetině. Znovu úřadoval Roman Červenka, který k tomuto veledůležitému vítězství přispěl třemi body (1+2). Za černožluté se jako jediný prosadil slovenský olympionik Matúš Sukeľ.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|49
|26
|5
|7
|11
|157:109
|95
|2
Plzeň
|49
|22
|5
|8
|14
|132:100
|84
|3
Liberec
|49
|23
|3
|9
|14
|135:114
|84
|4
Mountfield
|49
|22
|8
|2
|17
|132:112
|84
|5
Sparta
|49
|22
|6
|4
|17
|151:124
|82
|6
K. Vary
|49
|22
|6
|4
|17
|130:123
|82
|7
Třinec
|49
|22
|6
|3
|18
|140:126
|81
|8
Brno
|49
|19
|5
|5
|20
|132:138
|72
|9
Č. Budějovice
|49
|17
|5
|6
|21
|134:142
|67
|10
Vítkovice
|49
|17
|5
|5
|22
|127:150
|66
|11
Kladno
|49
|16
|5
|6
|22
|119:128
|64
|12
Olomouc
|49
|18
|3
|3
|25
|114:145
|63
|13
M. Boleslav
|49
|15
|6
|5
|23
|101:132
|62
|14
Litvínov
|49
|11
|3
|4
|31
|103:164
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž