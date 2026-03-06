Pavouk play off extraligy 2025/26: Sparta, Kometa či Třinec v předkole. Jaké jsou dvojice?
Základní část hokejové Tipsport extraligy je minulostí. Od pondělí 9. března začíná boj o Masarykův pohár! Poslední 52. kolo definitivně určilo, jak týmy vstoupí do play off. Přímý postup do čtvrtfinále si jako poslední zajistil Hradec Králové. Velké kluby, jakou jsou Třinec, Sparta či mistrovská Kometa, pro změnu čekají bitvy v letos velmi atraktivním předkole. Pražané si například zahrajou s rivalem z Kladna. Jaké dvojice proti sobě nastoupí? Kompletní informace o vyřazovací části naleznete v článku.
Program play off Tipsport extraligy 2025/26:
Týmy 5 - 12 (Předkolo play off)
1. zápas: Třinec - Olomouc
2. zápas: Třinec - Olomouc
3. zápas: Olomouc - Třinec
Týmy 6 - 11 (Předkolo play off)
1. zápas: Karlovy Vary - Vítkovice
2. zápas: Karlovy Vary - Vítkovice
3. zápas: Vítkovice - Karlovy Vary
Týmy 7 - 10 (Předkolo play off)
1. zápas: Sparta - Kladno
2. zápas: Sparta - Kladno
3. zápas: Kladno - Sparta
Týmy 8 - 9 (Předkolo play off)
1. zápas: Kometa Brno - České Budějovice
2. zápas: Kometa Brno - České Budějovice
3. zápas: České Budějovice - Kometa Brno
Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)
1. zápas: Pardubice - ???
2. zápas: Pardubice - ???
3. zápas: ??? - Pardubice
4. zápas: ??? - Pardubice
Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)
1. zápas: Plzeň - ???
2. zápas: Plzeň - ???
3. zápas: ??? - Plzeň
4. zápas: ??? - Plzeň
Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)
1. zápas: Liberec - ???
2. zápas: Liberec - ???
3. zápas: ??? - Liberec
4. zápas: ??? - Liberec
Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)
1. zápas: Mountfield HK - ???
2. zápas: Mountfield HK - ???
3. zápas: ??? - Mountfield HK
4. zápas: ??? - Mountfield HK
Semifinále 1
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Semifinále 2
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Finále
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:
- Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
- První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
- Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
- Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
- Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.
Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?
O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.
Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž