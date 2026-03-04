Předplatné

Kohouti se vyhrabali za postupem. Trenérovi se ulevilo: Je to satisfakce

Hráči Olomouce se radují z výhry nad Českými Budějovicemi
Hráči Olomouce se radují z výhry nad Českými BudějovicemiZdroj: ČTK / Peřina Luděk
Hráči Olomouce se radují z gólu proti Českým Budějovicím
Silvester Kusko z Olomouce v akci proti Českým Budějovicím
Vladimír Sobotka z Pardubic a Chad Yetman z Vítkovic
Samuel Kňažko z Vítkovic a Miloš Kelemen z Pardubic
Hokejisté Pardubic se radují z trefy proti Vítkovicím
Brankář Pardubic Roman Will v utkání proti Vítkovicím
Brankář Matěj Machovský z Olomouce inkasuje proti Českým Budějovicím
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Mohou slavit značnou úlevu. Hokejisté Olomouce navzdory všem předsezonním předpokladům udrželi náskok na Mladou Boleslav, trpělivě budovaný po celou základní část extraligy. V její koncovce se Kohouti možná třásli nervozitou, ale při obratu s Motorem ukázali, jak chtějí po roční pauze s barážovou vložkou zpátky do play off. Výhra 3:2 spolu s výsledkem ve středních Čechách zajistila předkolo. „Pro kluky, kteří si ho zasloužili, je to satisfakce,“ uznal trenér Róbert Petrovický.

Z těch osudových 41 sekund by měli Hanáci v následujících dnech čerpat. Průvan, který ve středu předvedli na počátku třetí třetiny, jim vysloužil klid pro závěrečné kolo a jistotu účasti ve vyřazovací fázi. Blesková reakce střelců Karla Pláška a Renarse Krastenbergse znamenala otočku stavu, tříbodový výdělek už Olomouc ubránila.

„Začátek třetí třetiny byl klíčový, vyšel nám. Celá liga je nastavená tak, že každému o něco jde, každý ze sebe vydá vše. V závěrečném oslabení byly dvě obrovské šance soupeře, ale zvládli jsme je. Skvělé vítězství. Mužstvo se před sezonou vybudovalo trošku jinak, v týmu byly změny, a nebylo to jednoduché,“ pochvaloval si olomoucký kouč Petrovický.

Motor šlapal bezporuchově jen v první části, kdy mu vedení zařídil Adrián Holešinský. Trefil se poprvé po přestupu z Plzně. I po srovnání domácího Davida Vitoucha se ještě Budějovice vzpamatovaly zásluhou Róberta Lantošiho, který využil nepozornosti v defenzivě červenobílých.

Nicméně v poslední pasáži už všechny snahy o úspěšné zakončení přišly ze strany hostů vniveč. Největší příležitostí disponoval v úplně závěrečné sekundě Nick Olesen, nicméně obětavý pád Adama Rutara Olomouc zachránil. „To by se nemělo stávat,“ procedil Petrovický.

Hrdina si vysloužil plácání po zádech, fanoušci aplaudovali a gratulovali k postupu. Byli jistě spokojenější než hostující asistent Jiří Hanzlík. Ten znovu nechápal ztrátu koncentrace a výsledku.

„Snaha se nám upřít nedá, část zápasu hrajeme dobře, jsme opticky lepší, ale stejně jako ve Vítkovicích si vybereme slabší pasáž, kde zápas ztratíme. Snaha bez kvality a určité rutiny nestačí. Není to pro nás do závěru sezony úplně nejlepší vyhlídka,“ lamentoval dvaapadesátiletý stratég.

Motor ztratil desátý venkovní zápas v řadě, což není ideální situace vzhledem k tomu, že předkolo pravděpodobně začne na ledě soupeře. Do domácího prostředí Jihočechy posune už jen tříbodový zářez v 52. kole spolu s hladkou prohrou Komety, jelikož vzájemné zápasy mají Budějovice lepší.

„Vadí mi, jak nedokážeme utkání během celé sezony dostat na svoji stranu, přestože je máme dobře rozehraná. Vyspělý a zkušený tým by to dokázat měl. Proto vyhlídky opravdu nejsou růžové,“ doplnil Hanzlík.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

