Předplatné

Pavouk play off extraligy 2025/26: Sparta, Kometa či Třinec v předkole. Jaké jsou dvojice?

Jak vypadají dvojice pro předkolo extraligového play off?
Jak vypadají dvojice pro předkolo extraligového play off?Zdroj: koláž iSportu
Smutek hokejistů Sparty po porážce na ledě Hradce
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě
Roman Červenka z Pardubic proti Liberci
Pardubický Ondřej Mikliš a třinecký Petr Sikora
Trenér Motoru Ladislav Čihák a sportovní manažer Jiří Novotný domlouvají hráčům
Brankář Sparty Josef Kořenář oslavuje vychytanou výhru se střelcem Devinem Shorem
Útočník Českých Budějovic Jakub Lev
10
Fotogalerie
Miroslav Horák, Otakar Plzák
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (4)

Základní část hokejové Tipsport extraligy je minulostí. Od pondělí 9. března začíná boj o Masarykův pohár! Poslední 52. kolo definitivně určilo, jak týmy vstoupí do play off. Přímý postup do čtvrtfinále si jako poslední zajistil Hradec Králové. Velké kluby, jakou jsou Třinec, Sparta či mistrovská Kometa, pro změnu čekají bitvy v letos velmi atraktivním předkole. Pražané si například zahrajou s rivalem z Kladna. Jaké dvojice proti sobě nastoupí? Kompletní informace o vyřazovací části naleznete v článku.

Program play off Tipsport extraligy 2025/26:

Týmy 5 - 12 (Předkolo play off)

1. zápas: Třinec - Olomouc

2. zápas: Třinec - Olomouc

3. zápas: Olomouc - Třinec

Týmy 6 - 11 (Předkolo play off)

1. zápas: Karlovy Vary - Vítkovice

2. zápas: Karlovy Vary - Vítkovice

3. zápas: Vítkovice - Karlovy Vary

Týmy 7 - 10 (Předkolo play off)

1. zápas: Sparta - Kladno

2. zápas: Sparta - Kladno

3. zápas: Kladno - Sparta

Týmy 8 - 9 (Předkolo play off)

1. zápas: Kometa Brno - České Budějovice

2. zápas: Kometa Brno - České Budějovice

3. zápas: České Budějovice - Kometa Brno

Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)

1. zápas: Pardubice - ???

2. zápas: Pardubice - ???

3. zápas: ??? - Pardubice

4. zápas: ??? - Pardubice

Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)

1. zápas: Plzeň - ???

2. zápas: Plzeň - ???

3. zápas: ??? - Plzeň

4. zápas: ??? - Plzeň

Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)

1. zápas: Liberec - ???

2. zápas: Liberec - ???

3. zápas: ??? - Liberec

4. zápas: ??? - Liberec

Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)

1. zápas: Mountfield HK - ???

2. zápas: Mountfield HK - ???

3. zápas: ??? - Mountfield HK

4. zápas: ??? - Mountfield HK

Semifinále 1

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Semifinále 2

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Finále

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:

  • Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
  • První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
  • Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
  • Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
  • Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.

Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?

O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.

Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26:

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (4)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů