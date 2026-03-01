Simon možná vystřelil Plzni čtyřku: Mířil jsem a kupodivu se trefil, kam jsem chtěl
Hodně důležitá výhra pro Plzeň v nesmírně těžkém zápase. Hlavně psychicky. „Věděli jsme, že potřebujeme tři body, abychom to měli pořád ve svých rukou,“ vracel se Dominik Simon. Na gól čekal 19 zápasů. Ale trefou 35 sekund před koncem vystřelil vítězství nad Litvínovem 3:2 a možná i jistotu přímého nasazení do čtvrtfinále play off.
Není úplně pravda, že Litvínovu odsouzeného k baráži vůbec o nic nešlo. „Uhrát aspoň remízu by určitě bylo lepší pro naši psychiku. Tohle nás zase ubíjí, dostat gól půl minuty do konce. Předtím jsme dobře ubránili oslabení, pokud tohle zvládneme, musíme to prostě nějak umlátit,“ postěžoval si Petr Koblasa, který otevřel skóre zápasu.
Nick Malík ve 14. minutě rozehrával od zadního mantinelu, kde ho napadal litvínovský kapitán Matúš Sukeĺ. Pod tlakem namazal přímo před branku Koblasovi, jemuž nestálo nic v cestě a před kterým zela opuštěná branka. Nabídkou nepohrdl. Olympijský šampion Jake Guentzel nedávno v NHL předvedl, že i tohle se dá neproměnit. Ale k takovým případům dochází jednou za deset let.
Verva myslí na baráž, z předchozích osmi utkání nevytěžila vůbec nic. Pro Škodovku se zdála jako příhodný soupeř k udržení druhého fleku v tabulce a pohodlného náskoku před pronásledovateli elitní čtyřky. Indiáni s Krušnohorci v sezoně neztratili ani bod, tak čeho se bát?
„Na nás byl větší tlak než na Litvínov, my jsme mohli mít v hlavách, jak ty body potřebujeme. Snažili jsme se být co nejvíc v pohodě, hrát svůj hokej a náš systém, což se docela dařilo. Bohužel jsme dostali nějaké góly, takže byl zápas vyrovnaný,“ líčil Simon.
Celý zápas byla Plzeň lepší, Vervu přestřílela 41:15. Převahu domácích však dokázal přetavit v gól až za stavu 0:1 Ondřej Rohlík, který se po olympijské přestávce činí jak znovuzrozený. Na začátku třetí třetiny domácí po ráně Daniela Maláka otočili skóre. Jenže Litvínov nenápadně a víceméně z ničeho vyrovnal. Výpočetní technika všeho druhů začala šrotovat a řešit, jestli jeden bod náskoku na pátou příčku může dvě kola před cílem stačit. Potom udeřil Dominik Simon.
„Vnímali jsme to asi jako všichni ostatní, kdo bojují o čtyřku. Od začátku je soutěž vyrovnaná, nezbývá, než se soustředit na své výkony a doufat, že se to obrátí k nám. Věděli jsme, že Litvínovští budou hrát s větším klidem, neměli co ztratit. Nám to tolik nešlo, ale naštěstí konec dopadl dobře. Mířil jsem a kupodivu se trefil, kam jsem chtěl. Jsem rád, měl jsem hodně pokusů, které mi nevyšly. Přišlo to v pravou chvíli. Moc si toho vážím,“ uzavřel Simon.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11
Vítkovice
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž