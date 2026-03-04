Kohouti se vyhrabali za postupem. Trenérovi se ulevilo: Je to satisfakce
Mohou slavit značnou úlevu. Hokejisté Olomouce navzdory všem předsezonním předpokladům udrželi náskok na Mladou Boleslav, trpělivě budovaný po celou základní část extraligy. V její koncovce se Kohouti možná třásli nervozitou, ale při obratu s Motorem ukázali, jak chtějí po roční pauze s barážovou vložkou zpátky do play off. Výhra 3:2 spolu s výsledkem ve středních Čechách zajistila předkolo. „Pro kluky, kteří si ho zasloužili, je to satisfakce,“ uznal trenér Róbert Petrovický.
Z těch osudových 41 sekund by měli Hanáci v následujících dnech čerpat. Průvan, který ve středu předvedli na počátku třetí třetiny, jim vysloužil klid pro závěrečné kolo a jistotu účasti ve vyřazovací fázi. Blesková reakce střelců Karla Pláška a Renarse Krastenbergse znamenala otočku stavu, tříbodový výdělek už Olomouc ubránila.
„Začátek třetí třetiny byl klíčový, vyšel nám. Celá liga je nastavená tak, že každému o něco jde, každý ze sebe vydá vše. V závěrečném oslabení byly dvě obrovské šance soupeře, ale zvládli jsme je. Skvělé vítězství. Mužstvo se před sezonou vybudovalo trošku jinak, v týmu byly změny, a nebylo to jednoduché,“ pochvaloval si olomoucký kouč Petrovický.
Motor šlapal bezporuchově jen v první části, kdy mu vedení zařídil Adrián Holešinský. Trefil se poprvé po přestupu z Plzně. I po srovnání domácího Davida Vitoucha se ještě Budějovice vzpamatovaly zásluhou Róberta Lantošiho, který využil nepozornosti v defenzivě červenobílých.
Nicméně v poslední pasáži už všechny snahy o úspěšné zakončení přišly ze strany hostů vniveč. Největší příležitostí disponoval v úplně závěrečné sekundě Nick Olesen, nicméně obětavý pád Adama Rutara Olomouc zachránil. „To by se nemělo stávat,“ procedil Petrovický.
Hrdina si vysloužil plácání po zádech, fanoušci aplaudovali a gratulovali k postupu. Byli jistě spokojenější než hostující asistent Jiří Hanzlík. Ten znovu nechápal ztrátu koncentrace a výsledku.
„Snaha se nám upřít nedá, část zápasu hrajeme dobře, jsme opticky lepší, ale stejně jako ve Vítkovicích si vybereme slabší pasáž, kde zápas ztratíme. Snaha bez kvality a určité rutiny nestačí. Není to pro nás do závěru sezony úplně nejlepší vyhlídka,“ lamentoval dvaapadesátiletý stratég.
Motor ztratil desátý venkovní zápas v řadě, což není ideální situace vzhledem k tomu, že předkolo pravděpodobně začne na ledě soupeře. Do domácího prostředí Jihočechy posune už jen tříbodový zářez v 52. kole spolu s hladkou prohrou Komety, jelikož vzájemné zápasy mají Budějovice lepší.
„Vadí mi, jak nedokážeme utkání během celé sezony dostat na svoji stranu, přestože je máme dobře rozehraná. Vyspělý a zkušený tým by to dokázat měl. Proto vyhlídky opravdu nejsou růžové,“ doplnil Hanzlík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž