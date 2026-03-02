Předplatné

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Zužte led v lize! Síla týmů před play off, Sedlák riskoval a frustrovaný Flek
Pondělní vysílání podcastu Zimák je naplno zpět v extraligovém převleku. Po ZOH se na českých kluzištích rozběhla tuhá bitva o umístění před play off. Jaké jsou šance, vyhlídky a poznatky po nedávných zápasech? Spartě vážně hrozí předkolo, Kladno zřejmě přeruší úmorné čekání a čtyřku má na dosah Plzeň. Jistý už je vítěz základní části v podobě Pardubic, které zvládly působivý obrat proti Karlovým Varům i s boxerskou vložkou Lukáše Sedláka. A co říká expert Jaroslav Bednář na pád Poruby z první ligy nebo téma zúžení hracích ploch? V podcastu kromě něj vystoupili redaktoři Sportu Patrik Czepiec, Miroslav Horák a Filip Ardon.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice50266711161:11297
2Plzeň50235814135:10287
3Liberec50243914141:11787
4Mountfield50238217138:11587
5Třinec50227318143:12883
6K. Vary50226517133:12783
7Sparta50226418154:13082
8Brno50195521134:14272
9Č. Budějovice50185621137:14270
10Kladno50175622123:13067
11Vítkovice50175622129:15367
12Olomouc50183326117:15163
13M. Boleslav50156524101:13562
14Litvínov50113432105:16743
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

