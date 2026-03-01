Předplatné

Simon možná vystřelil Plzni čtyřku: Mířil jsem a kupodivu se trefil, kam jsem chtěl

Radost plzeňských hokejistů po výhře nad Litvínovem
Radost plzeňských hokejistů po výhře nad LitvínovemZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Hokejisté Litvínova bojují v duelu proti Plzni
Dominik Simon v dresu Plzně
3
Fotogalerie
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hodně důležitá výhra pro Plzeň v nesmírně těžkém zápase. Hlavně psychicky. „Věděli jsme, že potřebujeme tři body, abychom to měli pořád ve svých rukou,“ vracel se Dominik Simon. Na gól čekal 19 zápasů. Ale trefou 35 sekund před koncem vystřelil vítězství nad Litvínovem 3:2 a možná i jistotu přímého nasazení do čtvrtfinále play off.

Není úplně pravda, že Litvínovu odsouzeného k baráži vůbec o nic nešlo. „Uhrát aspoň remízu by určitě bylo lepší pro naši psychiku. Tohle nás zase ubíjí, dostat gól půl minuty do konce. Předtím jsme dobře ubránili oslabení, pokud tohle zvládneme, musíme to prostě nějak umlátit,“ postěžoval si Petr Koblasa, který otevřel skóre zápasu.

Nick Malík ve 14. minutě rozehrával od zadního mantinelu, kde ho napadal litvínovský kapitán Matúš Sukeĺ.  Pod tlakem namazal přímo před branku Koblasovi, jemuž nestálo nic v cestě a před kterým zela opuštěná branka. Nabídkou nepohrdl. Olympijský šampion Jake Guentzel nedávno v NHL předvedl, že i tohle se dá neproměnit. Ale k takovým případům dochází jednou za deset let.

Verva myslí na baráž, z předchozích osmi utkání nevytěžila vůbec nic. Pro Škodovku se zdála jako příhodný soupeř k udržení druhého fleku v tabulce a pohodlného náskoku před pronásledovateli elitní čtyřky. Indiáni s Krušnohorci v sezoně neztratili ani bod, tak čeho se bát?

„Na nás byl větší tlak než na Litvínov, my jsme mohli mít v hlavách, jak ty body potřebujeme. Snažili jsme se být co nejvíc v pohodě, hrát svůj hokej a náš systém, což se docela dařilo. Bohužel jsme dostali nějaké góly, takže byl zápas vyrovnaný,“ líčil Simon.

Celý zápas byla Plzeň lepší, Vervu přestřílela 41:15. Převahu domácích však dokázal přetavit v gól až za stavu 0:1 Ondřej Rohlík, který se po olympijské přestávce činí jak znovuzrozený. Na začátku třetí třetiny domácí po ráně Daniela Maláka otočili skóre. Jenže Litvínov nenápadně a víceméně z ničeho vyrovnal. Výpočetní technika všeho druhů začala šrotovat a řešit, jestli jeden bod náskoku na pátou příčku může dvě kola před cílem stačit. Potom udeřil Dominik Simon.

„Vnímali jsme to asi jako všichni ostatní, kdo bojují o čtyřku. Od začátku je soutěž vyrovnaná, nezbývá, než se soustředit na své výkony a doufat, že se to obrátí k nám. Věděli jsme, že Litvínovští budou hrát s větším klidem, neměli co ztratit. Nám to tolik nešlo, ale naštěstí konec dopadl dobře. Mířil jsem a kupodivu se trefil, kam jsem chtěl. Jsem rád, měl jsem hodně pokusů, které mi nevyšly. Přišlo to v pravou chvíli. Moc si toho vážím,“ uzavřel Simon.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice50266711161:11297
2Plzeň50235814135:10287
3Liberec50243914141:11787
4Mountfield50238217138:11587
5Třinec50227318143:12883
6K. Vary50226517133:12783
7Sparta50226418154:13082
8Brno50195521134:14272
9Č. Budějovice50185621137:14270
10Kladno50175622123:13067
11Vítkovice50175622129:15367
12Olomouc50183326117:15163
13M. Boleslav50156524101:13562
14Litvínov50113432105:16743
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů